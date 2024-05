Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

SLOVÁCKO

Recesistický peloton Giro de Pivko v Hradišti odstartuje koncert Jaroslava Hutky

KDY: V sobotu 1. června

KDE: Uherské Hradiště a okolí

ZA KOLIK: Startovné pro účastníky pelotonu 350 Kč, koncert Jaroslava Hutky zdarma

PROČ PŘIJÍT: Recese na Slovácku má svou historii a v případě cyklistického závodu Giro de Pivko sahá její tradice až do začátku 70. let minulého století. Od samého počátku šlo v případě této akce o jakýsi vzdor a svéhlavou zábavu mimo struktury organizované například Socialistickým svazem mládeže. Komunistickému režimu tím tehdejší účastníci závodu v komických kostýmech, na raritních bicyklech a jízdě prošpikované pivními zastávkami dokazovali, že se po svém bavit rozhodně dokážou. V sobotu budou účastníci Giro de Pivka slavit jeho 50. výročí. Na uherskohradišťském Mariánském náměstí rozehřeje příchozí od 9. hodiny ranní kapela Vencas' group, aby v 10 hodin zahrála písničkářská legenda Jaroslav Hutka a úderem 11. hodiny odstartoval 50. ročník pelotonu Giro de Pivko.

Recesistický peloton Giro de Pivko projede po padesáté SlováckemZdroj: archiv pořadatele

Sraz veteránů v KOVOZOO

Kdy: V sobotu 1. června od 9 hodin

Kde: KOVOZOO Staré Město

Za kolik: Od 16 let 230 Kč, 7-15 let 180 Kč, děti do 6 let+ZTP+ a doprovod 1 osoba zdarma Proč přijít: K vidění bude velký rozptyl aut od těch předválečných, přes vozidla socialistické éry až po raná devadesátá léta. Všechna vozidla musí splňovat základní veteránskou podmínku – stáří min. 30 let, dále pak musí být v dobrém technickém a vizuálním stavu. Návštěvníci se mohou těšit na motocykly, osobní auta, nákladní auta, autobusy, vojenskou techniku, traktory a závodní speciály. „Vzhledem k tomu, že k účasti na akci není třeba registrace předem, tak to bude opět velkým překvapením, jaká vozidla se do KOVOZOO sjedou. Ale my pevně věříme, že to bude jako vždy překvapení příjemné. V minulém roce přijelo 600 vozidel, tak pevně věříme, že letos to bude ještě více,“ hlásí organizátoři. Historická vozidla, funkční veterány i retro kočárky se sjedou v KOVOZOO ve Starém MěstěZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Víkend památkových domků

KDY: V sobotu a v neděli 1. a 2. června od 9 do 17 hodin

KDE: Po celém regionu

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Hluk rozšířilo prohlídky v Památkových domcích „Na Rajčovně“ o další domek, který bude v sobotu slavnostně otevřen. Současně bude v Hluku probíhat i otevření nově zrekonstruované tvrze. Pestrý doprovodný program si připravili na Pipalově mlýně v Šumicích, kde bude možné zakoupit prosévanou mouku ručně mletou na kamenném mlýně, ochutnat vdolečky, zhlédnout výstavu starožitných forem na pečení a užít si komentovanou prohlídku. Janúšova usedlost na Žítkové pak zve všechny zájemce k návštěvě dřevěné zvoničky se zvonkem z roku 1841. Od 17 hodin pak na Žítkové proběhne mše svatá se svěcením výklenkové kapličky a barokní sošky sv. Jana Nepomuckého, patrona Janúšovy usedlosti. Kdo by chtěl při putování Slováckem i něco „okoštovat“, nabízí se ochutnávka belešů, fazulové či hráškové polévky, vše připravováno na klasických kamnech před Sýpkou v Násedlovicích. Ochutnávat se bude i v Bojkovicích, Bystřici pod Lopeníkem nebo na Trchalíkově usedlosti v Šumicích.

Pět památkových domků v hlucké ulici Rajčovňa.Zdroj: Deník/Pavel Bohun

Obrazy Františka Pavlici vystavují ve Vlčnově

KDY: Od soboty 25. května do konce srpna a bude otevřena vždy v neděli od 14 do 17 hod., nebo na požádání

KDE: Galerie Na Měšťance

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších výtvarníků, kteří se ve své tvorbě inspirují folklorem, je bezesporu František Pavlica z Hroznové Lhoty. Žije v regionu s bohatou a pestrou folklorní tradicí, v níž se prolínají vlivy Strážnicka, Horňácka a Dolňácka - v jeho díle pak ožívá mizející svět lidových zvyků, tanců i písní, architektury… Z těchto zdrojů připravil již několik nástěnných kalendářů a udělal tak radost mnoha svým příznivcům. Jeho rukopis je ovlivněn poetikou insitních malířů (někdy se jim také říká malíři něžného srdce nebo naivisté). Výstava ve Vlčnově nese název Doma na Slovácku.

