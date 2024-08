KROMĚŘÍŽSKO

Krása modrotisku v holešovské kovárně

KDY: 31. srpna od 13 do 18 hodin

KDE: Malé muzeum kovářství Holešov

ZA KOLIK: vstup je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Komponovaný pořad v režii Městského muzea Holešov je tradiční součástí Dožínek. Letošní program v kovárně jim však přidává symbolický punc mimořádnosti – modrotisk jako textilní tiskařská technika patří už od roku 2018 na seznam nehmotného kulturního dědictví Unesco. Řadí se mezi dalších pět položek jako je například české loutkářství nebo sokolnictví.

close info Zdroj: Malé muzeum kovářství Holešov zoom_in Tajemství modré, plakát.

Napoleonský tábor

KDY: 31. srpna od 10 hodin

KDE: Bystřice pod Hostýnem, Městský park Zahájené

ZA KOLIK: vstup je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem zve na tradiční akci k uctění památky napoleonských vojáků. V Bystřici, podobně jako v dalších moravských městech, vznikl po bitvě u Slavkova vojenský lazaret a ostatky vojáků spočinuly na zdejším hřbitově. close info Zdroj: Město Bystřice pod Hostýnem zoom_in Napoleonský tábor v Bystřici pod Hostýnem, plakát.

Mezinárodní festival vojenských hudeb

KDY: 31. srpna od 16 hodin a 1. září od 10 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: vstup je zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival je připomínkou několik staletí dlouhé vojenské tradice města. Letos se koná 28. ročník, kterého se zúčastní také vojenské soubory z Maďarska, Francie, Rakouska a Německa. Vystoupí na Velkém náměstí v sobotu odpoledne, večer se zapojí do programu také Ústřední hudba Armády České republiky se sólisty Hanou Holišovou a Martinem Chodúrem. Nedělní program nabídne showprogramy jednotlivých hudeb, dynamickou ukázku jednotky vojenské policie nebo vystoupení mažoretek.

close info Zdroj: Město Kroměříž zoom_in Mezinárodní festival vojenských hudeb v Kroměříži.

ZLÍNSKO

Šapitó Party

KDY: 30. - 31. srpna

KDE: Slavičín, zámecký park

ZA KOLIK: celovíkendová pro děti 200 korun, dospělí jednodenní 300 korun, dospělí dvoudenní 500 korun

PROČ PŘIJÍT: Stylové rozloučení s létem v zámeckém parku ve Slavičíně. V areálu vyroste šapitó a s oblíbenými footrucky a zábavou pro všechny věkové kategorie. Páteční program zahájí v 18 hodin Křídla, o půl jedenácté pak hlavní hvězda Kali a Peter Pann, páteční noc uzavře Blizixxx. Sobota bude od 15 hodin patřit dětem, vystoupí Tlapková patrola a je připraven dětský program. V 19 hodin pak zahrají Legendy se vrací, Intolerance a Alkehol.

Bitva nad Karpaty

KDY: 31. srpna od 14 hodin

KDE: Slavičín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Poslední srpnová sobota bude ve Slavičíně věnována 80. výročí letecké bitvy nad Bílými Karpaty. Muzeum ve městě připravuje unikátní expozici, která připomene událost z 29. srpna roku 1944. Návštěvníci, díky unikátnímu simulátoru z Univerzity Tomáše Bati, zažijí bitvu na vlastní kůži.

V rámci připomenutí 80.výročí letecké bitvy nebudou ve Slavičíně chybět ukázky letecké a vojenské techniky nebo den otevřených dveří ve Vojenském technickém ústavu (VTÚVM). Na Horním náměstí proběhne od 14 hodin hudební program v podání F-dur Jazzbandu Zlín, Felixe Slováčka nebo Dixilandu Vojenské hudby Olomouc. close info Zdroj: archiv Jana Evjáka zoom_in Americký bombardér B-17G.

Zlínské filmové léto

KDY: pátek od 21 hodin

KDE: discgolfové hřiště, Centrální park Jižní Svahy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ani poslední prázdninový víkend nebude chybět Zlínské filmové léto. V pátek nabídne film Kaskadér(USA, 2024) s dabingem, v sobotu pak Kung Fu Panda 4 (USA, 2024) s dabingem. Pro vaše pohodlí s sebou vezměte deky. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Zlínské filmové léto.

Roztančený parket

KDY: 30. - 31. srpna od 18 do 22 hodin

KDE: park Komenského, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tanec pod širým nebem. Večery plné tance v pátek zahájí taneční škola Tango Argentino, sobota bude patřit taneční škole Salsa Zlín.

