Ne vojáci, ale obyčejní lidé. Takoví, kteří ještě před týdnem chodili do práce, dnes pokládají životy za svou vlast. S Molotovovy koktejly se staví ruské těžké vojenské technice. Celý svět je v šoku. Málokdo věřil, že k válečnému konfliktu v Evropě dojde. Proto se zvedla obrovská vlna solidarity mezi lidmi. Chtějí pomoci: materiálně, finančně. Jakkoliv mohou, hlásí se o pomoc.

A co nejvíce Ukrajinci podle Anatolije nyní potřebují?

„Je důležité sdílet informace, aby ukázaly lidem, že to je válka Vladimíra Putina. Mám mnoho přátel po celé Ukrajině, kteří mi posílají zprávy, fotky i videa. Dostal jsem hrozné video, kdy je vidět, že ruští vojáci nejdou po ukrajinských vojácích, ale schytávají to civilisté, ženy, děti, staří lidé,“ uvedl Anatolij v rozhovoru pro Deník.

Jak se cítíte, jak situaci prožíváte. Jaké máte informace o rodině, o situaci v zemi, dostávají se k vám?

Pokud se bavíme o civilistech, jsou ukrytí, schovávají se. Ale v Kyjevě, Oděse a v Charkově, bojují s ruskými vojsky, vyrábí si sami Molotovovy koktejly. Zničili již nějakou ruskou techniku.

Lidé se nás tady v Česku ptají, co potřebujeme, jak nám mohou pomoci. Pro nás je důležité sdílet a ukázat světu to, o co tam skutečně jde, a dostat tyto informace ven, do světa.

Mí přátelé, co jsou na Ukrajině, se nepotřebují dostat za hranice do bezpečí. Potřebují materiál, aby mohli bránit zemi, třeba Molotovovy koktejly. Vždyť i ukrajinská vláda sdílela informace, jak si je lze vyrobit. Lidé na Ukrajině nepotřebují jít do jiné země, potřebují zůstat a bránit vlast, bojovat s „Rusáky“.

Bylo to pro vás překvapení, když Rusko napadlo Ukrajinu?

Překvapený jsem nebyl. Historicky takové situace byly. Ukrajina byla v plánu a myslím, že Ukrajinou to nekončí. Ale nevím, co všechno Rusko chce, co vše má v plánu.

Jaká je podle vás podpora Čechů Ukrajině, Ukrajincům?

Češi jsou skvělý národ, před víkendem jsem byl v Brně na demonstraci, i když jsem byl velmi unavený, tak jsem tam šel a když jsem to viděl – čeští lidi jsou prostě skvělí. Také nabízejí oblečení, jídlo, drogerii, nabízí volání na Ukrajinu zdarma. Strašně si toho vážím a nikdy to nezapomenu. Myslím, že český lid i vláda dělá pro Ukrajinu dost. Velmi si pomoci z Česka vážím. Ta situace na Ukrajině připomíná i vaši historii v roce 1969, kdy se děly podobné strašné věci. My nemáme rádi Rusy a hodně jsme jich teď zajali. Zajatci prý ani neví, proč tam jsou. Prý jim řekli, že jedou na cvičení, ani to prý nepovažovali za to, že napadají Ukrajinu.

Co si teď myslíte o Rusech? Máte i nějaké ruské přátele?

Mám přátele ve Vladivostoku. Stydí se za to, co je. Rusko je svým způsobem chudá země a má jen bohatá města jako je Moskva, Petrohrad aj. Ti chudí lidé, z chudých regionů nemají Putina rádi. Rusko je veliké, má sice bohatá města, ale i chudé oblasti a tady Putina rádi nemají. Ale ruská propaganda, která je velmi mocný nástroj, tam funguje také.

Jak podle vás konflikt dopadne a jak dlouho bude trvat? Jaký myslíte, že bude osud Ukrajiny dál?

Myslím, že válka může skončit brzy, když bude mít Ukrajina evropskou podporu. Ale nemyslím to jako pomoc vojensky ale sankce na Rusko. Když se od Ruska nebude kupovat plyn, bude na tom Rusko ekonomicky zle. Nebude mít peníze na to kupovat tanky a podporovat armádu. To je prosté. Pak by válka mohla skončit za týden, kdyby Evropa pomohla se sankcemi.

Proč myslíte, že by zrovna tohle pomohlo?

Všechny technologie a výrobky jdou do Ruska. V ekonomickém cítění není Rusko silné, je závislé na podpoře jiných států. Takto, když se v tom bude pokračovat, co se stane dál?

