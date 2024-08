Slovenský folklor v Rožnově. Jánošíkův dukát letos zavítal i do Valašské dědiny | Video: Dominik Pohludka

VALAŠSKO

Jánošíkov dukát

KDY: pátek až neděle 9. až 11. srpna

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: dospělý 180 Kč, student/senior 140 Kč, žáci 80 Kč, rodinné 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 25. ročník Mezinárodní festivalu slovenského folkloru Jánošíkov dukát bude o druhém srpnovém víkendu hostit Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Jediný menšinový festival v ČR věnovaný slovenské lidové kultuře se koná od 9. do 11. srpna v tamním Dřevěném městečku.

Mezinárodní festival nabídne taneční vystoupení folklorních souborů z různých koutů Evropy, tradiční dětské programy a také ukázky lidových řemesel spojené s jarmarkem.

„Pro děti bude připravena škola hry na pastýřské hudební nástroje a škola tanců z Raslavic. Návštěvníci budou také moci soutěžit ve stloukání másla,“ pozval Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Na festivalu se představí sedmnáct folklorních souborů a skupin z Česka a Slovenska, které se věnují slovenským lidovým písním, tancům a zvykům. Kromě toho vystoupí špičkové soubory a sólisté ze Slovenska, slovenské krajanské folklorní soubory a lidová hudba z Maďarska, Chorvatska a Francie. Soubory jiných národnostních menšin žijících v ČR zastoupí Řekové a Rusíni.

Půvab barokních květin

KDY: pátek až neděle 9. až 11. srpna

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: plné vstupné 110 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři), 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), rodinné 240 Kč

Krásné květinové dekorace ve stylu období baroka vyzdobí od pátku 9. do neděle 11. srpna historické interiéry zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Na sobotu 10. srpna Muzeum regionu Valašsko připravuje i komentované prohlídky s historikem Pavlem Lasztoviczou a vystoupení barokní hudby v podání žáků ZUŠ Vsetín. Zámek v Lešné zaplaví květy baroka, výstavu zpestří prohlídky a dobová hudba Volný čas

Léto na Soláni

KDY: sobota 10. srpna od 13 hodin

KDE: Amfiteátr u hotelu Čarták na Soláni, Horní Vsacko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Druhá srpnová sobota bude na Soláni na Valašsku patřit setkání milovníků folkloru, lidové hudby, tance a řemesel. Uskuteční se tady už 16. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Léto na Soláni.

Během dne na Soláni vystoupí například cimbálová muzika Štverák, Muzika Petera Štulrajtera, zatančí odzemkáři, zazpívají sbory Karlovjanky a Surovo drevo, vystoupí folklorní soubory Vsacan, Vsacánek a Malý Troják a představí se také členové Valašského sboru Portášského.

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve 13.00 hodin na hlavní scéně Soláň v amfiteátru u horského hotelu Čarták. Součástí festivalu bude opět tvořivá dílna pro děti a lidový a řemeslný jarmark.

16. Mezinárodní folklorní festival Léto na Soláni, plakát.

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

To nejlepší, co nabídl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabídne stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. K vidění je bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota. František Mucha z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

Výstava Magičtí Lucemburkové.

KROMĚŘÍŽSKO

Floria léto

KDY: 9. až 11. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 120 korun dospělí, snížené 100 korun, parkování pro osobní automobily 50 korun

Tradiční prodejní výstava nabídne široký sortiment rostlin, semen, nářadí, dekorací a dalších zahradnických potřeb. Obohatí ji květinová expozice inspirovaná 200. výročím narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Chybět nebude ani přehlídka zemědělských strojů, velké množství hudebních vystoupení nebo výstava drobného zvířectva a okrasného ptactva. Letní Floria první den přivítala na výstavišti v Kroměříži tisíce zahrádkářů Kroměřížsko

Koncert lektorů Letní školy barokní hudby

KDY: 11. srpna ve 20 hodin

KDE: zámek Holešov

ZA KOLIK: vstupné 257 korun pro dospělé, dostupné v síti Ticketportal

PROČ PŘIJÍT: Letní škola barokní hudby je workshop, který nabízí profesionálním hudebníkům nebo studentům konzervatoří možnost naučit se hrát na barokní nástroje. Nabízí ojedinělou možnost nastudovat a provádět jinak těžko dostupné, zejména oratorní či kantátová díla. Společných koncertů nabídne celkem osm, počínaje nedělí 11. a konce nedělí 18. srpna.

Zdounecké arkády

KDY: 10. srpna od 15 hodin

KDE: zámek ve Zdounkách

ZA KOLIK: vstupné 190 korun dospělí, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hudební festival, který nabízí folk, country a rockové kapely letos dospěl k osmému ročníku. Kulisy zámeckého nádvoří mu dodávají atmosféru, jakou jiné festivaly nemají.

