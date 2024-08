Oprava I/54 potrvá několik měsíců

Na následující týdny chystají republikoví silničáři opravy poměrně dlouhé části silnice I/54. „Zahájení opravy plánujeme v polovině září. Přesný termín ještě upřesníme před začátkem akce. Půjde o opravu poškozeného povrchu vozovky v bezmála šestikilometrovém úseku,“ sdělila tento týden Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Součástí zakázky bez daně za téměř pětasedmdesát milionů korun je navíc i rekonstrukce mostu přes potok Syrovinka nedaleko konzerváren.

Jak přiblížil před několika dny na webu města Bzenec starosta Erik Ebringer, tak na tamní radnici se uskutečnilo jednání za účasti policie, krajského dopravního odboru a vítězné firmy Strabag, která bude rekonstrukci silnice I/54 ve Bzenci provádět. „Z jednání vyplynulo, že rekonstrukce potrvá od 9. 9. do 2. 12. 2024, při čemž dojde k uzavírce mostu přes Syrovinku v ul. Vracovská. Ul. Vracovská tedy bude od křižovatky s ul. Zámeckou neprůjezdná a objízdná trasa povede přes okolní obce. Ostatní etapy oprav budou řešeny kyvadlově za pomocí semaforů. Návrh uzavírky je v kompetenci dodavatele stavby a ten zvítězil i díky nejrychlejšímu termínu realizace,“ stojí ve vyjádření na městském webu s tím, že k tomu ještě očekávalo stanovisko policie a zbývajících obcí.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Situace v lokalitě napojení dálnice D55 na silnici I/54 u Bzence, stav v úterý 20. srpna.

Opravy na jedničkové silnici by tak měly být hotové do druhého prosince. Tedy těsně předtím, než se má spustit provoz nových dálničních úseků D55, jejichž nejjižnější část se bude křížit u Bzence právě se silnicí I/54. „Začátkem prosince zprovozníme současně tři stavby dálnice D55. Celkově půjde o úsek v délce jednadvacet kilometrů z Babic do Bzence,“ potvrdila Deníku mluvčí republikových silničářů.

A jak má vypadat u Bzence napojení dálnice ve směru od Moravského Písku? „Po krátkém úseku v polích přechází do vysokého násypu zakončeného mimoúrovňovou křižovatkou Bzenec se čtyřmi větvemi. Tam se trasa napojí sjízdnými rampami na silnici I/54, spojující obec Moravský Písek s městem Bzenec,“ stojí v aktuálním, srpnovém informačním letáku Ředitelství silnic a dálnic.