Po Rusku je problém číslo dva Ukrajiny korupce a jsem si toho vědom. Ale myslím si, že pokud se Ukrajina stane částí EU, a ukrajinský lid si přeje být její součástí, tak z 80-90 procent vím, že to bude skvělé. Protože Ukrajina bude skvělý partner pro Evropu. Já osobně jsem pyšný na to, že jsem v Česku. Celá Evropa je velmi dobrá instituce, nabízí dobrou práci i dobrý život.

Myslíte si, že i lidé na Donbasu si přejí být součástí Evropské unie?

Ano, i lidé z Donbasu a východu si přejí být součástí EU a je lež co tvrdí Putin, že si přejí být součástí Ruska. To máte těžké, když přijedou do toho města tanky a míří na ty lidi, tak oni řeknou vše, aby přežili. I to, že chtějí být součástí Ruska a ne EU. Ale je to lež, řeknou v této situaci cokoliv.

V Kovárně VIVA pracuje více než tři desítky Ukrajinců, dostal někdo z vás povolávací rozkaz?

Nikdo nedostal žádný rozkaz a nemáme brannou povinnost, to není pravda. Abychom mohli do ukrajinské armády nastoupit, museli bychom mít šestiměsíční vojenský výcvik.

Ukrajinská vláda uveřejnila návod na Molotovovy koktejly a 70 procent lidí poslechlo a vyrobilo je. Nebojí se ruských vojáků. Rusko nezápasí s 250 tisíci vojáky ukrajinské armády. Bojují s 30 milionovým lidem. Celá Ukrajina se jim postavila.

Rozhodně jsou asi Rusové tak velkým odporem překvapeni.

Je to tím, jak držíme spolu a ukazuje to Evropě, že Ukrajina ještě nepadla.

Rusové ani neřeknou v Rusku jaký je průběh války na Ukrajině. Neřeknou, že mají mrtvé vojáky a že ukrajinská vláda jim nabídla ať je odvezou domů, a oni to nechtěli. V Rusku je propaganda taková, že se lidé nedozví, jaká je skutečnost. Podle mne je Putin bandita. Nechápu důvod ruské agrese, války, nemáme Rusku co nabídnout. Pro konflikt přece musí být dvě strany, ale není žádná druhá strana, oni nás takto napadli, Takto to vidím. Proto je pro mne důležité, ukázat světu co se tady vlastně děje.

Proč jste se rozhodl pracovat a žít v Česku?

Zjistil jsem, že je tady velmi podobná kultura jako na Ukrajině a také jazyk že je podobný. Vybral jsem si ČR kvůli kultuře, protože je podobná té ukrajinské. Můžu pomáhat odtud své rodině, jsem za to velmi rád.

Co bylo první, co jste tady udělal?

První, co jsem tady udělal, bylo to, že jsem se šel ostříhat. (Úsměv).

Byl život tady pro vás velká změna?

Ano, změna to je, ale nic náročného. Mám tu práci, díky které můžu pomáhat finančně své rodině. Má tady také přátele a již mám zkušenosti s prací v zahraničí.

Máte tady i nějaké členy rodiny?

Moje rodina zůstala na Dněpru, i můj devítiletý syn. Myslím, že je to pro něj zůstat tam bezpečnější, protože neznáme cestu z Dněpru, a jen do Polska je to 900 kilometrů. Dněpr je také nejbezpečnější místo na Ukrajině. Je to pro nás výhoda, že jsem oficiálně tady a mám tady práci, můžu tu pracovat, platit daně, prostě dělat vše, a to je pro mne důležité.

Jste svou původní profesí vystudovaný pedagog, učitel, vědec. Jaké to je pro vás pracovat rukama?

Je to rozdíl, je to těžké, ale musel jsem, abych podporoval rodinu. Je strašně důležité, že jsem tady a nejsem tam. Mám přítele, Australana, který žije v Německu a sdílí se mnou informace, co se děje na Ukrajině. Rodina mne potřebuje v Česku protože tady pracuji, vydělávám a posílám jim finanční prostředky. Ale kdybych byl doma, na Ukrajině, tak bych práci kvůli situaci, která tam je, neměl. Nemohl bych svou rodinu živit. Současně mohu posílat peníze na vojenské síly a pomoci takto odtud ukrajinskému národu.

Máte tady ve Zlíně známé, kamarády z Ukrajiny?

Ano, jsme tady docela komunita. Na Kovárně VIVA je nás přes třicet. Vedení společnosti Kovárna VIVA nám velmi pomáhá, opravdu, snaží se nám sem dostat i naše rodiny a snaží se jim pomoci, ale jsou to nyní těžké časy.