„Nejdříve jsme prodávali mléko známým, ale poptávka byla čím dál větší, tak jsme se rozhodli zřídit oficiální mlékárnu,“ přiblížil začátky Martin Vlček. Dodnes si pamatuje, jak vlastně tohle kozí „nadělení“ vzniklo.

„Koupili jsme domek a pořídili jsme si dvě prasata. Známý, který nám je prodal, nám poradil, abychom si pořídili i kozu. Tak jsme si koupili za patnáct set maličké kůzlátko Lízinku,“ připomněl začátky kozí farmy Martin Vlček.

A aby Lízince nebylo smutno, později jí pořídili další kozí společnost.

„Kozí kamarádku Rozárku,“ doplnil farmář s tím, že pak už následovaly další kusy do jejich rozrůstající se kozí farmy. Dnes manželé Vlčkovi chovají devadesát koz a tři kozly. Ti se v polovině listopadu pak mají „co ohánět“.

Hodně práce však mají i Vlčkovi.

"V sezoně se dojí ráno i odpoledne. Pak se musí kozám „potahat“ seno, musím donést pytle s krmením a potom se jde zpracovávat mléko, které je z předchozího dne. Musí se zpasterizovat, nachystat do obchodu jogurty, kefíry, čerstvé sýry, ty se musí navážit. Všechno to zabere spoustu času. Nakonec se musí výrobky rozvést. Každý týden jezdím pro krmení, každý týden nám vozí seno, pro kozy. Do toho máme kromě pondělí pro zákazníky otevřeno,“ přiblížil kolik času a práce jejich kozy stojí Martin Vlček.

Stádo vizovických koz totiž vyprodukuje denně asi sto litrů mléka. Vlčkovi ho musí zpracovat do osmačtyřiceti hodin. Kromě kefírů a jogurtů z něho vyrábí různé druhy sýrů a také velmi oblíbenou zmrzlinu. Černou zmrzlinu. A proč právě tato barva?

„Protože je určena pro metalové a rockové fanoušky a návštěvníky vizovického Master of Rock. A bylo by mi trapné, prodávat jim například růžovou zmrzlinu. Navíc, naše zmrzlina obsahuje černé uhlí, a tak rockeři, kteří si na festivalu kromě muziky užívají hlavně pivo, nebudou mít po mlsání zmrzliny střevní potíže,“ vysvětlil Martin Vlček s úsměvem.

Dodal, že právě sedmdesát procent z jejich tržby je tvořeno hlavně z velkých letních festivalů, slavností a dalších akcí a ze zásobování hotelů a restaurací.

Kvůli pandemickým omezením hrozilo, že kozy z vizovické farmy manželů Vlčkových poputují rovnou na jatka. Farma se kvůli nedostatku odbytu dostala do kritické situace. Nebylo na žrádlo. Jen pro představu, jaký mají kozy na farmě manželů Vlčkových apetit.

Stádo sta koz spořádá měsíčně asi dvě tuny ovsa, přes jeden a půl tuny ječného šrotu, zhruba osm set kilogramů cukrovarských řízků, dvě stě kilo vojtěšky, sto kilogramů vitamínů, stejně tolik minerálů a pětadvacet kilo speciálních kvasinek. S dalšími dobrotami, jako jsou sladový květ, melasa a jiné stojí živení těchto rohatých krasavic až padesát tisíc měsíčně.

Nakonec pomohla nadace Domio a sbírka.

„Zvedla se obrovská vlna solidarity předloni a loni. Velmi nás to zvedlo a pomohlo nám to. Nejvíc nás těší, že si k nám na farmu našli cestu další zákazníci a nákupem našich výrobků nám pomohli odvrátit nepříznivou situaci,“ uzavřel Martin Vlček.

● Vyhláška stanovuje, že se kozy musí chovat ve více kusech. Jde o zvíře, které je zvyklé žít ve stádu.

● Podle Martina Vlčka dříve lidé brávali s sebou kozu na pole. „Potřebuje společnost ať už lidí, nebo jiných zvířat,“ doplnil.

● Zabít kůzle? „To k tomu patří, když máte 160 kozlat a není moc lidí, kteří je koupí do chovu. Například u srnek se o jejich redukci postará sama příroda,“ vysvětlil chovatel z Vizovic.

● Kozlík je prý roztomilý, pěkný, dokud nesmrdí. Ve stádu kůzlat se od koziček pozná, že „si čůrá na bříško“.

● Kozy mají kůzlata jednou ročně, šlo by to i 2x, ale to by je moc vyšťavilo. Mohou se přitom dožít i 15 let.

● Koza je vybíravá, mlsná a zvědavá. Nesežere všechno. Vybírá si ta nejlepší sousta i ze sena a trávy, co je pro ni vhodné a nebere úplně všechno. „Jsou to dámy, které všechno nežerou. Například tvrdý chleba, který měla v hubě jedna koza, druhá už do huby nevezme,“ přidal zkušenosti Martin Vlček.

● Některá kůzlata „kradou“ kozí mámy. „Chodí na mléko k cizím maminám. Dokonce se stalo, že když jedna koza rodila, přišla dvě kozlata a vypily ji při tom,“ popsal farmář.

● Kozel, než „jde“ na kozu, pomočí si přední nohy. Udělá tak ze sebe „razítko“, kterým si označí kozu, se kterou už byl. Čichem také zjistí, jestli byla koza s jiným kozlem.

Jak si udělat měkký kozí sýr

1. Nadojené mléko (nebo zakoupené na kozí farmě) přelijeme do hrnce a zahřejeme pozvolna téměř k varu, aby se nepřipálilo a zchladíme na teplotu cca 32,5°C

2. Do zchlazeného mléka přidáme syřidlo, které běžně koupíme přes internet, zamícháme, po půl hodině nakrájíme na kostky velikosti cca 2x2cm a počkáme cca 15 min

3. Nalijeme sýřeninu včetně syrovátky do formiček, které mají na spodní straně otvory, aby mohla syrovátka vytékat a necháme hmotu odkapávat, průběžně otáčíme. Na druhý den ochutíme solí, bylinkami, česnekem…