Ilustrační snímek - z filmu Hello, Welcome

Ve světové premiéře zahájí 50. Letní filmovou školu Uherské Hradiště komediální snímek režiséra Šimona Holého Hello, Welcome o třech herečkách, které se společně vydávají na festival do Karlových Varů.

Stovky bobrů přiveze do Uherského Hradiště americký tvůrce Ryland Brickson Cole Tews. O místo v české distribuci budou v sekci LFŠ uvádí, soutěžit filmy Vzhůru nohama, Mladá srdce a Andrea se chce rozvést. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů převezmou filmové kluby. Letní filmová škola se koná od 26. července do 1. srpna, od 3. srpna se v pražském Aeru uskuteční její ozvěny.

Režisér Šimon Holý natočil snímek Hello, Welcome jako závěrečný díl trilogie o ženách na pokraji změny a do hlavních rolí obsadil Elišku Soukupovou, Alenu Dolákovou a Sáru Venclovskou, se kterými již dříve spolupracoval na snímcích Zrcadla ve tmě a A pak přišla láska… Ve vedlejších rolích se objeví Jana Plodková či Václav Vašák. Film v rámci slavnostního zahájení Letní filmové školy uvede v sobotu večer početná tvůrčí delegace v čele se Šimonem Holým i třemi hlavními herečkami. „Máme se štábem velkou radost, že se Hello, Welcome poprvé uvede na LFŠ, jehož publikum patří po předchozích letech, kdy jsme tu uvedli oba minulé filmy, k našim zcela nejoblíbenějším. Snad si společně s námi užije i projekce této letní komedie, kde se nic nebere vážně, i když se o vážných věcech ve filmu často mluví," zve diváky do hradišťského kina Hvězda Šimon Holý.

close info Zdroj: LFŠ zoom_in Fotografie z filmu Hello, Welcome

Letos čelili organizátoři Filmovky enormnímu zájmu ze strany českých filmařů. „Bohužel, program není nafukovací a řadu z nich jsme museli odmítnout. Kritéria výběru byla v zásadě dvě – kvalita a pestrost. Letos máme celkem jedenáct předpremiér, což je rekordní počet, ale za rekordy jsme se nehonili, zajímala nás opravdu jen rovnice kvalita, pestrost a spokojený divák,“ objasňuje dramaturg Jaroslav Sedláček.

K titulům, které Letní filmová škola uvede v distribučních předpremiérách, patří Světýlka Beaty Parkanové vyprávějící o dětství, které může skončit nečekaně brzy, celovečerní debut Adama Martince o životě na současné české vesnici Mord, animovaná komedie Kristiny Dufkové o nástrahách puberty i obezity Život k sežrání, hluboce lidský a nadčasový příběh ze 40. let minulého století Ema a smrtihlav režisérky Ivety Grófové, dokumentární portrét fotografky Libuše Jarcovjákové v režii Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, strhující časosběrný dokument Dominika Kalivody o stočlenném amatérském hudebním sdružení Velký finále PSO, hravý portrét kapely Tata Bojs tata_bojs.doc od Marka Najbrta a divadelníků z Vosto5 i vítězný film divácké ceny z Karlových Varů Vlny režiséra Jiřího Mádla, který Letní filmovou školu uzavře.

Festival oznámil dalšího hosta, jímž je je všestranný americký tvůrce Ryland Brickson Cole Tews, který je společně s Mikem Cheslikem podepsaný pod originálními taškařicemi Příšera z Michiganského jezera a Stovky bobrů.

Poosmé na Letní filmové škole vyberou diváci v rámci sekce LFŠ uvádí film, který v lednu následujícího roku vstoupí do české distribuce. O diváckou přízeň se budou ucházet španělsko-francouzská anti-romance o oslavě rozchodů Vzhůru nohama, belgicko-nizozemský coming-of-age příběh Mladá srdce a rakouská dramedy Andrea se chce rozvést.

Další stan ve Smetanových sadech poskytne pod hlavičkou LFŠ a Respektu prostor odbornému programu. Proběhne zde série debat sekce HOT TV, diskuzní panel o Zdeňku Liškovi, debata o virtuální realitě ve filmu, diskuze o historii Letní filmové školy, beseda s legendou české dokumentární fotografie Jindřichem Štreitem či lekce filmu podle Jiřího Suchého a hosta virtuální reality Thierryho Loy.

Od 3. srpna proběhnou v pražském kině Aero Ozvěny Letní filmové školy. V programu nebude chybět klasika Federica Felliniho Sladký život, zástupce Půlnočních delikates oslavující buranství a šusťákové bundy New Kids Turbo, novinka Tatami o boji íránské judistky o titul mistryně světa i za osobní svobodu a nejoceňovanější film Davida Lynche Mulholland Drive.