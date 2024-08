ZLÍNSKO

Barum Czech Rally Zlín 2024

KDY: pátek až neděle

KDE: Zlínský kraj

ZA KOLIK: Cena různá - více info na www.visitrally.cz

PROČ PŘIJÍT: Už 53. ročník populární automobilové soutěže, která je součástí FIA Mistrovství Evropy a Mistrovství České republiky odstartuje v pátek ve Zlínském kraji. Víkend plný akce, rychlosti a zábavy, okořeněný účastí nejrychlejších pilotů a především nočním ostrým průjezdem centrem města Zlína s neopakovatelnou atmosférou.

close info Zdroj: Jiří Hejtmánek zoom_in Barum Rally Zlín

Letošní ročník se odehraje v tradičním formátu, když se soutěžící v pátek večer vydají vstříc prvním ostrým kilometrům divácké speciálky v centru Zlína. V sobotu a naděli jsou připraveny historické úseky v okolí. Hlavní servisní zóna bude opět situována v prostředí testovací dráhy Continental Barum v Otrokovicích. Slavnostní start a cíl soutěže bude opět umístěn na náměstí Míru ve Zlíně, kde bude probíhat také několik doprovodných akcí.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Letošní 53. ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín se pojede na tratích v našem v kraji v polovině srpna.

Pivní slavnosti Lázeňského pivovaru Luhačovice

KDY: sobota 17. srpna od 14 hodin

KDE: Před Lázeňským pivovarem Luhačovice (Družstevní 1132)

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ochutnat více než deset druhů piva budou moci návštěvníci pivních slavností v Luhačovicích. Připraveny budou rovněž burgery a grilované speciality od Burger Brtohers U Koňa. Součástí bude také doprovodná muzika, která dotvoří pohodovou atmosféru celé akce.

Divadelní Luhačovice

KDY: od neděle 18. srpna do soboty 24. srpna

KDE: Lázeňské divadlo v Luhačovicích

ZA KOLIK: neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Už po čtyřiadvacáté se letos uskuteční festival Divadelní Luhačovice. Přehlídka je nejen povýšením kulturního života v lázeňském městě Luhačovice, ale je i unikátní ve svém programu. A sice uváděním jak inscenací z České republiky, tak i demonstrováním výsledků umělecké práce tvůrců ze Slovenské republiky. Tím se veřejně hlásí k mentálnímu příbuzenství obou zemí a vyjadřuje stálou spřízněnost s našimi sousedy.

Gastro zóna a rally fest Pod Kaštany

KDY: pátek od 16 do 22 hodin a sobota od 10 do 21 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tržiště v pátek ožije Gastro zónou Barum rally, která nabídne letní drinky, víno, pivo a také nejrůznější pochoutky. V sobotu se pak na Tržišti uskuteční Rally fest, jehož součástí bude například program pro děti, koloběžkový závod, hudební vystoupení, koncert kapely Niemandi a gastro zóna. Barumku ve Zlíně letos doprovodí dvě akce na Tržišti Pod Kaštany Zlínsko

Svět hlavolamů a logických her

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat logické a smyslové hraní. Letní Svět hlavolamů a logických her představí rodinám s dětmi hry podporující logické myšlení a kreativitu. Návštěvníci si budou moci vyluštit hlavolamy a rébusy, nebude chybět Rubikova kostka, která letos slaví padesát let od svého vzniku. Pro nejmenší děti navíc budou připraveny smyslové hračky.

close info Zdroj: Inspirace Zlín zoom_in Letní Svět hlavolamů a logických her ve Zlíně. Ilustrační foto.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: denně od 10 do 18 hodin

KDE: Obchodní dům ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělý a dítě nad 12 let 80 korun, dítě od 3 do 12 let 100 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT:V galerii Desítce na střeše Obchodního domu je otevřena výstava a herna plná kostek LEGO. Otevřena bude do konce srpna. Čeká na vás expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Lunapark, sova od Harryho Pottera a mnoho dalších. Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče. V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Novinkou je lovení krokodýlů pomocí udičky mezi kostkami. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna.

close info Zdroj: Obchodní dům Zlín zoom_in Star Wars, Piráti z Karibiku nebo Orient Express z lega jsou k vidění ve Zlíně

