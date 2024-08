Své umění ukážou stovky účinkujících z mnoha desítek folklorních souborů, cimbálových muzik, dechových hudeb, pěveckých sborů, hudebních a tanečních skupin. K tomu se po oba dny v celkem asi 300 stáncích po celém městě budou prezentovat vinaři, jarmarečníci či lidoví řemeslníci.

Novinkou letošního roku je stanoviště města Uherského Brodu u bývalého justičního paláce (Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště) v rámci sobotní prezentace mikroregionů, nebo také premiérové představení Horňácka, kterému bude patřit hlavní pořad Slavnostního zahájení slavností s názvem Chodníčky horňáckých písní (pátek 6. září od 20 hodin).

V prostorách Reduty bude k vidění výstava autorky Adély Zajícové, rodačky z Uherského Hradiště, s překvapivým názvem i obsahem - Slavnosti vína v komiksových obrázcích. Další novinkou bude konání pravoslavné liturgie na Výšině sv. Metoděje (neděle 8. září od 10 hodin).

Připomeňte si minulý ročník Slováckých slavností vína (rok 2023):

Krojovaný průvod, letos projde centrem metropole Slovácka s podtitulem Víno a tanec, ve kterém půjdou všechny zúčastněné mikroregiony – těch má být spolu s Uherským Hradištěm celkem devět. Trasa průvodu povede jako každý rok od sklepů ve Vinohradské ulici až na Masarykovo náměstí.

Řazení průvodu bude následující: Uherské Hradiště - Uherský Brod – Buchlov - Za Moravú - Ostrožsko / Veselsko – Staroměstsko - Dolní Poolšaví - Bílé Karpaty - Východní Slovácko - hosté slavností.

Krojovaný průvod při Slováckých slavnostech vína (rok 2023):

Průvod Slovácké slavnosti vína 2023 | Video: Pavel Bohun

Kromě toho se návštěvníci mohou těšit na Hradišťský jarmark na Masarykově náměstí, kde se setkají s nabídkou několika desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Jarmark bude samozřejmě doplněn také o rozmanitou nabídku jídel a pití. Milovníci vína si přijdou na své už v pátek 6. září, kdy bude na Masarykově náměstí otevřen Vinný stan, kde ochutnávku vín nabídnou vinaři ze Sadů, v pátek za doprovodu cimbálové muziky Ohnica a v sobotu CM muziky Bálešáci ze Starého Města.

V rámci Slováckých slavností vína a otevřených památek bude největší vinařskou akcí nedělní Oslava vína v Redutě, kterou pořádají vinaři z Mařatic.

Pro milovníky vína bude připravena prezentační prodejní výstava za účasti známých vinařství, např.: Dvůr pod Starýma horama z Boršic, Jančurovo rodinné vinařství z Kudlovic, Vinařství Josef Škopík z Blatnice pod sv. Antonínkem či Vinařství Jakubík ze Zlechova. Chybět nebudou ani zástupci Bzence, Vinařství Kněží hora a Vinařství Petr Bunža, dále Vinařství Tomáše Juráka z Nedakonic, vinařství VITIS a Žerotín, obě ze Strážnice a samozřejmě pořádající Vinaři Mařatice.

Na Oslavu vína v Redutě bude vstup zdarma, zájemci si budou moct zakoupit koštovku a katalog, ochutnávat se bude za pomyslné mince v ceně 10 Kč. Při hezkém počasí se bude dát posedět a koštovat skvělá vína i na nádvoří Reduty.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2023

Atmosféru příjemného prostředí provoněnou vínem ještě vylepší Cimbálová muzika Jaroslava Čecha. Začátek je naplánován na neděli 8. září v 9:30 hodin a potěšit se výběrem vín ze Slovácka bude možné až do 14 hodin.

Mimořádnou popularitu si za léta konání Slováckých slavností vína a otevřených památek vydobyly krojové přehlídky, které se konají vždy v neděli na Kolejním nádvoří bývalé jezuitské koleje.

