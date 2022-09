Neopomene snahy obce o uvolnění budov bývalého DZP v Salašské ulici a jejich budoucí využití například pro ubytování určené pro seniory. Zajedno je s ním i Zdeněk Sonntag, lídr kandidátky Velehrad-Nezávislí.

„Je třeba neustále vyvíjet tlak na Krajský úřad, který je vlastníkem budov DZP Salašská na jejich předání do správy obce Velehrad za symbolickou cenu nebo zajištění oprav v režii Krajského úřadu a jejich následné smysluplné využití,“ doporučuje Zdeněk Sonntag, který navrhuje zavedení parkovacích automatů pro celoroční výběr parkovného, místní občané by měli mít parkování zdarma.

„Bylo by vhodné vybudovat záchytné parkoviště pro motorová vozidla mezi areálem baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje a konventním rybníkem. Na něm by byly vhodná zatravňovací dlažba,“ navrhuje Hynek Chovánek, jediný kandidát obce za SPD. Vybraná částka za parkování by měla podle něj sloužit na údržbu parkoviště a jeho zařízení, a to WC a informační tabule.

Nejnaléhavějším k řešení je podle současného starosty Velehradu Aleše Mergentala vytvoření dalšího zázemí pro seniory.

„Opakovaně jsem jednal se střídajícím se vedením Zlínského kraje o využití bývalého DZP Salašská, jehož část bychom chtěli připravit k bydlení pro seniory. Opakovaně se to nedařilo, ale letos v červnu došlo ke změně, která objekt možná uvolní,“ tne do živého Aleš Mergental.

Dodá, že vzhledem k nejistotě postupně vybudovali v obci byty nad kancelářemi a zasedací místností obecního úřadu, připravili projekt na dvě garsonky v budově vedle brány do Stojanova a nyní pracují na projektu čtyř bytů na poli pod hasičskou zbrojnicí.

Projektů je ale podle kandidátů na obecní zastupitele opravdu hodně. Na otázku, zda bude Aleš Mergental kandidovat na starostu obce, odpoví: „Ano budu opět kandidovat na starostu Velehradu. Rád bych pokračoval nejen v rozběhnutých úkolech, ale rád bych pracoval i v dalších oblastech rozvoje kvality života v naší obci.“

První muž Velehradu je hrdý na to, že se v současném volebním období podařily vystavět byty v budově obecního úřadu, kde dnes bydlí jak senioři, tak mladí lidé.

„Také jsme tam zrekonstruovali obřadní a zasedací místnosti. Bezesporu velkou věcí je novostavba hasičské zbrojnice, která bude sloužit aspoň sto let, jako ta předchozí. Slavnostní otevření nové hasičárny se uskuteční 2. září,“ neskrývá starosta radost.

Chátrající domov pro hendikepované osoby

Rozsáhlý pivovar s budovami v centru Velehradu byl v letech 1922 až 1924 přebudován na poutní a exerciční dům Stojanov. Od roku 1948 byl změněn na ústav sociální péče. V něm i v 90. letech minulého století přistavených pavilonech Domova pro osoby se zdravotním (DZP) postižením Velehrad-Salašská, našli útočiště hendikepovaní občané.

1. února 2012 z něj odešlo prvních sedm handicapovaných klientek do nově vybudovaného Chráně bydlení svatého Cyrila a Metoděje ve Velehradě, jehož cílem, stejně jako dalších zřízených ve Starém Městě, Kunovicích a Uherském Hradišti, bylo zlepšení životních podmínek a pomoci handicapovaným a zdravotně znevýhodněným osobám začlenit se do běžného života.

V DZP Velehrad - Salašská byly poskytovány služby klientům do roku 2015. Od té doby zejí bývalé budovy domova prázdnotou, jsou už sedm let nevyužívané a chátrají, což je předmětem kritiky velehradských občanů. Sedm let se zastupitelé obce snaží dojednat možnosti využití budov bývalého DZP pro potřeby nejen obyvatel Velehradu, ale i širokého okolí. Snad se konečně najde cesta, jak by budovy, které jsou stále ve vlastnictví kraje, mohly být využívány pro obec, tak i dalšími subjekty, kterými by mohly být Arcibiskupství olomoucké, Charita Uherské Hradiště a další.

