V konkurenci více než dvou stovek psů, zaběhla uplynulý víkend ve své kategorii Mini Large nejrychleji a nejlépe.

Její cvičitelka, čtrnáctiletá Elena září radostí.

„Vždy jsem chtěla mít svého pejska. Nakonec, když došlo k rozhodnutí, že ho dostanu, zvažovali jsme s rodinou, jaký se ke mně bude hodit. A protože jsem se chtěla věnovat agility, volba padla na border kolii.

Amálka má dva roky a bylo hned od začátku jasné, že zrovna ona bude tou pravou pro sport, který pro ni Ela připravila. Ona sama se musela také hodně naučit. Nejdříve šlo o základní povely, kroky, otočky, ty se učila nejen Amálka, ale také Ela, která poctivým cvičením dosáhla společně s Amálkou nevídané souhry.

„Bylo to náročné, hodně jsem se motala, víc než pes,“ směje se úspěšný psovod Ela.

„Amálka je velice chytrá a vnímavá fenka. Málokdy je pes takto navázán na svého majitele. Ela má prvního psa a jsem překvapená, jak to zvládá. Není mnoho lidí, kteří si dokáží vytvořit takový vztah s pejskem. A když to takto funguje v osobním životě, tak to funguje i u agility. A jde to vidět,“ pochválila Elu a její Amálku trenérka Kateřina Vranová.

Podle jejich slov se obě v parkuru navzájem podrží a podpoří se.

„Vždy jsem říkala Ele, aby byly ve spojení a běhaly pro sebe, že je to má bavit. A ony to plní na sto procent, je vidět, že si to užívají. Vždy splnily vše co měly, poslouchaly rady trenérů a je to vidět,“ pochválila je Kateřina Vranová.

Podle Ely mají doma ještě čtrnáctiletého pudla Kima, který má Amálku moc rád.

„Ona se sem tam uvolí a zaběhá si s ním,“ směje se Ela.

Kim patří její sestře Daniele.

„Když to vyhrály, byli jsme všichni moc dojatí, máme z toho obrovskou radost. Amálka je velký mazel, miláček rodiny a pro Elu by se rozkrájela, udělala by pro ni cokoliv,“ svěřila Daniela.

Podle obou sester, přestože se může Amálka pochlubit krásným jménem a titulem mistryně republiky, přesto je i ona, jako všichni psi, velký loudil a prý žere všechno.

„Nejraději má ovoce a zeleninu,“ smějí se sestry.

Za vítězství dostala Amálka kromě velkého poháru taky granule, regenerační doplňky pro psa a spousty hraček.

Účastníků bylo na Mistrovství ČR v agility mládeže v Trutnově kolem 200. Elena Hlobilová s Amálkou soutěžila ve skupině dětí do 15. let psovoda.

Závodilo se v pořadí - sobota: běhy družstev, neděle: běhy jednotlivců.

Oba dny se závodilo v bězích jumping a agility open.

Jumping se skládá pouze ze skokových překážek, jako jsou například skočka, slalom, kruh, zeď, dálka, tunel.

Naproti agility open, který se skládá kromě z uvedených překážek také s tzv. zónových překážek, jako jsou kladina, houpačka a áčko, kde pes musí vždy na začátku i na konci této překážky šlápnout alespoň kouskem svého těla do vyznačeného místa.