Přehlídka krojů má letos název Červená k radosti a černá k žalosti. Pořad se svým obsahem zabývá barevností krojů a jejich krojových součástí, takže půjde doslova o pastvu pro oči.

Přehlídka poutních krojů v Uherském Hradišti (rok 2023):

Přehlídka poutních krojů v UH 2023 | Video: Pavel Bohun

Jak uvádějí autorky pořadu, Ludmila Tarcalová a Marta Kondrová, barva a barevnost je v lidovém oděvu významným prvkem, který mu dodává na estetičnosti, dokonalosti a stává se jejím fenoménem. Obě autorky pořad doprovázejí svým odborným komentářem, který mu dává cenný punc jedinečnosti. O doprovod se postará CM Mladí Burčáci (neděle 11:00 hodin, Kolejní nádvoří).

Na svých stanovištích napříč městem se v rámci sobotního programu představují jednotlivé mikroregiony. Dolnímu Poolšaví bude patřit Jezuitská zahrada (11:30 - 16 hodin), zástupce obcí Ostrožska - Veselska najdou zájemci v parku Bastion (12 – 16 hodin).

Mikroregionu Buchlov bude patřit prostor u františkánského kláštera (12 - 15 hodin), obce mikroregionu Za Moravú se představí ve Smetanových sadech (12 – 16:30).

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2023 arrow_left arrow_right info Zdroj: se svolením Miroslava Potyky 1/235 Průvod Slováckých slavností vína a otevřených památek 2023

Nádvoří Staré radnice bude patřit mikroregionu Staroměstsko (12-16:15 hodin), Uherský Brod se premiérově představí u bývalého justičního paláce – Střední uměleckoprůmyslové školy (12 – 16 hodin).

Obce mikroregionu Bílé Karpaty předvedou své umění v Galerii Slováckého muzea (12:15 – 16-15) a Východní Slovácko obsadí Mariánské náměstí (12:30 – 15:30).

Celé rodiny se mohou pobavit také na muzikantských lodích Danaj a Morava, které po oba dny poplují po řece Moravě, a na kterých vystoupí skupiny Venca´s Group a Děvčice.

Také letos se v rámci pestrého programu Slováckých slavností vína a otevřených památek uskuteční tradiční Putování Vinohradskou ulicí, které patří k velkým návštěvnickým lákadlům a bude se konat už po sedmnácté.

Více než dvacet venkovních vinařských a gurmánských stanovišť bude doplněno o hudební vystoupení devíti cimbálových muzik. Své víno představí jak místní vinaři, tak hosté z oblíbených vinařských destinací jako Polešovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Bzenec, Blatnička, Kněždub, a další. Novinkou letošního ročníku bude odpolední rodinný program. Vstup na akci je jako vždy zcela zdarma.

close info Zdroj: Deník/Jan Karásek zoom_in Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 2023

„Za úspěšnou organizací není jen náš zkušený tým, který slavnosti připravuje každý rok, ale je to výsledek spolupráce a obrovské sounáležitosti lidí z města a celého regionu. Zároveň, díky Dnům evropského dědictví, nabízíme možnost nahlédnout do minulosti prostřednictvím otevřených památek a třeba se i dozvědět něco nového o architektuře a historii města. Všem majitelům či správcům památek patří díky za to, že tuto věc umožňují,“ uvedl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Pro zakladatele Nadace SYNOT Ivo Valentu je potěšením sledovat, jak se slavnost během více než dvou dekád vyvinula a pokračuje ve svém růstu a rozkvětu.

„Pro mne jsou slavnosti mnohem víc než jen oslavou vína a památek.Vidím, jaký kus práce zůstává za organizátory akce, městy a obcemi, bez nichž by naše slavnosti nemohly být tak pestré a živé. Obzvlášť bych však chtěl poděkovat těm, kteří uchovávají a předávají naše tradice mladším generacím, aby neupadly v zapomnění, neboť právě oni jsou nositeli našeho kulturního dědictví,“ poznamenal Ivo Valenta.