SLOVÁCKO

TOP Víno Slovácka

KDY: Sobota 17. srpna od 17 hodin

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Organizátoři populární soutěže a slavnosti mladých vín - Agrární komora a Zemědělský svaz ČR, ú.o. Uh. Hradiště (ve spolupráci s městem a Klubem kultury Uh. Hradiště) - letos provedli malou změnu: „finále" akce se slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen neproběhne jako v předchozích čtrnácti ročnících v Polešovicích, ale v Uherském Hradišti, v Redutě. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Multižánrový festival Punkydonkey fest

KDY: Sobota 17. srpna od 13 hodin

KDE: V Zašívárně U Osla u přístaviště Les Kunovský jez na řece Moravě

ZA KOLIK: 360 korun, na místě 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Punkydonkey fest je multižánrový festival, který nabídne nevšední hudební zážitky. Letos navíc i výstava fotografií Milana Zámečníka. Zahrají kapely Just Wär, Foggy Dude, Migrain, Afterspoon, Není úniku, Hádramašmátrá, Volání divočiny a Ganjaband Ivana Štráfka. Punkydonkey fest je jediný festival, na který lze připlout lodí. Koná se za každého počasí.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in

Velehutná Triple DJs Party na Koruně

KDY: Sobota 17. srpna od 20 hodin

KDE: Zahradní restaurace Koruna v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Na stylově pestré hudební party roztočí vymazlené vinylové desky a datové soubory tři ostřílení a v regionu známí DJs. DJ DRSH (člen BASHMENT BASS FOUNDATION) bude uprostřed rozpáleného léta pouštět jamajským kouřem nasáklé bassové beaty. Hradišťák PRZEMA zahraje převážně boombap rapy, ale také funk, early disco & rare grooves. DJ SETLISTHUNTER to vše doplní o elektro a 80’s hity. Trojka DJs připravuje 4 hodiny dlouhou party s nekompromisním výkonovým basovým aparátem, nažhavenými gramci a skvělou atmosférou s bohatou nabídkou občerstvení. Končit se bude až o půlnoci! close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Víkendové Tipy Slováckého deníku 16. – 18. srpna

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Obrazy Ladislava Pálky plné vtípků, erotických narážek a dvojsmyslů uvidíte v Galerii Joži Uprky. Ladislav Pálka na snímku

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky. close info Zdroj: archiv Slováckého muzea zoom_in Výstava Krajina, sem tam zvíře.

VALAŠSKO

Starodávný jarmark

KDY: 17. - 18. srpna 9 - 18 hodin

KDE: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 180 korun, snížené vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Valašský jarmark a jarmareční ostatky s lidovými zvyky, řemesly a dobrotami a programem pro děti i dospělé proběhne tradičně ve Valašském muzeum v Rožnově.

Připravena bude pestrá nabídka zboží, keramiky, tkaných koberečků, dřevěných hrábí, šperky, lidové hudební nástroje, výrobky ze šustí či ovčí vlny, dřevěné misky, formy na pečení, dřevěné hračky pro děti. K vidění bude také výroba zuberských metel, ukázky drátování, točení na kruhu, broušení nožů a nůžek.

V zahradě fojtství vznikne cukrárna a kafírna s historickou pražírnou kávy. Placky přímo z pece budou moci návštěvníci ochutnat u Janíkovy stodoly. Na děti čeká historický a řetízkový kolotoč, soutěže, tvůrčí dílny či siloměr.

close info Zdroj: se svolením Valašského muzea v přírodě zoom_in Starodávný jarmark ve Valašském Muzeu v přírodě, archivní foto.

Sklářský jarmark

KDY: 17. srpna od 9:30

KDE: Karolinka

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Sklářský jarmark je v Karolince každoročně největší kulturní a společenskou akcí. Místní sklárny jsou sice již minulostí a jejich areál zeje prázdnotou, město se ale snaží udržet desítky let starou tradici Sklářského jarmarku stále živou. Letošní 34. ročník přináší bohatý program nejen pro děti, které se mohou těšit na nafukovací atrakce, klauny, malování na obličej, tetování a dvouhodinové vystoupení s největšími papoušky na světě. Na náměstí a v jeho okolí budou probíhat prodeje výrobků ze skla a nebude chybět ani mobilní pec na foukání skla, která dorazí až ze severních Čech.Kulturní program letos ozdobí vystoupení slovenského zpěváka Adama Ďurici, české zpěvačky Terezy Maškové, skupiny Verona, Bolka Vjaclovského, revivalové kapely Věra Špinarová tribute a dalších. Večerem až do pozdních nočních hodin bude provázet známý moderátor a producent DJ Lowa. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in V sobotu 17. srpna 2024 se v Karolince uskuteční již 34. ročník tradičního Sklářského jarmarku.

