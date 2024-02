Pět nevšedních přednášek cestovatelů z různých koutů světa a doprovodný program, včetně gastronomických zážitků a soutěží o ceny s cestovatelskou tematikou, nabídne návštěvníkům festival Cestobraní. Uskutečni se v sobotu 2. března od 14 hodin v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Bude to jeho pátý ročník.

Festival Cestobraní 2023 v hradišťském kině Hvězda: Za šest hodin kolem světa! | Foto: kino Hvězda

Tomáš Štěpán vezme přítomné na skútru do severního Vietnamu, Alča a Mája z Aawesome.cz landroverem na Aljašku a dál pěšky. Anna Müllerová prozradí, jaká jsou nejkrásnější města Andalusie i jak divoká příroda je v jejich okolí. Jiří Eibensteiner, který bude i průvodcem celého festivalu, povypráví o své cestě do Maroka s batohem na zádech. A sochař Ondřej Oliva se podělí o své cesty za inspirací na Srí Lanku.

„Většina mých cest po světě vznikla shodou náhodných příležitostí, a to buď pracovních nebo jako nabídek od přátel. Ovšem vnitřní touha poznávat svět za hranicemi se ve mě probudila po mé první čtyřměsíční cestě do USA, kdy mi bylo čerstvě dvacet jedna let. Myslím si, že tam přišel ten zlom, spoléhat hlavně sám na sebe a nebát se vyrazit do světa,“ prozradil sochař.

Stejně pestrá jako cestovatelské přednášky bude i nabídka gastronomická. O občerstvení se opět postará Lůca z bistra Zahradní veget, které nabízí pestrou veganskou a vegetariánskou stravu. Ani letos nebude chybět Teabus Toma Pukšice s nabídkou čajů, antikvariát Potulné knihy z Bílých Karpat a o hudební podkres mezi přednáškami i při následné afterparty se postará DJ Wawakal z Bassta Fidli. Organizátoři chystají i soutěže.

Pořadatelem Cestobraní je spolek Mysli Jinak ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště. Hlavním partnerem festivalu je Tomáš Mazáč a záštitu mají Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště, a Martin Zábranský, starosta Starého Města.