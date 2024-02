Sérii čtyř workshopů, ve kterých divadelníci přiblíží dětem lákavý svět za oponou, připravuje Slovácké divadlo. Za nápadem stojí trojice mladých divadelníků, lektorka Terezie Čermáková a herci Daniel Gajdoš a Jakub Zelinka.

Slovácké divadlo chystá workshop pro děti. Za nápadem stojí trojice mladých divadelníků, lektorka Terezie Čermáková a herci Daniel Gajdoš a Jakub Zelinka. | Foto: Slovácké divadlo

„V prosinci jsme dětem po pohádkách nabídli tvůrčí dílny a byl o ně tak velký zájem, že jsme se shodli, že by byla škoda nevymyslet další aktivity,” uvedla Terezie Čermáková.

Ráda by s kolegy děti seznámila s tím, jak divadlo funguje a jak vzniká inscenace. „Chceme, aby se potkaly s divadlem jinak, než jen jako pasivní diváci v publiku,” naznačila Terezie Čermáková a představila první setkání 16. března na Malé scéně. „Seznámíme děti s různými divadelními profesemi. Takže chvíli z nás společně budou třeba kostýmní výtvarníci, ale staneme se i herci a režiséry,“ popisuje divadelní lektorka.

Dne 13. dubna se děti zaměří na divadelní hry a improvizaci. 4. května se pro změnu dočkají setkání s názvem Vdechni život loutce, kdy se seznámí s druhy loutek a prací s předmětem a hlasem.

A 1. června přijdou na řadu hry s maskami a jevištním pohybem. „Všechno proběhne formou hry, myslím si totiž, že především prostřednictvím zábavných cvičení se dá nejvíc naučit,“ poznamenala Terezie Čermáková. Děti budou podle jejích slov rozděleny do dvou věkových kategorií, a to od 7 do 10 let a od 11 do 14 let.

Zájem o novinku je mimořádný. „První workshop pro mladší děti byl vyprodaný během několika hodin, ten pro starší děti je obsazený z poloviny, čekáme ale, že i on se zaplní,” prozradil herec a mluvčí divadla Josef Kubáník, podle kterého jsou workshopy důležité nejenom pro rozvíjení talentu dětí, ale i pro pochopení divadla jako takového. Rezervovat na workshopy lze na webu divadla.