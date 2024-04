Jaro a léto patří hudebním festivalům. Redaktoři Deníku si roztáhli festivalovou mapu České republiky a vybrali pro čtenáře v každém regionu trojici akcí, které by neměly milovníkům muziky uniknout.

Na Slovácku se mohou začátkem června těšit na novinku OstrohFest v Uherském Ostrohu, na přelomu června a července pak na populární festival Slovácké léto a na samém konci prázdnin na festival WiFič ven v Bílovicích, nabízející alternativní hudbu i umění.

OstrohFest

Už v pátek 7. června od 18 hodin rozezní areál střelnice v Uherském Ostrohu festival s názvem OstrohFest a program bude mít opravdu velmi nabitý. Vystoupí zpěvák VOXEL, jehož píseň V naší ulici, se na nás aktuálně line ze všech rádií.

Dalším interpretem, který se tam představí, bude zakládající člen kapely Ready Kirken, zpěvák Michal Hrůza. Třetím vrcholem večera bude jedinečný koncert legendy česko-slovenské hudební scény a vynikajícího zpěváka s nezaměnitelným hlasem, Richarda Müllera.

Třešničkou na pomyslném festivalovém dortu bude vystoupení skupiny Argema, jejíž písně si zpívá snad každý z nás a to již několik generací. Vstupenky jsou k mání už dnes a to za cenu 790 Kč. Za tuto cenu jich ale podle organizátorů půjde do předprodeje pouhých 600 kusů.

Slovácké léto

Vyhlášeným po celém Slovácku je desetidenní festival Slovácké léto v Uherském Hradišti. Jeho 17. ročník se bude konat od 28. června do 7. července. Organizátoři akce se letos rozhodli vyzkoušet novinku. Zahajovací večer v pátek 28. června bude patřit hudební legendě, kapele Olympic, přičemž na tento koncert jako jediný bude nutné zaplatit vstupné.

„Chtěli jsme našim návštěvníkům nabídnout něco výjimečného, co bychom ale bez toho, aby se podíleli na vstupném, jednoduše nemohli. Věřím, že Olympic je ta správná volba. Nedávno jsem byl na jejich koncertě a stále jsou neuvěřitelně skvělí,“ prozradil organizátor Slováckého léta Marek Pochylý.

Předskokanem Olympiku bude navíc další legendární kapela, a to Žlutý pes. Všechny ostatní koncerty Slováckého léta na Masarykově náměstí budou přístupné zdarma tak, jak jsou návštěvníci zvyklí. Kromě stálic, jako jsou Argema, Alkehol, No Name nebo Iné Kafe, se po loňském úspěchu na Slovácké léto vrátí Kapitán Demo. A poprvé se představí Vypsaná Fixa a Majk Spirit.

WiFič VEN!

Jít vlastní cestou. I takto lze popsat venkovní setkání WiFič VEN! Tuto festivalovou akci v areálu společnosti Egoé v Bílovicích opět uspořádají letos 30. a 31. srpna. Letos tam přivítají November 2nd s kořeny v Hranicích na Přerovsku, seskupení -123 minut, jež ve své hudbě propojuje více žánrů, zejména jazz, blues, funky a world music.

Dorazí i jazzmann Štěpán Markovič v doprovodu fenomenální funky kapely Gipsy Groove. Jen o hudbě to ale nebude. Program rozšiřují tradiční rozhovory Lucie Výborné s jejími hosty, prezentace seskupení Cirk La Putyka nebo ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky) pro děti.

„Stavte do areálu Egoé v Bílovicích. Nesázíme na osvědčené koncepty, neškatulkujeme. Naopak. Hledáme inspiraci napříč žánry,“ poznamenal manažer Egoé Petr Vavrouška.