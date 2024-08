„V letošním ročníku jsme si pro účastníky připravili nové trasy, náročnost si může každý vybrat dle svého uvážení. Touto akcí chceme především poděkovat všem našim dárcům krve, ale i příznivcům nemocnice. Je to pro nás navíc skvělá příležitost potkat se s našimi dobrovolníky i mimo odběrovou místnost. Velmi rádi samozřejmě uvítáme i nové potenciální zájemce, kteří se mohou s naším oddělením neformálně seznámit,“ sdělil primář hematologicko transfuzního oddělení René Kamrla.

Kratší trasa nese podtitul „Pohodáři“, pro milovníky jízdy na zpevněných cestách je připravena trať „Gravelisté“, okruh pod názvem „Bajkeři“ ocení především fandové terénní jízdy. Registrace účastníků se uskuteční první zářijovou neděli od 8.30 do 9.30 hodin před transfuzním oddělením. Pro všechny příznivce cyklistiky bude připraveno malé občerstvení, v závěru akce se bude losovat o ceny. Účast na cykloakci je podmíněna předchozí rezervací na e-mailu: akce@nemuh.cz, a to nejpozději do pátku 30. srpna. Do zprávy je třeba uvést jména účastníků a výběr trasy.