Templářské slavnosti

KDY: 17. srpna 14 – 21 hodin

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: 90 korun, snížené 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Templářské slavnosti promění zámek Vsetín a okolí ve středověké ležení s rytířskými souboji, jarmarkem, vystoupeními kejklířů, dobovou hudbou a spoustou zábavy i dobrot pro dospělé i děti. Chybět nebudou ukázky středověkých řemesel a kuchyně, rytířské trenažéry pro děti, či jízda na koni a střelba z luku. Zajímavý program nabídne i areál nedaleké hvězdárny, která bývá tradičně jakousi klidovou zónou festivalu.

Největší akce v kalendáři Muzea regionu Valašsko odkazuje na dávnou přítomnost rytířského řádu templářů v našem regionu a jeho spojitost s počátky města Vsetína. Templáři zde působili krátkou dobu, ale výrazně se podíleli na kolonizaci Vsetínska a růstu samotného městečka. Ostatně i první písemná zmínka o Vsetíně pochází z templářské listiny vydané v roce 1308.

close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Templářské slavnosti

Barevný svět

KDY: do 31. srpna

KDE: Muzeum Zubří

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun

PROČ PŘIJÍT: Okouzlující barvy nás obklopují na každém kroku – pestrá křídla motýlů, okvětní lístky květů a sedm barev duhy. Barvy jsou nepostradatelným nástrojem umělců i reklamních agentur. Upoutávají pozornost, sdělují poselství, dokáže oklamat, ale i správně naladit. A nikdy nás nepřestanou fascinovat!Pro návštěvníky jsou připraveny optické klamy, umělecká díla, barvířské rostliny, interaktivní hry nebo temná komora. Výstava je navržena tak, aby si ji užili jak děti, tak dospělí. close info Zdroj: Muzeum regionu Valašsko zoom_in Barevný svět

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co nabídl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabídne stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. K vidění je bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

close info Zdroj: archiv MRV zoom_in Kurátor Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem. close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

KROMĚŘÍŽSKO

Výstava TMBK

KDY: vernisáž 16. srpna v 17 hodin

KDE: zámek Bystřice pod Hostýnem

ZA KOLIK: vstupné 150 korun dospělí, 70 korun snížené, 320 korun rodinné

PROČ PŘIJÍT: Pod pseudonymem TMBK se ukrývá grafik, fotograf a hudebník Tomáš Břínek. Autor koláží, které kolují po sociálních sítích a jsou sdílené natolik intenzivně, že se stávají virálními. Výstava v bystřickém zámku potrvá do 29. září.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Výstava TMBK

Bílá paní na vdávání

KDY: 16. srpna ve 19:30 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné podle diváckého sektoru od 599 korun do 1299 korun

PROČ PŘIJÍT: Autor scénáře Roman Vencl a režisér Jaroslav Kříž napsali komediální příběh a obsadili ho mnoha známými herci. V hlavních rolích se představí Filip Blažek, Martin Zounar, Martin Kraus či Daniela Šinkorová. Divadelní hra pod širým nebem putuje po zámcích a hradech České republiky. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Bílá paní na vdávání

Poklady na výstavišti

KDY: 17. srpna od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: vstupné 300 korun dospělí, snížené 200 korun, děti do 150 cm zdarma

PROČ PŘIJÍT: K vidění budou historická vozidla Grand Prix, přijede legenda motocyklového sportu Giacomo Agostini, připravená je dobová módní přehlídka či koncert Melody Makers. Součástí sobotní akce je i výstava Mercedesů, která nabídne průřez historií automobilky, včetně unikátu Benz Parsifal z roku 1902. Ta bude přístupná až do pondělí 19. srpna.

close info Zdroj: Archiv pořadatele zoom_in Poklady na výstavišti