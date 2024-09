SLOVÁCKO

Gastro Brod Festival se vrací

KDY: Neděle 15. září od 10 do 19 hodin

KDE: Uherský Brod, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Představí se kuchaři z různých koutů světa, kteří nabídnou rozmanitou škálu pokrmů – od tradičních místních specialit až po exotické chutě jako např.: burgery včetně vege verzí i smash burgerů, speciality mongolské, indonéské, řecké i egyptské a orientální kuchyně, voňavou neapolskou pizzu nebo sushi pokrmy. Připravena bude i bohatá nabídka sladkých dobrot: domácí buchtičky s krémem, churros, bublinkové waffle i škrábaná zmrzlina. Nebudou chybět vybraná vína, osvěžující koktejly a vychlazené pivo podávané z unikátního Beerjetu.

Hudební a kulinářská vystoupení se postarají o zábavu po celý den. Hlavními hvězdami programu bude skupina Děda Mládek Illegal Band a Honza Grebík s kapelou, kuchařská show s Jiřím Králem a mnoho dalšího. Děti čeká zábavný program, skákací hrad, malování na obličej a další aktivity.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 13.– 15. září

Dny evropského dědictví v Uherském Brodě

KDY: V neděli 15. září

KDE: Uherský Brod

ZA KOLIK: Zdarma

Víkendové Tipy Slováckého deníku 13.– 15. září

Art tvorba Jana Botka v Uherském Ostrohu

KDY: Od 13. září do 20. října

KDE: Zámecká galerie Uherský Ostroh

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Město Uherský Ostroh zve na výstavu obrazů, fotografií a grafiky výtvarníka Jana Botka. Pochází z Ostrožské Nové Vsi, narodil se v roce 1962. Od roku 1986 byl členem Výtvarné skupiny při SZK Uherské Hradiště. V té době ve skupině aplikoval svoji Školu výtvarného myšlení vynikající (ale bohužel za totality oficiálně zakázaný) pedagog, teoretik a historik umění prof. Igor Zhoř z Brna.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 13.– 15. září

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

Na horu nahoru

KDY: 14. září od 9 hodin

KDE: Velký Lopeník

ZA KOLIK: 80 korun

PROČ PŘIJÍT: 8. ročník turistických výšlapů na nejkrásnější místa v Česku. Každý účastník obdrží baťůžek, registrační knížku s razítkem a také turistickou svačinu.

Výšlap pro všechny

KROMĚŘÍŽSKO

Rallye Kroměříž

KDY: 13. září od 14 hodin

KDE: Kroměříž

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Centrum Kroměříže bude v pátek 13. září patřit závodním speciálům, pojede se zde městská rychlostní zkouška, která bude součástí 6. ročníku Rallye Kroměříž. Ostrý start je plánován na 18:30 hodin, všechny automobily se však návštěvníkům představí už dříve na Velkém náměstí. Na Velkém náměstí budou k vidění všechna závodní vozidla, první začne najíždět po 14 hodině. Podle pořadatele Josefa Urbana se počítá s příjezdem cca 160 automobilů. Po slavnostním zahájení rallye v 15:10 hodin se vydají na start první rychlostní zkoušky, která se uskuteční mimo Kroměříž. V Kroměříži se začne závodit ve zmíněných 18:30 hodin. Oproti loňsku se mění místo startu, které letos bude u kruhového objezdu na náměstí Míru.

Rallye Kroměříž

Chovatelské trhy

KDY: 15. září od 6 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: 60 korun

Chovatelské trhy na Výstavišti v Kroměříži

Po stopě zločinu

KDY: do 29. září od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: Dospělí 140 korun, Snížené (děti, studenti, senioři) 90 korun, rodinné (2 + 3 děti) 450 korun, děti do 6 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro rodiny s dětmi, která umožní vcítit se do role detektiva a vyzkoušet si techniky a přístroje odhalující pachatelovy kroky. Návštěvníci uvidí například obtisk lidského těla, rozpoznávání obličejů, průnik obličejů – Identikit, rozpoznávání pachových stop a další exponáty.

Zámek Holešov. Ilustrační foto.

ZLÍNSKO

Mezinárodní festival dětských folklórních souborů Písní a tancem

KDY: 13.– 15. září

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

Vzhledem k předpokladu extrémních srážek proběhne veškerý program festivalu v režimu "mokrá varianta".

Pátek: úřad městyse Pozlovice, šenk Ogar

Sobota: KKC Elektra

Neděle: Kostel Svaté rodiny a KKC Elektra

Program zde: https://www.pisniatancem.cz/

Mezinárodní festival dětských folklórních souborů Písní a tancem

Zmizelý svět koní

KDY: 12. září – 1. prosince

KDE: Muzeum Napajedla

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Výstava "Zmizelý svět koní" představuje výjimečná díla Pavla Diase, která zachycují nejen krásu a eleganci koní, ale hlavně příběhy lidí kolem nich. Dias, známý svým hlubokým vztahem k těmto ušlechtilým zvířatům, nás prostřednictvím svých fotografií přenáší do světa, který již navždy zmizel. Jeho díla jsou oslavou koní a jejich významu v lidské historii.

VALAŠSKO

Inspirace modrotiskem

KDY: od 8. září

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek Vsetín

ZA KOLIK: plné 90 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři) a 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), rodinné 200 Kč, děti do 6 let zdarma.

PROČ PŘIJÍT: Inspirace modrotiskem je nová výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž se uskutečnila v neděli 8. září. V sobotu 21. září se koná první z doprovodných programů: kurz nazvaný Modromalování.

Výstava Inspirace modrotiskem je tematicky rozdělena do dvou částí. První přibližuje proces výroby a prezentuje modrotisk na Valašsku. Druhá jeho vliv na výtvarné umění. „Návštěvníci se mohou těšit na spoustu unikátních exponátů ze sbírek muzea, zajímavé informace i hravé interaktivní prvky, které lépe zasvětí do tématu i dětské návštěvníky výstavy,“ doplnila druhá z kurátorek Olga Mehešová.

Jiřinka

KDY: 13. až 15. září

KDE: Zámek Lešná

ZA KOLIK: plné 110 Kč, snížené 70 Kč (studenti, senioři), 50 Kč (děti 6–15 let, ZTP), rodinné 240 Kč.

PROČ PŘIJÍT: Historické interiéry zámku od pátku 13. do neděle 15. září ovládne tisícovka různých druhů právě kvetoucích jiřin a krásné květinové dekorace. První den bude součástí výstavy i doprovodný program.

Jiřiny, přezdívané též jako „královny podzimní zahrady“, pěstovala už dávná civilizace Aztéků. V 18. století pronikly díky zahraničním cestám také do Evropy a zásluhou vhodných klimatických podmínek se nakonec natrvalo uchytily i na českých záhonech, které každý rok na podzim rozzáří nejrůznějšími variacemi barev.

Návštěvníci lešenského zámku se jimi budou moci pokochat od pátku 13. do neděle 15. září. Bezmála tisícovku květů dahlií na výstavu dodá Langrovo zahradnictví z Rájce – Jestřebí. O výzdobu historických pokojů v podobě květinových aranžmá se postará Květinářství Alena Hegarová z Lešné. Výstava bude k vidění každý den od 9 do 17 hodin.

V pátek 13. září od 10.15 hodin se v Bílém sále uskuteční slavnostní zahájení výstavy. Každou celou hodinu pak zpříjemní prohlídku květinových aranžmá v historických interiérech klavírní vystoupení.

Výstava jiřin v zámku Lešná u Valašského Meziříčí, plakát.

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

Kurátor Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

Výstava Magičtí Lucemburkové.