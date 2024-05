Bohatou historii nemocnice představuje od čtvrtku 17. května v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech výstava 100letí Uherskohradišťské nemocnice a nabízí unikátní pohled na její stoletý vývoj.

100letí Uherskohradišťské nemocnice. Působivá expozice, kterou stojí za to vidět | Foto: Lucie Sedláčková

„Chtěl bych moc poděkovat autorům výstavy, uvedená expozice je skvělou příležitostí, jak nejen oslavit toto významné jubileum, ale také poděkovat všem zaměstnancům, kteří v nemocnici pracovali a pracují,“ řekl ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek. Za sto let svého fungování nemocnice podle jeho slov ošetřila, hospitalizovala a pomohla obrovskému množství lidí a zaslouží si úctu a obdiv za to, co pro tento region udělala.

Od prvního pacienta po modernizaci

Součástí expozice jsou dobové fotografie, historické předměty a dokumenty, které ilustrují klíčové momenty od ošetření prvního pacienta v roce 1924, přes rozšiřování služeb a lékařské péče, až po modernizaci jednotlivých budov a oddělení.

Bezpečí pro novorozence. Uherské Hradiště dostalo důležitou výbavu

„Výstava vznikla ve spolupráci Slováckého muzea a Uherskohradišťské nemocnice, její otevření si nenechalo ujít několik desítek návštěvníků z řad veřejnosti, bývalých i současných zaměstnanců a osobností, jejichž život byl či je s nemocnicí nadále spjatý,“ uvedla mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková.

Hudební zážitek s lékařskou tematikou

Příjemnou atmosféru čtvrtečního odpoledne podkreslil skvělým hudebním vystoupením smyčcový kvartet hrající pod Základní uměleckou školou Uherské Hradiště. V zaplněném výstavním sále zazněly v jejich podání známé filmové melodie ze zdravotnického prostředí.

Výstavu je možno navštívit Výstavu lze navštívit do 7. července 2024. Otevřeno je denně od 9 do 12 a od 12:30 do 17 hodin.

