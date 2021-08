České dráhy pokročily s přípravou velké přestavby a modernizace olomouckého depa. K miliardové investici, která se chystá na léta 2022 až 2025, vybraly projektanta. Stala se jím společnost Sagasta, smlouva na projekt má hodnotu 39 milionů korun.

Investice souvisí s tím, že dráhy získaly začátkem ledna od Olomouckého kraje novou desetiletou smlouvu na provoz elektrických vlaků. Smlouva začne platit s příchodem jízdního řádu 2022/2023.

„V případě Olomouce je tento rozvoj spojen mimo jiné s pořízením 27 nových ucelených jednotek RegioPanter, údržbou motorových jednotek Stadler GTW a také s údržbou souprav dálkové dopravy,“ doplnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Investice se uskuteční na ploše současného Střediska údržby Olomouc a bude zahrnovat modernizaci stávajících objektů i stavbu nových hal, například pro nové vlakové jednotky.

„Moderní areál umožní všechny stupně údržby od provozního ošetření po velké prohlídky a také veškeré typy úklidu. Proto bude vybaven stacionární strojní myčkou, která v současnosti v místě není,“ řekl Šťáhlavský.

Předpokládaný rozsah investice přesahuje miliardu korun, modernizace má proběhnout v několika etapách v následujících čtyřech letech. Olomoucké plány zapadají do celorepublikové strategie drah, které chtějí výrazně posílit segment opravárenství.

České dráhy investují do nového opravárenského zázemí v různých koutech republiky, olomoucká investice je ale zatím největší. Do konce roku 2024 by například měla vyrůst nová hala v Českých Budějovicích, investice se má pohybovat řádově ve stovkách milionů korun. Opravárenské centrum za 200 milionů se od září staví v Plzni, za podobnou sumu zbudovaly dráhy novou halu v Brně-Maloměřicích.