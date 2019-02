Letos měli ve Vizovicích veliké trnky i knedlíky, vítěz jich spořádal 106

Vizovice – „Byl to akční fičák, v pátek večer jsem se z Varns-dorfu vydal do Vizovic, ráno v deset jsem tam dojel. V jednu po poledni jsem snědl knedlíky, vyhrál a vydal se hned zpátky. No a v sobotu o půlnoci jsem byl doma," usmíval se osmatřicetiletý Miloš Janček z Varnsdorfu – čerstvý vítěz v pojídání švestkových knedlíků na 46. ročníku Vizovického trnkobraní.

Trnkobraní se letos představilo v novém kabátě a bylo toho opravdu hodně, co si mohly tisíce návštěvníků festivalu trnek, dobrého jídla, hudby a zábavy užít. Noví pořadatelé společnost Rudolf Jelínek a agentura NedomYsleno se zaměřili na špičku české a slovenské hudební scény, jako jsou třeba skupiny Kryštof, No Name, David Koller a další. V pátek tak mohli návštěvníci zahájit letošní Trnkobraní koncerty skupin UDG či Visací zámek. „Do Vizovic jezdíme s kapelou každý rok. Pěkně to střídáme: Masters a Trnkobraní. Nálada je tady ovšem vždy výborná," hodnotil letní festivaly v kolébce trnek Jan „Hony" Haubert z kapely Visací zámek. Sobota rock, neděle rodinná zábava „My jsme si dali pivo a selátko, bylo to super," nešetřili nadšením návštěvníci Martin Holoubek a David Říha. Po pátečním pořádném rockovém rozjezdu si mohli návštěvníci v areálu Rudolfa Jelínka užít například alternativní scénu s divadlem, dětský koutek nebo kinokavárnu s hudebními filmy. Ani sobotní program nezaostával za tím pátečním. Tahákem bylo určitě vystoupení slovenské skupiny No Name, ještě před všemi očekávaným pojídáním knedlíků. Dál už sobotní atmosféru rozbouřily kapely Xind X, Chinaski, Fleret a Sto zvířat. Kapely si nekonkurovaly a střídaly se na obou stage, aby si účastníci Trnkobraní mohli opravdu všechny poslechnout. Kdo dal přednost alternativní scéně, jistě se pobavil s Tomášem Matonohou a Milošem Knorem. „ No parádně si to užíváme, přijeli jsme sem z Ostravy, protože jsou tady pěkné holky a dobrá slivovice," smál se návštěvník Pavel Hess. Město Vizovice ovšem o svou část Trnkobraní nepřišlo. Nedělní den byl věnován hlavně rodinám a všem, kteří místo rocku dali přednost rodinné zábavě a folkloru. „Vlastně jsme se vzájemně doplnili," objasnila Klára Mixová z pořádající agentury. Podle ní se nový formát programu Trnkobraní osvědčil a dopadl na výbornou. Nedělní program zajistilo město Vizovice ve spolupráci s tamním kulturním domem. „Program jsme připravovali již od začátku letošního roku," uvedla ředitelka Domu kultury ve Vizovicích Jiřina Trlicová. Návštěvníky VIII. folklorního a dechového festivalu přišel pozdravit i krajský hejtman Stanislav Mišák. „Zlínský kraj má nejvíce festivalů v České republice. To je důkaz o tom, že města ve Zlínském kraji, která tyto festivaly pořádají, si toho váží," řekl všem návštěvníkům hejtman Zlínského kraje při zahájení nedělního festivalu. Pod názvem Folklorní a dechový festival ho město organizovalo již po osmé. Určený býval spíše starším lidem, které neoslovil program hlavního festivalu. V letošním roce se ho ale město snažilo omladit, aby nalákalo i mladší ročníky, které se tak v neděli mohly z likérky přesunout do centra města. Kromě folklorních souborů a cimbálových muzik, jako jsou například Miklovci, Vlčnovjan, a dětí z DDM Zvonek se na pódiu vystřídaly i kapely The Beatles Revival či Jiří Schelinger Revival. Zdá se, že letošní Trnkobraní v novém kabátě se líbilo a mělo u návštěvníků a diváků úspěch. K němu jistě přispělo i to, že se letošní ročník obešel bez vážných mimořádných událostí. „Z našeho hlediska můžeme říci, že vše proběhlo relativně klidně a nezaznamenali jsme žádnou mimořádnou událost," pochvaloval si průběh Trnkobraní policejní mluvčí Petr Jaroš. Jak ale poznamenal, do nedělního odpoledne policisté přistihli patnáct řidičů pod vlivem alkoholu. „Číslo zatím není konečné, pro nás festival končí až v pondělí ráno," dodal na závěr Jaroš.

Autor: Jana Zavadilová