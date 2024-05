Slovácké divadlo otevírá herecké studio pro děti

Po úspěšných workshopech Nahlédni do světa divadla otevře Slovácké divadlo od druhé poloviny letošního září dětské Divadelní studio eSko. To má být určeno školákům ve věku 6 až 10 let. Už za několik dnů se uskuteční talentové zkoušky.