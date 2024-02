Slovácké divadlo zaznamenalo na Grand Festivalu smíchu, který se konal od 22. do 28. ledna v Pardubicích, obrovský úspěch. Na Galavečeru smíchu, který v pondělí 29. ledna celý festival slavnostně završil, udělila odborná porota Zdeňku Trčálkovi cenu za nejlepší mužský herecký výkon.

Zdeněk Trčálek v Pardubicích. | Foto: archiv Slováckého divadla

Slováčtí divadelníci se navíc mezi sedm nejlepších komedií Česka probojovali s romantickou komedií Třináctkrát za svědka jako jediný zástupce divadel z jižní Moravy.

„Vzhledem ke konkurenci, ve které byl například Ivan Trojan, jsem tu cenu absolutně nečekal. O to větší překvapení a radost to pak byla. Neberu to ale jako individuální cenu, patří celému týmu Slováckého divadla, bez kterého by žádná cena nebyla,“ svěřil se Zdeněk Trčálek.

Romantickou komedii o nesmělém asistentovi režie v České televizi Brno, který má dar poznat, kterému páru to spolu bude klapat, napsal přímo pro Slovácké divadlo a Zdeňka Trčálka v hlavní roli Adama dramatik Jan Šotkovský.

Světová premiéra proběhla 4. února 2023 pod režijní taktovkou Lukáše Kopeckého, za rok se komedie blíží třiceti reprízám a stále je vyprodaná.

Na jedinečný úspěch z Pardubic divadlo okamžitě zareagovalo a na 19. dubna připravuje mimořádnou reprízu komedie. „Velký perník, který Zdeněk na slavnostním vyhlášení dostal, rozkrájíme a rozdáme ho divákům. Úspěch komedie je totiž i jejich, bez tak velké podpory, kterou nás denně ujišťují, by žádné ceny nebyly,” říká herec a mluvčí divadla Josef Kubáník.

Grand Festival smíchu, který každoročně pořádá Východočeské divadlo v Pardubicích, je nejprestižnějším českým kláním o nejlepší divadelní komedii roku. Slovácké divadlo je se svými úspěšnými komediemi jeho pravidelným účastníkem.

Titul Komedie diváků si z Grand Festivalu smíchu odvezla bláznivá komedie 1+2=6 a o několik let později i Tenor na roztrhání. Z dalších komedií na festivalu soutěžily například Rychlé šípy, Adéla ještě nevečeřela, Falešné našeptávání nebo Prokletí nefritového škorpiona.

Vladimír Doskočil si za postavu hajného Štětivce v komedii Na tý louce zelený přivezl stejnou cenu jako Zdeněk Trčálek, a to za nejlepší mužský herecký výkon.