Svět hlavolamů a logických her

KDY: do 30. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat logické a smyslové hraní. Letní Svět hlavolamů a logických her představí rodinám s dětmi hry podporující logické myšlení a kreativitu. Návštěvníci si budou moci vyluštit hlavolamy a rébusy, nebude chybět Rubikova kostka, která letos slaví padesát let od svého vzniku. Pro nejmenší děti navíc budou připraveny smyslové hračky.

close info Zdroj: Inspirace Zlín zoom_in Letní Svět hlavolamů a logických her ve Zlíně. Ilustrační foto.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: do 31. srpna od 10 do 18 hodin

KDE: Obchodní dům ve Zlíně

ZA KOLIK: dospělý a dítě nad 12 let 80 korun, dítě od 3 do 12 let 100 korun, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: V galerii Desítce na střeše Obchodního domu je otevřena výstava a herna plná kostek LEGO. Otevřena bude do konce srpna. Čeká na vás expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Lunapark, sova od Harryho Pottera a mnoho dalších. Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče. V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Novinkou je lovení krokodýlů pomocí udičky mezi kostkami. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rovněž graffiti stěna. close info Zdroj: Obchodní dům Zlín zoom_in Star Wars, Piráti z Karibiku nebo Orient Express z lega jsou k vidění ve Zlíně

Diskorockoretro

KDY: 30. srpna od 19:30

KDE: Tečovice

ZA KOLIK: Vstupné neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: „Jejich revírem byly kluby, kulturáky a taky Sokolovny napříč celým Zlínským krajem…….“Zveme všechny „pamětníky“, milovníky a příznivce dnes už legendárních dýdžejů – Dr. Spurného, Vaška Vymětalíka a Petra Uhříka na výjimečný večírek na konci léta, kde si společně zahrají staré pecky pod širým nebem v letním areálu hospody Bivoj v Tečovicích.

close info Zdroj: archiv pořadatelů zoom_in akce Discorockoretro, plakát.

VALAŠSKO

Sraz elektromobilů na Valašsku

KDY: sobota 31. srpna od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Letos posedmé bude náměstí ve Valašském Meziříčí hostit Sraz elektromobilů na Valašsku. Akce odstartuje v sobotu 31. srpna v 10 hodin a nabídne přehlídku vozů na elektrický pohon i atraktivní program pro celou rodinu.

Do města na soutoku Bečev se každoročně sjíždějí desítky majitelů elektromobilů se svými mazlíčky. „Návštěvníkům srazu svá vozidla rádi představí a podělí se s nimi o své zkušenosti s provozem,“ řekl starosta Valmezu Robert Stržínek.

V programu srazu nechybí předváděcí jízdy nejen elektromobilů, ale také elektrokol, hoverboardů a elektrokár vhodných i pro děti. Akce proběhne na náměstí ve Valašském Meziříčí poslední srpnovou sobotu od 10 do 14 hodin pod záštitou města a Asociace elektromobilového průmyslu (ASEP).

Sraz elektromobilů ve Valašském Meziříčí, 5. srpna 2023. | Video: Dominik Pohludka

Huslenské slavnosti

KDY: sobota 31. srpna od 14 hodin

KDE: Huslenky, areál Rybníček

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program nabídnou tradiční Huslenské slavnosti, které se konají poslední prázdninovou sobotu v areálu Rybníček v Huslenkách.

Program dvě hodiny po poledni odstartuje interaktivní písničkovou show pro děti, poté se představí děti z místní základní a mateřské školy.

V odpoledním a podvečerním hudebním programu vystoupí Cimbálová muzika Rozinka, country kapela Gympleři a kapela Kamelot.

Večerní taneční zábavy se po tradičním ohňostroji ujmou hudební skupiny Stram a DeParts. close info Zdroj: Obec Huslenky zoom_in Huslenské slavnosti 2024, plakát.

Dožínky v Poličné

KDY: sobota 31. srpna od 14 hodin

KDE: Poličná u Valašského Meziříčí, hřiště TJ Poličná

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Rozloučení s létem spojené s dožínkovou slavností pořádají poslední srpnovou sobotu v Poličné u Valašského Meziříčí.

Součástí odpoledního programu bude vysvěcení dožínkového věnce a jeho předání hospodáři. S tanečním pásmem vystoupí valašskomeziříčský folklorní soubor Bača, k poslechu a také k tanci bude hrát Cimbálová muzika Polajka.

Příchozí se mohou těšit také na přehlídku zemědělské techniky, pro děti bude připravený skákací hrad, hry a soutěže. Nebude chybět bohaté občerstvení.

close info Zdroj: Obec Poličná zoom_in Dožínky v Poličné 2024, plakát.

Buddhismus Diamantové cesty

KDY: od pátku 30. srpna od 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Brillovka

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Putovní výstava, která představuje historické milníky nejrozšířenější školy tibetského buddhismu u nás i v zahraničí, mohou od 30. srpna do 8. září navštívit zájemci v centru Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm.

