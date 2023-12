O něco dřív než obvykle začali organizátoři s přípravami na 17. ročník Slováckého léta. Rozhodli se totiž vyzkoušet jednu novinku. Zahajovací večer v pátek 28. června 2024 bude patřit hudební legendě - kapele Olympic. Tento koncert bude jediným, na který bude nutné zaplatit vstupné. Dalších devět bude zdarma.

Úvodní koncert Slováckého léta 2023 - kapela Tabák. | Video: Pavel Bohun

„Chtěli jsme našim návštěvníkům nabídnout něco výjimečného, co bychom ale bez toho, aby se podíleli na vstupném, jednoduše nemohli. Věřím, že Olympic je ta správná volba. Nedávno jsem byl na jejich koncertě a stále jsou neuvěřitelně skvělí,“ prozradil organizátor Slováckého léta Marek Pochylý.

I přesto, že zahajovací koncert Slováckého léta 2024 je placený, bude se jednat o symbolické vstupné ve srovnání s tím, jakou částku by návštěvníci zaplatili na běžném koncertu.

„Navíc jsme se nyní před Vánocemi rozhodli uvolnit 500 lístků za ještě nižší cenu, a to za 350 korun. Od ledna bude cena o něco vyšší,“ naznačil Marek Pochylý, že vstupné může být skvělým vánočním dárkem.

Předskokanem Olympiku bude navíc další legendární kapela, a to Žlutý pes. „Bude nám ctí zahájit Slovácké léto 2024 v Uherském Hradišti. Zahrajeme ty největší hity a už teď se na vás moc těšíme,“ vzkazuje lídr Olympiku Petr Janda.

Slovácké léto patří mezi nejvýznamnější akce města i celého kraje. „Koncert Olympiku? To bude něco, co v Uherském Hradišti dlouho nebylo, určitě si to nenechám ujít,“ poznamenal starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Všechny ostatní koncerty Slováckého léta na Masarykově náměstí budou přístupné zdarma tak, jak jsou návštěvníci zvyklí. Kromě stálic, jako jsou Argema, Alkehol, No Name nebo Iné Kafe, se po loňském úspěchu na Slovácké léto vrátí Kapitán Demo.

A poprvé se představí Vypsaná Fixa a Majk Spirit. „Celkově půjde o zatím nejnákladnější line-up v celé historii Slováckého léta,“ dodává Marek Pochylý.

VIDEO: Kapela Reflexy vystupuje na Slováckém létě 2023:

Zdroj: Pavel Bohun

Letos si organizátoři pospíšili i s prvními registracemi na sportovní turnaje. Už nyní je možné se přihlásit na Žhavé běhy, plážový fotbal, pétanque nebo sportovní tábor pro děti.

„I sportovní nabídka bude v příštím roce pestrá. A pokud vyjdou všechna jednání, která nyní intenzivně vedeme, tak nejen pro aktivní sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní, ale i pro diváky,“ naznačuje překvapení Marek Pochylý.

