Nenápadný kopec Brdo leží 3,5 kilometru od Bunče, jeho vrchol pak už osmnáct let zdobí 24 metrů vysoká kamenná rozhledna. Tradiční výstup na nejvyšší kopec Chřibů se koná každoročně 30. prosince a jinak tomu nemůže být ani letos.

Předsilvestrovský výšlap na Brdo má navíc své jedinečné kouzlo a svou zvláštní atmosféru. Stále navíc láká a přitahuje řadu lidí, a to i přestože se koná v pracovní den. Setkání účastníků na vrcholu pak bývá zpravidla mezi 11. a 12. hodinou, ačkoli lidé na tento vrcholek míří po celý den. Zakladatelem tohoto asi nejmasovějšího turistického výstupu ve Zlínském kraji je KČT – Tom Tupesy

Velká Javořina

Historie tradičního silvestrovského setkání Čechů, Moravanů a Slováků na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat - Velké Javořině, sahá až do 19. století.

Hornatá oblast, v níž vedle sebe česká a slovenská komunita žije už dlouhá století, se stala symbolem přetrvávající česko-slovenské blízkosti a památným místem, kde se mimo jiné pravidelně konají letní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků a kde místní obyvatelé udržují tradici silvestrovského výšlapu. A jinak tomu nebude ani letos.

Pepčín

Od 11 hodin se bude na Silvestra konat tradiční setkání na Pepčíně, místě mezi Drslavicemi a Vlčnovem, kde kdysi stával zámeček Pepčín.

Na tomto neformálním setkání nejen obyvatel Uherskobrodska, které tradičně vyvrcholí zpěvem státní hymny o pravém poledni, bude podle organizátorů vzájemně poskytnuto občerstvení z vlastních přinesených zdrojů. Organizátoři zároveň varují, že za nepříznivého počasí, se akce neuskuteční.

Janův hrad

Už poosmé se letos koná tradiční silvestrovský punč na Janově hradě. Od 10 do 16 hodin tam bude k zakoupení nejen silvestrovský horký punč s ovocem, ale i tradiční valašská kyselice, trampské cigáro z udírny či bramborák s uzeným masem. Lidé navíc pomohou dobré věci. Výtěžek z akce totiž poputuje na obnovu hradu.

Jurkovičova rozhledna

Užít si jedinečný výhled nejen mohou návštěvníci rožnovské Jurkovičovy rozhledny na Karlově kopci, která je mimořádně otevřena od úterý 27. prosince až do Nového roku a to vždy od 10 do 16 hodin.

Za příznivého počasí je z ní vidět část obce Hutisko, Vigantice, rožnovské části Hážovice, Tylovice, Kramolišov, centrum Rožnova, severní části Rožnova za řekou Bečvou, obce v západní části Rožnovské brázdy, velká část Valašského muzea v přírodě, městský park, a také části Letná, Rybníčky a část Horních Pasek.

Svatý Hostýn

Hostýn je se svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie dlouhodobě nejnavštěvovanějším poutním místem Moravy.

Především v období Vánoc a konce roku proudí na tento vrchol doslova davy poutníků, což potvrzuje i fakt, že každoročně bývají po celý Silvestr posíleny autobusové spoje z Bystřice pod Hostýnem. V bazilice se tradičně jak na Silvestra, tak i na Nový rok uskuteční hned několik bohoslužeb.