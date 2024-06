Návštěva lesa je v posledních dnech potěšením pro každého houbaře. Sociální sítě zaplavují fotografie krásných praváků, hříbků dubových i žlutomasých. Dokazují to také úlovky, které nám poslala čtenářka Michaela Strmisková.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu by houby měly růst se střední pravděpodobností již po celém okrese Uherské Hradiště a ojediněle dokonce s vysokou pravděpodobností.

Mapa možného výskytu hub. Zdroj: ČHMÚZdroj: ČHMÚ

Jste vášnivými houbaři a rádi byste se pochlubili svými úlovky? Rádi vaše houbařské úspěchy zveřejníme na stránkách Slováckého deníku. Stačí poslat e-mailem fotografie vašich nálezů a my už to zařídíme. Do předmětu uvádějte „houby“.