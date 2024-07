Oba převezmou v Uherském Hradišti Výroční cenu Asociace českých filmových klubů. V rámci doprovodného programu vystoupí Tata Bojs, Jana Kirschner nebo Divadlo Na zábradlí. Výstava 50: Příběh Filmovky se ohlédne za historií festivalu. Letní filmová škola, která se koná od 26. července do 1. srpna, už zveřejnila i denní program. Informovala o tom mluvčí festivalu Lenka Horáková.

close info Zdroj: DENÍK/Ondřej Littera zoom_in Jana Kirschner. Ilustrační foto.

„Letošní ročník je jubilejní, slavnostní, padesátý. Připravili jsme si celou řadu speciálních akcí vzdávajících hold našemu výročí, ale zároveň je stále nm hlavním cílem připravit stejně dobrou Filmovku jako vždy… A to se týká i hostů… Proto jsem velmi šťastný, že i letos rozšíříme portfolio světových osobností artového filmu, které osobně navštíví Uherské Hradiště. Ildikó Enyediová je jednou z nejdůležitějších světových režisérek současnosti, nezaměnitelně silným hlasem maďarské kinematografie i držitelkou Zlatého medvěda z Berlína za opus magnum O těle a duši. Arnaud Desplechinje francouzský filmový auteur per excellence, mistr psychologické tragikomedie, cinefil a zároveň ikona všech cinefilů, jehož láska k filmu provází celým životem (důkazem je ostatně jeho horká novinka uvedená letos v Cannes s příznačným názvem Diváci!, kterou Desplechin přiveze i do Hradiště),“ říká programový ředitel Letní filmové školy Jan Jílek.

Již stálicemi ve filmovém programu jsou sekce Východní přísliby a Virtuální realita. Mezi patnácti uvedenými tituly se objeví pětice renomovaných jmen v čele s Agnieszkou Hollandovou, Radu Judema Małgorzatou Szumowskou. Kromě etablovaných velikánů sekce představí dalších deset slibných režisérů a režisérek ze všech koutů někdejšího východního bloku – od Maďarska přes Bulharsko až po Ázerbajdžán.

close info Zdroj: Divadlo Na Zábradlí zoom_in Divadlo Na Zábradlí - Freudovo pozdní odpoledne

Doprovodnému programu budou vévodit Tata Bojs, návštěvníci mohou očekávat i Divadlo Na zábradlí s představením Freudovo pozdní odpoledne, první dámu slovenského popu Janu Kirschner, domácí Haraficu s hosty, jeden z našich nejlepších orchestrů specializujících se na barokní hudbu Collegium 1704, či koncertní projekt Hrubá Hudba nu-jazzové kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky. Zahrají i nepřehlédnutelný performer Ventolin a kytarovka Dukla, laureáti ceny Anděl za nejlepší album loňského roku November 2nd a romsko-česko-americká kapela Bachtale Apsa, která koncertuje s Bárou Hrzánovou.

Literární program na Letní filmové škole si i letos udrží tradičně vysoký standard. Vystoupí držitelé letošních cen Magnesia Litera Alena Machoninováa Marek Torčík, autor Gottlandu Mariusz Szczygieł, laureátka Ceny Evropské unie za literaturu Jana Beňová, autorka loňské knihy roku v anketě Lidových novin Andrea Sedláčkováa další výrazní představitelé a představitelky evropské prózy a poezie.

Program pro děti a výstava

Ve Smetanových sadech, které jsou centrem festivalového dění, bude připraven i program pro děti, večery s deskovými hrami Mindok a Chytrým Kvízem, cimbálovky a parties.

K programu LFŠ patří také tradičně výstava připravená Českou tiskovou kanceláří, která je mediálním partnerem festivalu. Venkovní výstava 100kamžiků představí sto let jejího fotozpravodajství. Nová venkovní výstava ukáže, jak se změnily náplň a způsob práce agenturních fotoreportérů či dálkový přenos fotografií od počátků „obrázkové“ redakce. Výstava čerpá z více než 2,5 milionu snímků z produkce týmu ČTK, jež jsou k dispozici online. Expozice představí i fotoreportéry a fotoreportérky ČTK, kteří uspěli v mezinárodních a národních soutěžích. K vidění budou také některé nedávno zdigitalizované snímky, které ležely v útrobách největšího zpravodajského fotoarchivu v Česku desítky let.