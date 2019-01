Zlín – Dlouhodobě špatné ekonomické výsledky a sílící napětí způsobilo radikální změnu ve vedení zlínské nemocnice. Zlínský kraj coby zřizovatel odvolal stávající představenstvo.

Novým předsedou představenstva bude Radomír Maráček, někdejší šéf Fakultní nemocnice Olomouc, v současné době ředitel lázní Karlova Studánka. Ve funkci nahradí dosavadního ředitele Pavla Calábka.

„Konečně," říkají oslovení zaměstnanci zlínské nemocnice. Většina z nich se netají tím, že po změně vedení volá už dlouho. „Jsou tady špatné mezilidské vztahy, kdy přednost mají různí kamarádi místo profesionálů a podobně," zmínila jedna ze zdravotních sester. „Některá oddělení vůbec nefungují a jako poděkování nám na Vánoce dali jen směšnou poukázku na desetiprocentní slevu v OBI," zlobí se.

„Nekomunikuje s námi ani náměstkyně, ani odbory," dodává nespokojeně. Připouští dokonce, že kvůli neshodám odešlo z Krajské nemocnice T. Bati mnoho kvalifikovaných a zodpovědných pracovníků. „Šlo třeba o neurologické oddělení, nebo JIP," upřesňuje dlouholetá zaměstnankyně nemocnice. Kraj o napětí v nemocnici ví. Pacienti i zaměstnanci by změnu k lepšímu mohli pocítit podle hejtmana Jiřího Čunka už za pár měsíců. Navíc by měly všechny nemocnice v kraji lépe spolupracovat. „Ředitel krajské nemocnice bude nově také předsedou všech představenstev našich nemocnic. Jak máme jednu dozorčí radu, tak bude jen jedno představenstvo," vysvětlil Čunek.

Radomír Maráček má být předsedou představenstva od května. Do té doby musí vyklidit svou kancelář odvolaný ředitel Pavel Calábek. K situaci se vyjadřovat nechtěl. Přislíbil však spolupráci s novým vedením.

Odvolané vedení Baťovy nemocnice prověřuje v souvislosti s hospodařením nemocnice krajská kriminálka. Na případu stále pracuje, jak Deníku potvrdila policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odvolání vedení nemocnice podle hejtmana nesouvisí s policejním vyšetřováním. Policie zasahovala v nemocnici kvůli podezření z trestných činů porušení povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.„Prošetřujeme obrovské množství dokumentů zabavených v KNTB, výsledky šetření zatím nejsou," upřesnila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Nový předseda představenstva Radomír Maráček měl přitom v minulosti také pletky s policií. V době, kdy úspěšně vedl olomouckou nemocnici, čelil obžalobě, že uzavírá nevýhodné smlouvy na pronájem aut. Soud ho ale obžaloby zprostil a dokonce Maráčka pochválil za příkladné vedení nemocnice.

„Doufám a věřím, že změny nebudou na úkor pacientů ani zaměstnanců nemocnice," okomentovala pacientská ombudsmanka Alena Gajdůšková.

„Bylo nutné odvolat vedení KNTB, neboť nebylo schopno zajistit další rozvoj nemocnice," domnívá se lékař Lubomír Nečas. Podle něj její řízení nebylo na dostatečné úrovni. „Věřím, že nové vedení brzy nastartuje nové mechanismy řízení," předpokládá Lubomír Nečas.

Velká očekávání mají také zaměstnanci KNTB. „Určitě to bude lepší, protože horší už to být nemůže," je přesvědčená zdravotní asistentka Lucka.

Radomír Maráček společně s ředitelem uherskohradišťské nemocnice Petrem Sládkem a jeho ekonomickým náměstkem Vlastimilem Vajdákem chtějí v prvé řadě zlínskou nemocnici stabilizovat.

„Uherskohradišťská nemocnice hospodaří v kladných číslech, aktuálně vykáže zisk kolem 68 milionů korun," zmínil hejtman Jiří Čunek jeden z důvodů, proč právě Sládek a Vajdák pomohou se stabilizací zlínské nemocnice. Ta se sice po mnoha letech dostala do kladných čísel, ale vykázaný zisk bude zřejmě jen kolem sta tisíc korun.

„Ředitel Sládek a náměstek Vajdák budou do konce dubna pracovat současně pro obě nemocnice. V obou budou trávit co nejvíce času, i na úkor svého volna," doplnila tisková mluvčí Dana Lipovská.

Nový management má za úkol připravit co nejdříve forenzní audit. Vedení Kraje zadalo krizovému vedení i dořešení vztahů s pojišťovnami. „Základní problém KNTB je nezvládnutý výběr prostředků od pojišťoven," naznačil hlavní nedostatky hejtman. Výkon nemocnice přitom označil za velmi špatný.

V současné době vedení kraje doporučilo pozastavit všechny nové investice KNTB. Nemocnice by měly i lépe spolupracovat. „Od května budou mít všechny čtyři krajské nemocnice jednotný management s jedním představenstvem, v jehož čele bude nyní Radomír Maráček," upřesnil Jiří Čunek.

Cílem kraje také je, aby každá nemocnice byla více specializovaná na konkrétní potíže. V budoucnu by si nemocnice dokonce mohly podle hejtmana půjčovat i personál. „Po nezbytnou dobu pak mohou někteří zdravotníci ze Vsetína dojíždět do Zlína, nebo jinam dle potřeby," dodal Čunek. Věří, že to pomůže zajistit kvalitnější péči pro pacienty.

Aktuálně pracuje v KNTB více než 2 200 zaměstnanců, včetně více než 300 lékařů.

