„Při výslechu jsem byl pod velkým psychickým nátlakem. Pod takovým, že člověk, který by tento čin spáchal, by se určitě přiznal," sdělil Deníku Petr Kramný - muž, který čelí obžalobě z vraždy své manželky a dcery na dovolené v Egyptě.

Petr Kramný na chodbě ostravského soudu. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Muž, který čelí obžalobě z vraždy své manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Již v pondělí začne velesledovanou kauzu rozplétat ostravský krajský soud.

Odpovědi Petra Kramného na zaslané otázky Deník získal prostřednictvím jeho obhájkyně Jany Rejžkové ze Zlína.

Podle zákona jste stále nevinný. Kdo za vámi stojí, věří vám a podporuje vás?

Stojí za mnou moji rodiče, další příbuzní, přátelé a kamarádi. Také mnoho dalších, kteří si dokázali zachovat vlastní názor a rozum.

Podle mnohých se chystá soudní proces roku. Obžaloba tvrdí, že má jasné důkazy o vaší vině. Tedy že jste svou manželku a dceru skutečně zavraždil. Co na to říkáte? Budete u soudu vypovídat?

Těžko může mít někdo důkazy o něčem, co se nestalo. Obžaloba je od začátku založena na smyšlenkách a fabulacích. Vždy jsem spolupracoval s vyšetřovateli a podroboval jsem se vyšetřením a samozřejmě i před soudem budu vypovídat.

Média lžou, verze policie je absurdní

Jak se díváte na vývoj kauzy? Zpočátku mělo jít o otravu, egyptští vyšetřovatelé a soudní znalci, kteří prováděli pitvu, prohlásili, že vaše rodina byla otrávena. Později státní zástupce Vít Legerský uvolnil informaci, že prý čeští vyšetřovatelé zjistili, že se jednalo o zabití elektrickým proudem…

Vývoj kauzy v Česku určují vyšetřovatelé a státní zástupce. Toho se samozřejmě chytla bulvární média a od počátku vytvářejí lživý obraz o celé kauze. Verze policie a státního zástupce je absurdní a nepodložená.

Máte možnost vyvrátit znalecké posudky ať už z egyptské, či české strany? Pokud ano, jak?

Toto bude předmětem samotného hlavního líčení.

Co se jím stalo? Nemám v tom jasno

Od úmrtí vaší ženy a dcery uplynuly téměř dva roky. Co se podle vás vašim nejbližším vlastně stalo?

Stejně jako na počátku nemám jasno v tom, co se tehdy opravdu stalo. Kdyby se čeští vyšetřovatelé a znalci neupjali na nesmyslnou verzi, ale navázali na práci egyptských protějšků, snad mohlo být objasněno více.

Proč podle vás na místo události nepřijeli ihned čeští vyšetřovatelé?

Od počátku jsem byl v kontaktu s českou konzulkou v Egyptě. Postupoval jsem podle pokynů vyšetřovatelů. Pokud by egyptské orgány potřebovaly součinnost české strany, určitě by se na mě obrátily.

Češi vytvořili svou verzi, bez ohledu na Egypťany

Jak se zpětně díváte na postup egyptských vyšetřovatelů?

Vše řádně prošetřili a vyloučili, že bych měl jakýkoliv podíl na smrti Moniky a Klárky. Následně požadované údaje předali českým vyšetřovatelům. Naopak to byla česká strana, která zpochybnila egyptské závěry. Vytvořila si vlastní, nepodloženou verzi a zahájila mé trestní stíhání.

Vypadá to, že jste se po tragédii sám obrátil na česká média. Je vám vytýkáno, že jste se při zjištění, že vaši nejbližší jsou po smrti, choval účelově.

