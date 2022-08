Ani ostré sluneční paprsky a teplota převyšující třicet stupňů neodradila davy nadšených zahrádkářů od cesty do Věžek. Už od ranních hodin tam tak přijíždělo jedno auto za druhým, a to s jasným cílem: nakoupit stromky, keře, květiny, ale i řemeslné výrobky, nářadí na zahradu i do domu či jen tak něco dobrého k snědku.