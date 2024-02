Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

14. reprezentační ples Zlínska v Interhotelu Zlín; sobota 25. února 2023 | Video: Jan Karásek

Zapomenuté tance ve stínu středověku

KDY: 1. - 3. března

KDE: Luhačovice, ZŠ

ZA KOLIK: 990 korun (nutné přihlásit se předem)

PROČ PŘIJÍT: Víkendový seminář historického tance v lázeňském městě Luhačovice zaměřený na památky středověké instrumentální a vokální hudby 13. až 14. století. Program výuky bude věnován nejen taneční hudbě na evropských panovnických dvorech, ale i ve městech a podhradích. Zájemci se naučí vznešené tance královských dvorů a skočné tance prostého lidu, skladby párové i skupinové, nejrůznější taneční kroky a figury. Stranou nezůstane ani nezbytná kurtoazie.

15. Reprezentační ples Zlínska

KDY: 2. března od 19:00

KDE: Interhotel Zlín

ZA KOLIK: 2400 korun

PROČ PŘIJÍT: 15. ročník reprezentačního plesu rozvlní parket první březnovou sobotu. Večerem budou provázet Bára Kodetová a Jan Čenský. V bohatém programu vystoupí například Pavel Šporcl, Jitka Zelenková, Tomáš Savka, Cimbálová muzika Lúčka nebo Dance studio Starlight. Nebude chybět ani bohatá tombola. 15. reprezentační ples ZlínskaZdroj: archiv pořadatele

FC Zlín – FC Baník Ostrava

KDY: 3. března od 15 hodin

KDE: Stadion Letná Zlín

ZA KOLIK: 200 – 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Svátek fotbalu pro všechny příznivce tohoto sportu. Do Zlína zavítá ostravský klub FC Baník.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v zápase s Baníkem Ostrava.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Aquatlon Zlín

KDY: 3. března

KDE: Lázně Zlín

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: První pohárová série roku 2024 se rozjíždí. Už 3. března se uskuteční Aquatlon Zlín, na který pak v dubnu navážou další čtyři závody tvořící Český pohár v aquatlonu. Prvním závodem pohárové sezony bude Aquatlon Zlín, kde na závodníky čeká 400 metrů plavání v 25m bazénu Lázní Zlín. A následně 5km běh na tartanové dráze Atletického stadionu mládeže. O mistrovské tituly se letos bude závodit v Českých Budějovicích.Český pohár v aquatlonu letos zahrnuje celkem pět závodů, tedy o jeden více než loni. A dokonce o dva více než v roce 2022. Nováčkem v termínové listině je Kaláb Aquatlon Brno, který se uskuteční 6. dubna jako druhý. Vítězství v Českém poháru v aquatlonu budou obhajovat Šimon Koblížek a Zuzana Pičmanová. V neděli 3. března začíná ve Zlíně Český pohár v aquatlonu. Závod kombinující plávání a běh organizuje zlínským triatlonový klub Titan Trilife. Foto: Titan Trilife ZlínZdroj: Titan Trilife Zlín

Koncert - David Koller

KDY: 2. března od 20 hodin

KDE: KD Klobučan, Valašské Klobouky

ZA KOLIK: 700 korun

PROČ PŘIJÍT: Po třech letech přijíždí zpěvák a bubeník David Koller do Valašských Klobouk. Naposled se tu ukázal se svým akustickým tour, tentokrát bude koncert plně elekrický. Jedna z nejvýraznější osobností české hudební scény posledních desetiletí, zpěvák, bubeník, producent a autor mnoha hitů přijede do Valašských Klobouk se svou skvělou kapelou představit písně z nové desky LPXXIII a zahrát své největší hity.

David KollerZdroj: Deník/Petr Krňávek

Sokolský ples

KDY: 2. března od 19:30 hodin

KDE: Sokolovna Napajedla

ZA KOLIK: 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Rozvlnit parket mohou návštěvníci sokolovny v Napajedlech v sobotu 2. března. K poslechu a tanci zahraje - KIKS BRASS - vyhlášený plesový band. Nebude chybět zajímavý doprovodný program i bohatá tombola. Sokolský plesZdroj: archiv pořadatele

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně

KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle.

