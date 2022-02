Když s nimi telefonují, mohou ve sluchátku slyšet výbuchy a střelbu. Svým zaměstnavatelům budou chybět, jejich odchody by však výrobu neměly nijak výrazně omezit.

Kovárna VIVA ve Zlíně zaměstnává celkem čtyřiatřicet dělníků z Ukrajiny. Vedení společnosti se jim nyní snaží pomoci a vychází jim v nelehké životní situaci vstříc.

„Snaží se jim maximálně pomoci. V Kovárně VIVA se s nimi uskutečnila schůzka, se všemi byly individuálně projednány jejich současné potřeby. Někteří z nich odjedou a narukují do armády, na chod kovárny by to ale mít vliv nemělo,“ uvedla za organizaci mluvčí Kateřina Martykánová.

Své rodiny se snaží dostat do České republiky

Také otrokovický Continental Barum zaměstnává lidi z Ukrajiny. Celkem jich v podniku pracuje osmapadesát. Podle tiskové mluvčí společnosti Reginy Feiferlíkové, jsou pro ukrajinské zaměstnance připraveny na podnikovém intranetu informace, které jim mají pomoci orientovat se v problému i konkrétní rady, na koho se mohou obrátit.

„Zaznamenali jsme žádosti některých zaměstnanců o odchod domů. Většina z nich se však snaží situaci řešit tím, že chtějí příslušníky svých rodin dostat z válečného konfliktu do České republiky,“ přiblížila mluvčí Continental Barum.

Ve společnosti SPUR ve zlínských Loukách zaměstnávají v současnosti deset Ukrajinců.

„Vše řeší pracovní agentura, která zprostředkovala jejich práci v České republice,“ připomněla za společnost mluvčí Kateřina Martykánová.

Ukrajince zaměstnává i zlínská nemocnice

I když se nejedná o výrobní podnik, přesto patří mezi největší zaměstnavatele v kraji. Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) zaměstnává v současnosti šest zaměstnanců z Ukrajiny.

„Všichni pracují ve zdravotnických pozicích. Jeden lékař pracuje na urgentním příjmu a jedna lékařka si nyní plní mateřské povinnosti. Zdravotnice z Ukrajiny, po doplnění odpovídajícího vzdělání v ČR, pracuje jako ošetřovatelka a další tři zaměstnanci vykonávají sanitářskou práci,“ vyjmenovala tisková mluvčí nemocnice Renáta Večerková.

Podle ní plánuje jedna ze sanitářek v nejbližší době návrat na Ukrajinu.

„Důvodem jejího rozhodnutí však není současná politická situace, ale její zdravotní stav. Od ostatních zaměstnanců z Ukrajiny jsme nezaznamenali žádnou žádost o návrat do vlasti. V poslední době jsme neobdrželi ani žádnou žádost o zaměstnání žadatele z Ukrajiny,“ doplnila mluvčí s tím, že KNTB občas nějaké žádosti o zaměstnání lékařů z Ukrajiny registruje.

„Chtějí k nám nastoupit především kvůli vysoké profesní úrovni. Rovněž KNTB vnímají jako pracoviště, které je akreditováno k výkonu praxe před vykováním aprobační zkoušky,“ zmínila.