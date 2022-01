Od pátku 28. ledna také začne několikaměsíční výstava v Muzeu Kroměřížska s názvem Náhrdelník času aneb příroda rukou člověka měněná. Výstava si klade za cíl přiblížit vztah člověka a přírody od doby kamenné až po ranný středověk.

O den později, v sobotu 29. ledna pak začne opět na Výstavišti dvoudenní Šperkařský festival a rukodělné trhy. Unikátní prodejní výstava šperků, kovové či skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů se v Kroměříži konala i na podzim, kdy navzdory covidové situaci doslova zaplnila celý areál Výstaviště.

Festival zdraví - tak zní název akce, která nabídne nejrůznější šperky, masážní pomůcky, bylinné produkty, přírodní přípravky, ale také zajímavé přednášky o osobním rozvoji, detoxikaci nebo šamanských léčivých rituálech. Festival se bude konat o víkendu 26. a 27. února a poté také ještě jednou na podzim.

Myslivost i auto - moto

Už podesáté se 3. dubna do Kroměříže sjedou všichni auto moto nadšenci, kteří si budou moct na tradičním blešáku zakoupit vše, co se týká motorismu – od náhradních dílů, přes součástky, až po komponenty na zemědělskou techniku.

Druhý dubnový víkend bude patřit myslivcům a všem milovníkům přírody. Do Kroměříže totiž zavítá tradiční prodejní výstava Myslivost a příroda, která nabídne nejen vše potřebné pro pobyt v přírodě, ale také třeba ukázku práce sokolníků či trubačů.

Pokud jste sportovní nadšenci, určitě si zapište do kalendáře datum 30. dubna, kdy v Prusinovicích odstartuje už 13. ročník tradičního závodu horských kol s názvem Rohálovská padesátka.

Tradiční Floria

Svátek všech zahradníků a zahrádkářů - to bude od soboty 30. dubna do neděle 8. května tradiční Floria Jaro. Ta se už tradičně bude konat také v létě, na podzim a před dušičkami. Komu by to bylo málo, nebo nesežene vše potřebné - na jaře, v létě i na podzim se koná také zahrádkářská prodejní výstava Zahrada Věžky.

Šestý ročník Největšího festivalu zábavy na Moravě se z loňského září přesunul na 14. května. Právě v tento den by tak měly kroměřížskou Pionýrskou loukou znít hity kapel Turbo, Argema, Reflexy či Premier. O několik dní později - 19. května se pak v Záhlinicích uskuteční také tradiční Slavnosti piva.

Gastrofestival s jedlíky

A zkrátka nezůstanou ani milovníci jídla, pro které je jako dělaný Gastrofestival Mňam, na kterém budou prezentovat tradiční i netradiční jídla kuchaři z celého světa. Chybět nebude ani druhý ročník soutěže jedlíků s názvem Hanácké vdolek nebo stylové food trucky – to vše v neděli 22. května na kroměřížském Výstavišti.

Rybičky 48, Morčata na útěku, UDG, Trautenberk, Stromboli a další kapely se představí na rockovém festivalu Rock in v sobotu 28. května. 4. června pak bude celá Kroměříž barevná. Po dvouleté pauze by se měl totiž opět konat Vybarvený běh.

O víkendu 11. a 12. Června provoní kroměřížské Výstaviště Festival kávy a čaje. Novinkou letošního roku by pak měla během dalšího víkendu být burza s názvem Army Fest.

Regata bude!

Během druhého červnového víkendu ožije Holešov jubilejním desátým ročníkem festivalu Holešovská regata, na které se představí třeba Mirai, Čechomor, No Name, Vojtěch Dyk a další.

Největší hity světových hvězd na Revival festu rozezní 25. června celou Kroměříž. V ten samý den bude také Holešov hostit tradiční Bikemaraton Drásal.

Závěr srpna bude patřit hlavně milovníkům tuningových a upravených aut, neboť se v Kroměříži bude opět konat tradiční výstava sporťáků. Jednou z posledních akcí roku 2022 budou v prosinci Andělské Vánoce. Burza na Výstavišti nabídne řadu výrobků a dekorací, které neodmyslitelně patří k vánočním svátkům.