S příchodem jara ožije Zlín pestrou paletou akcí

SLOVÁCKO

Vodácký ples

Kdy: V sobotu 2. března od 20 hodin

Kde: Sportovní hala Ostrožská Nová Ves

Za kolik: Neuvedeno Víkendové Tipy Slováckého deníku na 1. - 3. březnaZdroj: archiv pořadatele

Inkognito ples

KDY: 2. března

KDE: Reduta Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 350 a 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete na předtančení od ARTEM DANCE COMPANY, plesovou kapelu THE TEACHERS, kabaretní show UNIQUE QUEENS, překvapení z Mexika MARIACHI ESPUELAS, mobilní casino, Barotéku, otevřený Klášterní vinný sklep a tématické malování na obličej od tváře letošního plakátu Terezy Koutníkové.

Víkendové Tipy Slováckého deníku na 1. - 3. březnaZdroj: archiv pořadatele

Košt slivovice Bojkovice

Kdy: V sobotu 2. března od 16 hodin

Kde: Kulturní dům Bojkovice

Za kolik: NeupřesněnoProč přijít: Hrát budou skupina Kasanova a CM Bojkovjan. Těšit se lze na bohatou tombolu, zabijačkové speciality a další občerstvení. Víkendové Tipy Slováckého deníku na 1. - 3. březnaZdroj: archiv pořadatele

Košt slivovice Staré Město

KDY: 2. března v 16 hodin

KDE: Společenské a kulturní centrum Staré Město

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci budou moct ochutnat na 600 vzorků pálenek z trnek a durancií, chybět nebudou ani pálenky z meruněk, hrušek a ostatního ovoce. K tanci a poslechu bude vyhrávat hudební skupina NAEX.

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž 29. února od 17.30 hodin doprovodí Vencas group. Z pekla do nebe a zpět – nejnovější expozice obrazů Zdeňka Kupa láká do HradištěZdroj: Deník/Pavel Bohun

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

Od soboty mají v jalubském obchodním domě Velikonoce

KROMĚŘÍŽSKO

Mezinárodní akordeonová soutěžní přehlídka komorních souborů

KDY: pátek od 8:30 do 17:15

KDE: sál ZUŠ Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Představí se akordeonové komorní soubory z Česka, Polska a Slovenska. Akce se koná v sále Základní umělecké školy v Kroměříži na adrese Jánská 31.

Princezna ze mlejna

KDY: neděle od 15:30

KDE: Dům kultury v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 180 korun, děti 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Muzikálová pohádka Princezna ze mlejna vznikla podle oblíbené filmové předlohy Zdeňka Trošky. Pohádka přináší dětem poučení, že lásku nejde koupit ani nejkrásnějšími dary světa.

A to, že laskavé chování jeden k druhému se vždy v dobrém několikanásobně vrátí.

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby. Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Evropa z ptačí perspektivy

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Netradiční pohled z výšky na známá i méně známá místa Evropy nabízí návštěvníkům Muzea Kroměřížska výstava Evropa z ptačí perspektivy s podtitulem Putovní výstava dronových fotografií Tomáše Neuwirtha. Zájemci si tam mohou prohlédnout velkoformátové snímky míst z dvanácti zemí. Díla dávají vyniknout přírodním scenériím i tvořivému lidskému umu. Českou republiku v tomto projektu zastupují Priessnitzovy lázně v Jeseníku, které se staly prvními vodoléčebnými lázněmi na světě. K vidění jsou i turistické perly jako například klášter Mont Saint Michel nacházející se na přílivovém ostrově v Dolní Normandii ve Francii nebo alpské jezero Bled se stejnojmenným ostrovem a kostelem ve Slovinsku.

Evropa z ptačí perspektivy 2024Zdroj: se svolením Muzea Kroměřížska

Disco jako z 90. let, speed dating a brusle. Takový byl Antivalentýn v Kroměříži

VALAŠSKO

Arakain, Alkehol

KDY: pátek 1. března od 19 hodin

KDE: Vsetín, velký sál Domu kultury

ZA KOLIK: 599 Kč (předprodej v síti Ticket

PROČ PŘIJÍT: Dvojkoncert známých hudebních skupin v rámci Metal tour 2024. Arakain se řadí k nejznámějším rockovým kapelám u nás. Vznikla v roce 1982 a funguje nepřetržitě do současnosti. Kapela prošla řadou personálních změn: v Arakainu se vystřídali i zpěváci jako Aleš Brichta, Lucie Bílá nebo Petr Kolář. V roce 2005 na postu zpěváka zakotvil Honza Toužimský, který v kapele působí do nynějška.

