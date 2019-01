Zlín – Nový král zlínské zoologické zahrady se narodil v lednu loňského roku, jmenuje se Abamboo a do naší zoo přišel letos v lednu

Lev konžský patří mezi ohrožené druhy. Uvidíte ho ve výběhu ze švýcarské Zoo Basilej.



„Jedná se o vzácný poddruh lva, který patří mezi ohrožené druhy zvířat. Stejně tak se v zoologických zahradách řadí k vzácně chovaným druhům zvířat,“ uvedla mluvčí Zoo Zlín Romana Bujáčková.

Jak doplnila, chov lvů konžských zahájili ve zlínské zoo v prosinci 2013, kdy ze Zoo Lisabon získali dvě čtyřleté lvice Lisu a Bonu.

„Velice rychle si na ně zvykl a po pár dnech ležel na dřevěné podlážce na své straně klece těsně vedle nich,“ popsala vztah mladého lva Abamboa ke lvicím Lise a Boně Romana Bujáčková.

Ošetřovatelé nenechali nic náhodě a zvykali Abamboa na nové kamarádky a na nové prostředí. V době, kdy byly lvice ve venkovním výběhu, pouštěli tak lva do všech vnitřních boxů, aby mohl prozkoumat celý pavilon. Mladý lev se také již seznámil s oběma venkovními výběhy.

Nejprve v březnu s menším. V něm se nový lev držel jen v okolí východu z pavilonu. Teprve později se odvážil i do další části výběhu.

V dubnu však přišel čas , aby se Abamboo seznámil i s druhým, větším venkovním výběhem.



„Opět jsme očekávali, že bude dlouho trvat, než se odváží vyjít z vnitřní ubikace. Nakonec pomohla šťastná náhoda. Přesně v momentě, kdy Abamboo začal nahlížet do venkovního výběhu, přistála u vodního příkopu v dolní části expozice divoká kachna. Abamboo zareagoval okamžitě. Vystartoval neuvěřitelnou rychlostí s jediným cílem – ulovit kachnu. To se mu nepodařilo, kachna přece jen byla rychlejší,“ popsala úsměvnou příhodu mluvčí zlínské zoo.

Jak dodala, díky tomu se však Abamboo ocitl v další části výběhu, začal se volně procházet a později dokonce vylezl na střechu přístřešku.

„Má odtud krásný výhled do okolí a je to nyní jeho nejoblíbenější místo,“ prozradila Romana Bujáčková s tím, že před chovateli a ošetřovateli lvů ve zlínské zoo je nejdůležitější část, a to spojení se lvicemi.