Výstava obrazů Františka Pavlici. Ilustrační fotoZdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

ZLÍNSKO

Zlín Film Festival

KDY:30. Května – 5. června

KDE: Zlín

ZA KOLIK: různé

PROČ PŘIJÍT: Šedesátý čtvrtý ročník filmového festivalu přinese i letos obyvatelům i návštěvníkům Zlína pestrý filmový program z různých koutů světa a celou řadu doprovodných aktivit. Tradičně jsou součástí festivalového programu Salon filmových klapek nebo Festivalový půlmaraton. Doprovodný program čeká návštěvníky například na náměstí Míru, kde bude stánek s legem, posezení ve festivalové kavárně a další. V Komenského sadech najdou zázemí a program rodiče s nejmenšími dětmi, pro zvídavé bude připraven stánek science centra Pevnost poznání z Olomouce nebo televizní studio ČT. V Kudlovských ateliérech je po celý víkend připravený workshop poznej filmovou techniku. Zlaté jablko se v sobotu provoní tradiční charitativní akci Pečení s UNICEF. Pečivo budou prodávat právě známé tváře a výtěžek z prodeje poputuje na podporu programů UNICEF na pomoc dětem. Ohlédnutí za 63. Zlín Film Festivalem.Zdroj: se svolením Zlín Film Festivalu

Selský den – Mistrovství České republiky ve stříhání ovcí

KDY: 1. června 9-17 hodin

KDE: Farma Vlachovice-Vrbětice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Ukázky zemědělské techniky, soutěž v sekání kosou, štípání dříví nebo řezání pilou na ekofarmě Vrbětice (obec Vlachovice) včetně s Mistrovství České republiky ve stříhání ovcí a dalším programem. Návštěvníky čeká i vystoupení CM Dokopyjan, DFS Dokopyjánek, FS Javorník, Gajdoš Petr Sovják.

Selský den a mistrovství ČR ve stříhání ovcí ve Vrběticích .Zdroj: Deník/Jana Vozárová

Volnofest

KDY: 2. června 14-22 hodin

KDE: Dvůr Červinkovy masny (náměstí Míru 9) , Zlín

ZA KOLIK: 250 – 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník tak trochu jiného divadelního festivaluje ve znamení (z)divočení. Těšit se můžete na brněnské hosty, žáky ZUŠ i hudební kapely!V průběhu jednoho odpoledne pobaví i dojmou inscenace - SHAKESPEARE - Volné divadlo, KABÁTY - Bo Divadlo, MATRIX - Volné divadlo, MARYŠA - ZUŠ Hulín, skupina Zápalky Tipy na víkend 31. května až 2. červnaZdroj: archiv pořadatele

Rodinný den

KDY: 1. června 14-18 hodin

KDE: Vizovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Den plný aktivit pro celou rodinu. Pro děti budou připraveny hry, soutěže, sportování, společné aktivity s rodiči a na závěr také opékání. Program bude připraven v zámeckém parku a na sokolovně.

Tipy na víkend 31. května až 2. červnaZdroj: archiv pořadatele

KROMĚŘÍŽSKO

Den dětí v Kroměříži

KDY: sobota od 9 do 15 hodin

KDE: Letiště v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Program plný her, pohádek, hudby, tance, aktivit i nových poznatků a zážitků připravil na Den dětí kroměřížský Dům kultury. Do programu na letišti se zapojí taneční a sportovní kluby, oddíly a spolky, vystoupí účastníci pěveckých soutěží a přehlídek, připravené budou nafukovací atrakce. V případě nepříznivého počasí se hlavní program přesouvá do Domu kultury v Kroměříži. Dětský den na letišti v Kroměříži.Zdroj: Patrik Potěšil

Koncert Hudební kytice

KDY: neděle od 19 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Klub UNESCO zve na koncert ke 440: výročí narození biskupa Karla z Lichtensteinu Castelcorna. Na koncertě společně vystoupí Žesťový soubor SZUŠ D-MUSIC, Smíšený pěvecký sbor Moravan Kroměříž, Smyčcový orchestr Collegium giovane ZUŠ Kroměříž, Smíšený pěvecký sbor, Smyčcové kvarteto a Smyčcový orchestr Konzervatoře P.J. Vejvanovského Kroměříž, Orchestr příčných fléten ZUŠ Kroměříž a SZUŠ D-MUSIC, Pěvecký sbor ZeSrandy.