ANKETA: V čem vidíte nevyužitý potenciál Velehradu a jaké to má podle vás řešení?

Aleš Mergental, 43 let, Pro Velehrad

Aleš Mergental Pro VelehradZdroj: se svolením kandidátaProhlubování spolupráce se všemi partnery, kteří na Velehradě působí. Partnerská spolupráce s cílem udržitelného rozvoje určitě přinese ovoce jak nám místním, ale také podnikatelům, organizacím a tedy i lidem, kteří sem přicházejí. Jedním z nejnaléhavějších řešení je asi vytvoření dalšího zázemí pro seniory. Opakovaně jsem jednal se střídajícím se vedením Zlínského kraje o využití bývalého DZP Salašská, jehož část bychom chtěli připravit k bydlení pro seniory. Opakovaně se to nedařilo, ale letos v červnu došlo ke změně, která objekt možná uvolní.

Jan Václav Kučera, 47 let, Velehrad – dobré místo pro život

Jan Václav Kučera Velehrad – dobré místo pro životZdroj: se svolením kandidátaV rámci rozvíjejícího se turismu a poutnictví stále nedokážeme nabídnout návštěvníkům aktivity, které by je v obci udržely delší dobu a díky nimž by přinesli do obecní pokladny finanční prostředky. Dalším z nevyužitých potenciálů je spolupráce – jednak spolupráce s arcibiskupstvím a farností, jednak spolupráce mezi školami, které v obci fungují a mezi lidmi v obci. Ona již zmiňovaná užší spolupráce je zároveň řešením. Nepotřebujeme tříštění sil. Už kníže Svatopluk ukázal svým synům, že síla je v jednotě a společné práci.

Zdeněk Sonntag, 51 let, VELNEZ (Velehrad-Nezávislí)

Zdeněk Sonntag VELNEZZdroj: se svolením kandidátaTuristické centrum ve středu obce je zatím ztrátové. Bylo by dobré, kdyby v obci došlo ke spojení infocentra v turistickém centru s Informačním centrem poutního místa ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Nabídnout nebytové prostory k pronájmu pro služby. Provoz pošty přestěhovat do budovy turistického centra. Budovu pošty využít například k výstavbě nových bytů.

Hynek Chovánek, 55 let, SPD

Hynek Chovánek SPDZdroj: se svolením kandidátaSmysluplné využít budovy bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením v Salašské ulici Velehrad, z něhož byli jeho klienti přestěhováni do několika nově vybudovaných nebo rekonstruovaných bytových domů s Chráněným bydlením na Uherskohradišťsku.

Objekt už je několik let nevyužívaný a chátrá, ale v zimě jej Sociální služby Uherské Hradiště musí temperovat. Využít stávající prostory turistického centra v obci pro služby občanů obce Velehrad k vybudování zdravotnického zařízení a dalších nezbytně nutných služeb pro potřeby občanů obce.

Nápadů je spousta, dobrou volbu přeji, Velehraďané

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel BohunZdroj: DENÍK/Jan KarásekCelá řada témat k řešení se vyrojila v rámci předvolební rétoriky na Velehradě. Jeden by si mohl myslet, že v poutní obci, jejíž duchovní centrum je náležitě vyšperkováno. už pomalu není co vylepšovat a on je opak pravdou. Každopádně největším kostlivcem ve skříni se zdá být už sedm let opuštěná budova Domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP) Velehrad-Salašská, s čímž se zatím marně snaží něco udělat místní radnice. Jenže míč je na straně Zlínského kraje, a tak se už hezky dlouho čeká, jak ten rozhodne. Řeč je také o zbudování odstavného parkoviště na okraji vesnice, využití turistického centra k vybudování zdravotnického zařízení či přebudování objektu pošty na nové byty. Nápadů je spousta, otázka zní, do kterých z nich bude chuť se pustit a na co budou v obecní kase peníze. Každopádně kostky budou vrženy 23. a 24. září, takže dobrou volbu vám přeji, Velehraďané, rozhodování máte ve svých rukách…