„Ve třetím patře centra Brillovka si mohou návštěvníci připomenout zásadní milníky buddhismu Diamantové cesty v Česku, jako byly první přednášky Lamy Oleho Nydahla, návštěva 17. Karmapy Thaje Dordžeho nebo stavba první buddhistické stúpy v Česku v Těnovicích u Plzně,“ přiblížila Hana Děcká z centra buddhismu Diamantové cesty v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava je rozšířená o přednášky na buddhistická témata a promítání filmu Hannah: Cesta ke svobodě. Výstava přiblíží tři desetiletí buddhismu Diamantové cesty v Česku a na Západě Volný čas

Valašsko – můj domov (výstava)

KDY: do 27. října

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: To nejlepší, co přinesl letošní ročník fotografické soutěže Valašsko – můj domov, nabízí stejnojmenná výstava, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Vernisáž spojená s oceněním vítězných autorů se uskutečnila v pátek 2. srpna. Na zámku je až do 27. října k vidění bezmála sedm desítek nejzdařilejších snímků, které vybrala odborná porota.

close info Zdroj: archiv MRV zoom_in Kurátor Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko při přípravě výstavy fotografií Valašsko - můj domov na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem. close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.

SLOVÁCKO

Velkomoravský koncert ve Starém Městě

KDY: Neděle 1. září od 17 hodin

KDE: Náměstí Velké Moravy Staré Město

ZA KOLIK: Dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Jde už o 14. ročník této akce. Vystoupí Jiří Pavlica s Hradišťanem, bratři Ebenové, CM ZUŠ Staré Město a dětský folklorní soubor Dolinečka. Vstup zdarma. „Je to dárek města pro jeho obyvatele,“ řekl místostarosta Kamil Psotka. Záštitu nad koncertem převzali arcibiskup Josef Nuzík a senátor Josef Bazala.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Skalička zoom_in Velkomoravský koncert ve Starém Městě, archivní foto.

Festival WiFič VEN! V Bílovicích

KDY: Pátek 30. a sobota 31. srpna

KDE: Areál Egoé Bílovice

ZA KOLIK: Jednodenní děti 100 Kč, dospělí 350 Kč. Dvoudenní děti 150 Kč, dospělí 519 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letos opět pořadatelé sázejí na zajímavé hosty Lucie Výborné, tentokrát jich nabídnou pět. Samozřejmě dorazí kapely – Orange, November 2nd nebo mínus123minut. Těšit se můžete i na Štěpána Markoviče & Gypsy Groove. Nebude chybět ani Horácké divadlo nebo Cirk la Putyka. Nejen pro děti je připraveno Úžasné divadlo fyziky, k tomu osvědčené vstupy Klaunů na volné noze a dua Bratří v tricku. Samozřejmě můžete čekat několik výstav, instalací a zajímavých zákoutí. A na závěr potlach v kempu. close info Zdroj: Deník/Pavel Bohun zoom_in Festival Wifič ven, logo.

Den otevřené dálnice D55 u Starého Města

KDY: Sobota 31. srpna od 10 do 16 hodin

KDE: U mimoúrovňové křižovatky nedaleko Starého Města ve směru na Kostelany nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zájemci mohou využít šanci a jako jedni z prvních navštívit tento dokončovaný bezmála devítikilometrový úsek dálnice, po kterém se první motoristé projedou už začátkem prosince. Část stavby v délce cca 2,5 km bude možné v sobotu projet na kole, bruslích či koloběžce. Parkování bude zajištěno na vyhrazeném místě na stavbě u mimoúrovňové křižovatky Staré Město. Akce nabídne ukázky silniční a stavební techniky, atrakce pro děti, občerstvení, fotokoutek a další zábavný program.

Součástí stavby dálnice D55 5508 Staré Město – Moravský Písek je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Zprovoznění tohoto 8,8 km dlouhého dálničního úseku plánuje ŘSD letos v prosinci společně se stavbami D55 Babice – Staré Město a D55 Moravský Písek – Bzenec. Celkově půjde o 21 km dlouhý úsek z Babic do Bzence.

close info Zdroj: ŘSD ČR zoom_in Den otevřených dveří na dálnici D55, plakát.

Vaření trnek v Dolním Němčí

KDY: Sobota 31. srpna od 14 hodin

KDE: Muzeum Na Mlýně, Dolní Němčí

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Vaření a ochutnávka povidel. V doprovodném programu zazpívají Mužský pěvecký sbor Dolněmčané, Ženský sboreček Nivnička, Muzikaša z Nivnice, Mužský pěvecký sbor Hlahol Brankovice close info Zdroj: Víťa Hybler zoom_in Vaření trnek v Dolním Němčí, archivní foto.

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 31. srpna od 14 hodin

Kde: Galerie J. Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

close info Zdroj: Galerie Joži Uprky zoom_in Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky