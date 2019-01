Vsetín – Pět osob obvinili kriminalisté koncem minulého týdne z výroby pervitinu. Jeden z mužů – hlavní výrobce drogy byl včera eskortován do vazební věznice. Muži a žena byli zadrženi zásahovou jednotkou v bytě ve Vsetíně při výrobě pervitinu.

Policejní zásah v domu číslo 1430 na ulici Josefa Sousedíka sledoval minulý čtvrtek. Budova stojí nedaleko základní školy ve vsetínském sídlišti Trávníky.

Valašský deník měl informace o akci proti výrobcům pervitinu již v pátek. Policie však podrobnosti k zákroku proti narkomanům sdělila až v pondělí před polednem. „Zásahová jednotka z Brna vtrhla do bytu po vyražení dveří. Zadržela tři muže jednu ženu," informovala mluvčí Lenka Javorková.

Podle ní je hlavním výrobcem drogy osmatřicetiletý muž původem ze Zlína. „Spolu s ním byli v bytě zadrženi dva muži ze Vsetína ve věku dvacet sedm a osmatřicet let a osmadvacetiletá žena z Karolinky. Umístěni byli do policejních cel," prozradila Lenka Javorková.

V bytě po zásahu provedli policisté domovní prohlídku. Kromě pervitinu objevili i kompletní varnu. V době zásahu byla v provozu.

„Výroba další dávky pervitinu byla těsně před dokončením. Chyběla už jen poslední fáze, odpaření. Do oběhu se tak mohlo dostat půl kilogramu pervitinu v hodnotě až sedm set padesát tisíc korun," dodala Lenka Javorková.

V pátek pak kriminalisté zadrželi další podezřelé osoby a provedli ve Vsetíně tři domovní prohlídky. Našli při nich mimo jiné i dvě plynové pistole a několik gramů pervitinu v papírových psaníčkách a injekčních stříkačkách. „Pistole patří hlavnímu výrobci pervitinu," poznamenala policejní mluvčí.

Z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy byliuž obviněni čtyři muži a jedna žena. Hlavnímu výrobci hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. „Za to samé byl už trestán. Ostatní obvinění mohou jít do vězení až na pět let," shrnula Javorková.

Současně ale podotkla, že nelze vyloučit obvinění ještě dalších lidí.

Případem se už zabývá Okresní soud ve Vsetíně a Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně.

„Zatím jsme obvinili tři osoby. Z nich na jednu byla uvalena vyšetřovací vazba," sdělil v pondělí ráno redakci Valašského deníku státní zástupce Petr Bareš.

Podle informací redakce je vazebně stíhán hlavní výrobce pervitinu, osmatřicetiletý muž ze Zlína. Ten se na Vsetínsko přestěhoval před rokem.

Pár měsíců po přestěhování se už ocitl v hledáčku kriminalistů. Pervitin totiž od mládí pravidelně užívá.

Měnil téměř každých 14 dnů své bydliště i místa výroby pervitinu. Drogu vyráběl například v chatách v Hovězí, na Trojáku, v Ratiboři, Hošťálkové, Liptále, ale také v několika bytech a garáží ve Vsetíně.

Vyrobený pervitin ve velkém distribuoval ve Vsetíně a okolí. Pro léčivo potřebné k zhotovení pervitinu si většinou jezdil taxíkem do Polska. S opatřováním léků, uschováváním varny, poskytováním prostor a prostředků k výrobě a někdy i při přímé výrobě podle policistů pomáhali i další zadržení. Těm za tyto služby hlavní výrobce drogu poskytoval zdarma.