Zábaviště pro sviště

KDY: denně do 1. září, od 9 do 12 hodin a od 12,30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska

ZA KOLIK: vstupné 100 korun dospělí, 70 korun děti, 235 korun rodinné

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava, doplněná ilustracemi Venduly Hegerové, které vystoupily z knížek a doplňují herní koutky ve výstavě. Herny jsou zaměřené na různá témata tak, aby se zde zabavilo každé dítě. Nabízejí spojení chytré zábavy, tvoření a pohybu. Překvapí sviští dráha, fotokoutek Zvěřinec, balonkoviště nebo obří leporelo.

Akce Zábaviště pro sviště, kterou vytvořila ilustrátorka Vendula Hegerová, je na léto otevřená v Muzeu Kroměřížska. Skončí v neděli 1. září.

ZLÍNSKO

Setkání muzikantů v Bílých Karpatech a Gastrofestival

KDY: 9.-11. srpna

KDE: Valašské Klobouky

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní hudební a folklorní festival Setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Valašských Kloboukách. Na 22. ročníku se představí pestrá hudební směsice od rock, pop, jazz, ale i folklor a dechové hudby. Letošní akci v sobotu doplní Gastrofestival, na kterém návštěvníci u více než 25 stánku ochutnají speciality lokální či světové kuchyně.

Fesťáček Zlín

KDY: 10. srpna od 9 hodin

KDE: Jižní Svahy, Zlín

ZA KOLIK: Vyprodáno

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník dětského festivalu ve Zlíně připraví pro děti nezapomenutelné léto plné radosti. Připraven je pestrý program, vystoupí například Miro Jaroš, Kája a Bambuláček, Štístko a Poupěnka, Karol a Kvído nebo Bibibum. Nebude chybět kontaktní zoo, jízda na ponících, 10 pohádkových maskotů, malování na obličej, až 20 skákacích hradů, kolotoče pro nějmenší, trampolíny, klauni, interaktivní dílny, pěnové dělo a spousta soutěží.

Noční prohlídka Hradu

KDY: 10. srpna od 19 hodin

KDE: Malenovice

ZA KOLIK: 120 korun (snížené vstupné 50 korun)

PROČ PŘIJÍT: Tradiční letní doprovodný program na nádvoří hradu, v jeho interiérech i v předhradí nabídne možnost zažít hrad tak, jak ho při běžných prohlídkách nezažijete – jdete (téměř) kam chcete a kdy chcete.Místo ožije doprovodným programem – představí se rytíři a tanečníci z SHŠ Berendal, ohňová show v podání Fuerza del Fuego. K nim přibydou různé postavy více i méně historické a strašidelné, aby hlavně malí návštěvníci měli z návštěvy pořádný zážitek. V příštím roce se z důvodu rekonstrukce akce nebude konat, využijte tedy příležitost letos.

Lukovský DR.Vorubač

KDY: 10. srpna od 9 hodin

KDE: Lukov, fotbalové hřiště

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prvním ročník nabídne hned několik divácky atraktivních disciplín se dřevem: rozborka, řez zápichem, kombinovaný řez, šikmý řez, Lukovská speciálka. Po celý den hude v areálu hudební produkce, výstava motorových pil, bohatá tombola, skákací hrad a zábavný program pro děti.

Moravské chodníčky

KDY: 9.- 10. srpen

KDE: Napajedla, nádvoří Nového Kláštera

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Klub kultury v Napajedlích ve spolupráci se slováckými soubory Radovan a Pozdní sběr Napajedla pořádá 24. setkání folklórních souborů tří národopisných oblastí Slovácka, Valašska a Hané.Všichni milovníci folkloru jsou zváni na nádvoří Nového Kláštera v Napajedlech.

Farmářské trhy pod Kaštany

KDY: 10. srpna od 9 hodin

KDE: Zlín, Tržiště pod Kaštany

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční farmářský jarmark s živou hudbou a gastrozónou.

Medový den

KDY: 3. srpna od 14 hodin

KDE: Slavičín, u Sokolovny

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci uvidí stáčení medu, výstavu včelařského vybavení i prosklený včelí úl. K tomu jim zahrají Slavičínské cérky nebo dechová hudba Valaška.

SLOVÁCKO

Šlapání hroznů dívčí nohou

KDY: Sobota 10. srpna od 14 hodin

KDE: Vinařský dvůr Pod Starýma Horama v Boršicích

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Kromě zarážení hory a šlapání hroznů se mohou návštěvníci těšit na degustaci vín, FS Olšava, Petra Švancaru, doprovodný program pro děti, Cimballicu, i AG Flek.

Víkendový tip Slováckého deníku - šlapání hroznů bosou nohou

Žítkovská Kopa zve na Longital, Čankišou i na fotbal a heligonky

KDY: 9. srpna a 10. srpna

KDE: Fotbalové hřiště u Hotelu Kopanice

ZA KOLIK: 400 korun

Kromě koncertů nabídne multižánrová akce i divadlo, jógu, fotbalový zápas nebo talk show, kde bude hostem Petr Fiala z Mňágy a Žďorp a popularizátorky kopanických tradic Elišky Křižkovy. Na sobotní zážitek se mohou návštěvníci naladit už v pátek 9. srpna od 19 hodin, kdy vystoupí hudebně literární duo HradilsTurnovou. Víkendové tipy Slováckého deníku na 9. a 10. srpna

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku