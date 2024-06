Snímky parádních úlovků zveřejňuje na Facebooku například zkušená houbařka Veronika Máčalíková. V lese kolem Bojkovic našla krásné hříbky. V Žítkové potom bedle a na jedné fotografii ukazuje také košík s liškami.

Úlovky Veroniky Máčalíkové. Zdroj: Veronika Máčalíková

Natěšení houbaři by měli však zvážit, kde hledat. Na části území okresu Uherské Hradiště služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) hlásí nízkou pravděpodobnost růstu hub. „Obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po vydatných deštích, zhruba deset dní po nich, a následném teplém, nikoli však horkém, počasí. Nejvíce v rozmezí července a září,“ uvádí ČHMÚ.

Pravděpodobnost růstu hubZdroj: ČHMÚ

Jste vášnivými houbaři a rádi byste se pochlubili svými úlovky? Rádi vaše houbařské úspěchy zveřejníme na stránkách Slováckého deníku. Stačí poslat e-mailem fotografie vašich nálezů a my už to zařídíme. Do předmětu uvádějte „houby“.