Hudební kytice.Zdroj: Klub UNESCO Kroměříž

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

VALAŠSKO

Vsetínská noc

KDY: pátek 31. května od 17 hodin

KDE: Vsetín

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Tradiční festival netradičních zážitků s názvem Vsetínská noc ovládne v pátek 31. května dění na Vsetíně. Účastníky čeká večerní putování městem s návštěvou známých i běžně nepřístupných míst, doplněné bohatým doprovodným programem pro všechny generace. Vstupy jsou zdarma nebo s výraznou slevou.Happening je součástí celonárodního Festivalu muzejních nocí, ve Vsetíně jej organizuje Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s dalšími vsetínskými institucemi z oblasti kultury, školství, sportu i státní sféry.Účastníky letošního 8. ročníku čeká 12 zastávek, na kterých si užijí hudební a taneční vystoupení, komentované i volné prohlídky, výtvarné dílny, módní přehlídku, vernisáž výstavy, pozorování noční oblohy a další zábavné aktivity pro dospělé i děti.Akce proběhne od 17 do 23 hodin, na každém stanovišti mají ale v tomto rozmezí určenou svou vlastní otevírací dobu. Vstupné je zdarma nebo s výraznou slevou.Další informace najdete také na www.muzeumvalassko.cz nebo Facebooku a Instagramu @muzeumregionuvalassko. Vsetínská noc, archivní foto.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko

Slabikář řemesel

KDY: sobota 1. června od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: dospělí 180 Kč, studenti/senioři 140 Kč, žáci zdarma, rodinné 360 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: První červnová sobota bude v Dřevěném městečku ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm patřit dětem. Nejmenší návštěvníci si užijí den plný tvoření, zručnosti a zábavy při pořadu Slabikář řemesel. Pro děti do 15 let je vstup do areálu zdarma.

Na palouku Dřevěného městečka si děti vyzkouší některá tradiční či už zapomenutá řemesla, například práci kameníka či dráteníka. K vidění bude i ražba do kůže, vyřezávání na lupenkové pilce, výroba panenek ze zbytků látek či batikování na plátno nebo vlastní tričko.

V doprovodném programu vystoupí Dětský folklorní soubor Ovečky a Folklorní soubor Košár z Valašského Meziříčí. Představí se také Divadlo Za2 s pohádkou Velká dobrodružství malého brouka.

Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto.Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě

Kouzlo tance

KDY: pátek 31. května od 18 hodin

KDE: Vsetín, Dům kultury

ZA KOLIK: od 190 Kč PROČ PŘIJÍT: Slavnostní scénické představení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Kostka Vsetín. Představí se všichni žáci I. a II. stupně, od nejmladších dětiček z přípravných ročníků až po zkušené absolventy.Představení zahájí ukázka tance ze Stříbření v Kutné Hoře, kterého se žáci Jaroslavy Špačkové účastní od prvopočátku již 30 let. V dalších choreografiích své první taneční krůčky předvedou ti nejmenší. Nejstarší ročníky divákům nabídnou choreografie inspirované současným tancem. Druhá půlka představení bude věnovaná světově známým muzikálům. Kouzlo tance, představení žáků tanečního oboru ZUŠ Kostka Vsetín, plakát.Zdroj: ZUŠ Kostka Vsetín

Jen pro ten dnešní den

KDY: sobota 1. června od 15 hodin

KDE: Soláň, Informační centrum Zvonice

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: První červnovou sobotu odpoledne se v Informačním centru Zvonice na Soláni bude konat „rozverná letní revue“. Na své si přijdou milovníci Mozarta, Rossiniho, Gershwina, Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Suchého a Šlitra, Jaromíra Nohavici a dalších.

Spolu s Drahomírou Míčkovou vystoupí absolventi její pěvecké třídy. Klavírním doprovodem bude Blanka Hrubá a Renáta Navrátilová, na akordeon zahraje Michael Skotnica a kytarovým doprovodem budou sami účinkující. Koncert slovem doprovodí Drahomíra Míčková.

Jen pro ten dnešní den, plakát.Zdroj: IC Zvonice Soláň