Já jsem se na česká média neobrátil, sama mě kontaktovala přes mobil mé manželky Moniky. V té době jsem byl rád za jakýkoliv kontakt s českým prostředím, zůstal jsem sám, v cizí zemi bez možnosti komunikace s místními lidmi vzhledem k jazykové bariéře. Nezapomínejme, jaká byla v Egyptě v té době bezpečnostní situace. Lidé hromadně opouštěli hotely a vraceli se domů. Já jsem odcestovat nemohl. Kolem jezdili vojáci se samopaly. Nemyslím si proto, že existuje vzorec na to, jak se má chovat člověk v této situaci. Nechoval jsem se nijak účelově, celá tragédie mě hluboce zasáhla. Ale musel jsem se vzchopit a nepodléhat tomu, co jsem prožíval.

Smrt jsem nahlásil hned, jak jsem to zjistil

Prý jste smrt manželky Moniky a dcery Klárky nahlásil až po deseti hodinách, proč?

Není to pravda, jejich smrt jsem nahlásil hned poté, co jsem zjistil, že nežijí.

Kolem vaší kauzy se vyrojilo velké množství spekulací, „zaručených" zpráv a výpovědí svědků. Co na ně říkáte?

Na celé tragédii se od začátku přiživují zejména bulvární média. Neustále vláčejí mé jméno bahnem. Na tomto případě se ukázalo, že média se neštítí ničeho a místo reálných informací se články změnily v žumpu. Média ve snaze po senzaci neváhala použít jakékoliv prostředky, aby poškodila mé jméno i mé rodiny.

Těžko bychom jeli na dovolenou v nějaké krizi

Řeknete, jaké bylo vaše rodinné soužití?

Žili jsme v klidném a spokojeném manželství. Nijak se nevymykalo soužití jiných rodin. Oba jsme chodili do práce a společně vychovávali Klárku. Spekulace médií vycházejí jen z nafukování běžných problémů a starostí, které zažívá každý fungující vztah. Těžko bychom odjížděli na společnou zahraniční dovolenou, kdybychom řešili nějakou vážnou krizi.

Jak snášíte vazbu? Jak je s vámi zacházeno?

'Vazba byla a je podstatným zásahem do mého života a do života mých blízkých, zejména s ohledem na prožitou tragédii. Snažím se ale nepodlehnout prostředí. Udržuji si každodenní režim a nepodléhám štvavé kampani bulváru. Dozorci i ostatní pracovníci vězeňské služby se ke mně chovají standardně.

Poslední fotky? Další důkaz o mé nevině

Trváte stále na tom, že jste byl při výslechu již v České republice kriminalisty napaden? Že bylo vynucováno doznání s tím, že pokud tak neučiníte, už se z vězení nikdy nedostanete? Co říkáte na to, když byl obviněný kriminalista vyšetřován, toto jednání mu nebylo prokázáno, naopak jste byl vy obviněn z křivé výpovědi?

V poslední době se objevilo hned několik kauz, na kterých je jasně vidět, jak si policie počíná při zatýkání a jak si vynucuje doznání prostředky, které nemají v civilizované společnosti co dělat. Je zřejmé, že kde nejsou argumenty a důkazy, přichází ke slovu hrubá síla a výhrůžky. Ať si každý čtenář udělá sám obrázek o tom, jaká je pravda.

Poslední fotky vaší rodiny, které byly zveřejněny, se „někdo" snažil prodat českým médiím, co byste tomuto člověku vzkázal?

Dnes už je zřejmé, kdo tyto fotky médiím poskytl. Důležitější ale je, že tyto fotky jsou dalším jasným důkazem o mé nevině a zásadně vyvracejí tvrzení obžaloby.

Až očistí mé jméno, blízkým to vrátím

Nemyslíte si, že by smrt vaší ženy Moniky a dcery Klárky měla být náležitě potrestána a obě by měly mít už klid?

Sám bych si ze všeho nejvíce přál, aby už to všechno skončilo a všichni měli klid.

Co by vám ve vaší situaci vaše žena poradila?

Na to vám mohu těžko odpovědět.

Jakou máte představu o svém dalším životě?

Až soud očistí mé jméno, budu se snažit vrátit svým blízkým všechnu tu podporu a ochotu mi pomoci po celou dobu, kdy jsem byl zadržován v Egyptě a následně ve vazbě.

