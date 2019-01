Běžně by se řeklo, že jde o dílo neznámého vandala. Jenže zdařilá graffiti, která v minulých týdnech začala zdobit zdi a veřejné prostranství v Hulíně, uznává dokonce i vedení tamní radnice. Autor, jehož totožnost je zatím tak trochu záhadou, na nich totiž zachycuje muže, podle nichž jsou ulice pojmenovány: zvěčnění se tak dočkali František Palacký a Antonín Cyril Stojan.

I podařené obrazy však mají s nežádoucími sprejerskými výtvory společného jmenovatele: poškození cizího majetku.

„Je třeba přiznat, že to je poměrně vydařené, nevypadá to špatně a je to docela dobrý nápad. Z tohoto pohledu to má veškerá pozitiva. Každá zeď, každá budova, každý plot má však dnes nějakého majitele, z čehož pro toho pouličního umělce vyplývají nějaká právní měřítka,“ připomněl starosta Hulína Roman Hoza.

Přestože se mu tedy práce sprejera líbí, o vznik dalších příliš nestojí.

„Nechtěl bych, aby bylo něco takového na každém rohu. A mám taky trochu obavy, aby to neinspirovalo neumětely, kteří pak postříkají fasádu nějakých rodinných domů a podobně, což by se vlastníkům určitě nelíbilo,“ dodal starosta.

Na radnici prý navíc už tuší, kdo by mohl být oním tajemným tvůrcem.

„Z neformálních zdrojů víme, nebo alespoň tušíme, o koho jde,“ potvrdil starosta.

Ani kdyby ale totožnost pouličního umělce vyšla oficiálně najevo, radnice by neměla k žádným právním krokům důvod – jeho dosavadní práce se totiž obecního majetku netýkaly. Pokud by se prý navíc autor sám přihlásil, radnice je s ním ochotna diskutovat o spolupráci.

„Pokud se přihlásí se seriózním, rozumným nápadem, tak se myslím najdou místa, na nichž by šlo vytvořit i něco většího. Jednou z možností je třeba podjezd v Holešovské ulici. Veškeré podmínky by ale musely být domluvené předem, “ upozorňuje Roman Hoza.

Práci neznámého umělce z Hulína oceňuje třeba i ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.

„Z fotografií je vidět, že citlivě a dobře volil místa, nudná zeď a šedivá budka, proto má mé sympatie. Pokud se podaří takto pokračovat, může to být k dobrému,“ zhodnotil.

Stejně jako hulínský starosta však připomíná, že důležitý je především názor majitelů obou objektů.

„Vždy je tu nějaké ale. Má sympatie i majitelů těch ,pláten‘, na která tvoří? Pokud ano, tak bych nemával žádnými zákony a svět se točí dál. Mimochodem, některé ohyzdné stavby byly postaveny zákonně a nedá se na ně dívat,“ usmál se ředitel Muzea Kroměřížska.

A uvítal by podobná díla i v Kroměříži?

„Asi by moc neprošlo, kdyby třeba na zámek nasprejoval celý sněm jen proto, že stojí na Sněmovním náměstí. Ale vypadá to, že je šikula a něco by se mohlo podařit, pokud půjde hulínskou cestou,“ dodal Jiří Stránský.

I mnozí obyvatelé Hulína berou graffiti v podobné formě jako příjemné zpestření.

„Mně se to líbí, jako vandalismus mi to nepřijde a uvítala bych klidně víc takových prací. Sice v Palackého ulici nebydlím, ale pracuji tam, takže mi to zpříjemňuje cestu do zaměstnání,“ okomentovala třeba Dana Kapavíková.

Jiní však mezi podobiznou Palackého a posprejovanými vlaky příliš nerozlišují.

„Osobně se mi to nelíbí, nemělo by to tu být, beru to jako vandalismus,“ míní Věra Paráková.

Nezvyklá forma umění už se dostala i na sociální sítě, kam je vyvěsilo samotné vedení města: a dílo pouličního umělce se tam dočkalo vřelého obdivu.

„Jestli je tohle vandal, tak tomu bych klidně přispěla na spreje. Ať nám zkrášlí celou myší díru a klidně i jiná místa,“ zhodnotila pod příspěvkem radnice Lída Zbořilová.

A nebyla jediná.

„Krásné, více takových vandalů i v jiných městech,“ shrnula další obyvatelka města Lenka Groplová.