Vznik české rockové skupiny Alkehol je datován do roku 1992, kdy se Ota Hereš a Petr Buneš rozhodli přejít z trashmetalu na rockové písně s hospodskými texty. Jejich místem pro řešení záležitostí ohledně kapely se stala restaurace Na Slamníku.První album Alkehol z roku 1992 obsahovalo patnáct skladeb a stalo se jedním ze dvaceti nejprodávanějších titulů tehdejší federální TV hitparády.Skupina je spojovaná i se sportem, nahrála několik hymen pro sportovní kluby. V roce 1992 vznikla hymna pro fotbalový tým AC Sparta Praha, v roce 2008 pro hokejový tým HC Kometa Brno a v současnosti používá nástupovou hymnu od Alkeholu i hokejový HC Slavia Praha. Arakain a Alkehol Tour 2024, Vsetín 1. 3. 2024Zdroj: se svolením DK Vsetín

Frankie Rose, SRSQ, Ivy Z

KDY: pátek 1. března od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 200 Kč, v den akce a na místě 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Koncert plný weird popu dvou amerických a jedné české zpěvačky nabídne první březnový pátek v klubu Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm.

Publiku se představí Frankie Rose, bývalá členka Vivian Girls, Crystal Stilts a Dum Dum Girls, která už delší dobu hraje a zpívá sólo. Dokonce si dovolila „zcoverovat“ celou desku The Cure Seventeen Seconds.

Loni zazářila novým albem Love As Projection a na jaře přijíždí na evropské turné společně s SRSQ, další éterickou americkou zpěvačkou. Jediný koncert v Česku společně odehrají právě v Rožnově a doplní je Ivy Z, sólový projekt Lenky Zbořilové z dreampopové kapely Billow, která k živému hraní přistupuje podobně rozmanitě jako ke své tvorbě a na kontě má už dvě oceňovaná alba.

Frankie Rose, SRSQ, Ivy Z; Rožnov pod Radhoštěm; 1. 3. 2024; plakát.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov

Pavel Hošek: Talmud – učení Tóry

KDY: neděle 3. března od 16 do 18 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ Valmez

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Přednáška o Tóře, jejím výkladu a rabínské tradici pohledem teologa prof. Pavla Hoška. Beseda je součástí 20. ročníku festivalu Chaverut-přátelství 2024 a je pořádána ve spolupráci s místní pobočkou České křesťanské akademie.

Marcell, fiedlerski

KDY: pátek 1. března od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 290 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zpěvák Marcell a producent fiedlerski vydali 29. prosince minulého roku společné autorské album s názvem Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů. V únoru a březnu s tímto albem vyrazili na turné po České republice. První březnový pátek jej představí posluchačům ve valašskomeziříčském M-klubu.

Marcell & fiedlerski; M-klub Valašské Meziříčí; 1. 3. 2024; plakát.Zdroj: se svolením KZ Valmez

To je folklór (výstava)

KDY: od soboty 2. března, 14 hodin

KDE: Soláň, Informační centrum Zvonice

ZA KOLIK: na místě 190 Kč, v předprodeji 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vernisáž fotografií Josefa Bosáka pod názvem To je folklór nabídne v sobotu 2. března galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku.Josef Bosák se ve své tvorbě zaměřuje na podoby člověka, fotí reportážní snímky, zachycuje také hudební skupiny. Další inspiraci mu přineslo cestování například po Arménii, Kyrgyzstánu, Náhorním Karabachu, Bosně a Hercegovině. „Sobotní výstavu uvede Tomáš Gross, o hudební doprovod se postará Zuzana Ondřejová a Cimbálová muzika Kĺúč,“ pozvala Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně. Výstava potrvá do 23. dubna 2024.

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

VIDEO: Masopustní průvod v Lužné vedl medvěd s medvědářem