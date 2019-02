Věžky – Květiny, okrasné rostliny, zahrádkářské potřeby, ale i šermířské vystoupení nebo kapela Fleret: to vše uvidí do neděle zájemci na květinové výstavě ve Věžkách.

„Návštěvníky čeká široká nabídka květin, rostlin či pomůcek pro zahradu a dům a další sortiment," slibuje jednatel společnosti TSO Věžky Roman Jelínek, který má organizaci na starost. Nechybí doprovodný program, vystoupí Stříbrňanka a další interpreti. „Opět k nám letos přijeli zahrádkáři ze všech koutů Česka i zahraničí," neskrýval radost jednatel.

Šest let jezdí do Věžek Jaroslav Mrowec z Polska. „Je to tu krásné, i když se počasí nevydařilo. Ale oproti jiným výstavám je tato v parku, takže si sem lidé chodí i odpočinout," dodal prodejce.

Ani lidé z blízkého okolí na Věžky letos nezanevřeli. „Výstavu navštěvujeme už od jejího samotného začátku, ráda zahradničím, takže si tu nakoupím nějaké pomůcky a nechám se i inspirovat," vylíčila důchodkyně Marie Nováková ze Zlobic.