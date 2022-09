„K nárůstu dopravy v některých částech města došlo vlivem vytvoření jednosměrek. V lokalitě Nad Zámkem schází vybudování druhého příjezdu, není dořešena bezpečná pěší doprava městem po zrušení některých přechodů; například ve spodní části ulice Bří Lužů směrem na Olšavu. Řešení křižovatky u „závor“, zejména vjezd z Vlčnovské ulice na ulici 26. dubna, již nesnese odkladu. Budeme se snažit s ŘSZK a ČD tuto urychleně řešit,“ naznačil někdejší uherskobrodský starosta a sociální demokrat Ladislav Kryštof.

Samotný obchvat částí Těšov a Újezdec byl podle jeho slov připravován již před zhruba 14 lety, kdy byl zařazen mezi priority Zlínského kraje s realizací v letech 2015 – 2022.

„V období 2011 až 2014 příprava obchvatu nebyla pro vedení města prioritou, tak z priorit Zlínského kraje z důvodu nepřipravenosti byla odsunuta,“ řekl Ladislav Kryštof.

Za největší dopravní problém Uherského Brodu považuje jednička na kandidátce NEZÁVISLÍ za rozvoj města, Marie Vaškovicová, železniční přejezd na ulici 26. dubna.

„Nebylo jej možné vyřešit, takže už v tomto volebním období se začala připravovat varianta mimoúrovňového přemostění u Racioly z ulice Pod Valy na ulici Vazová. Je tedy nutné pokračovat v dalším posunu tohoto přemostění. Dále je potřeba dokončit výkup pozemků na plánovaný obchvat Újezdce

a Těšova, aby mohla být zahájena jeho realizace. A samozřejmě s výhledem na další odklon dopravy vykupovat či směňovat pozemky pro velký obchvat Brodu,“ uvedla Marie Vaškovicová.

Lídr kandidátky občanských demokratů v Uherském Brodě Miroslav Polášek má za to, že Uherský Brod trápí jak tranzitní, tak intravilánová doprava.

„Tranzitní doprava má dva hlavní problémy řešené jednak "malým" obchvatem Újezdce-Těšova. Město řeší tuhle akci celé uplynulé volební období a domnívám se, že úspěšně. Bylo zajištěno platné územní rozhodnutí a vykoupila se většina pozemků. To jsou nutné předpoklady, aby štafetu převzal investor stavby - Zlínský kraj.

V tomto volebním období plánujeme dokončit výkup všech pozemků a Zlínský kraj si již zajišťuje projektovou dokumentaci a stavební povolení. Budeme všichni rádi, když stavba fyzicky započne v následujícím volebním období (2022-2026) a tranzitní doprava z komunikace I/50 směrem na Zlín a Luhačovice bude definitivně odkloněna,“ prozradil Miroslav Polášek s tím, že občanští demokraté by se chtěli věnovat i tzv. "velkému obchvatu“ města, který měl v 90. letech obcházet hranici intravilánu z jižní strany od sídliště Olšava.

„Bohužel plánovači ŘSD nám "obchvatem" rozpůlili město na dvě části a tímto aktem trpíme dodnes masivním provozem, který neustále narůstá. Věc hodláme napravit jednak zakotvením "velkého obchvatu" do nového územního plánu, jednak iniciací dotčených dopravních struktur ČR na jeho fyzickou přípravu. To je ovšem běh na delší trať, ale uvidíme,“ upřesnil Miroslav Polášek.

Lídr lidovecké kandidátky a pozici obhajující současný starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník dlouhodobě usiluje o obchvat města kolem Těšova-Újezdce.

„Město před rokem získalo územní rozhodnutí pro tuto stavbu. V minulém roce jsme dokumentaci předali na krajský úřad, který zpracuje dokumentaci pro stavební řízení a poté přistoupí k realizaci. K dnešnímu dni jsme získali vykoupením nebo směnou cca 80 procent pozemků potřebných pro stavbu obchvatu,“ řekl Ferdinand Kubáník. Druhým palčivým dopravním problémem Broďanů je podle něj přetížená křižovatka u Družby.

„Zde máme řešení v podobě přemostění přes železnici mezi ulicí U Porážky a Pod Valy vedle Racioly,“ dodal starosta.

Průjezd Brodem nebývá pro řidiče žádný med

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel BohunZdroj: DENÍK/Jan KarásekNárůst dopravy na silnicích za posledních třicet let je enormní. Ukazují to nejen průzkumy, ale především zkušenosti nás řidičů. Nejhmatatelnější potíží se stává tento stav zpravidla ve městech. Ne jinak tomu je v Uherském Brodě. Život tam komplikuje hustý provoz na frekventované spojnici I/50, procházející městem a navíc přeťatý křižovatkou, ale také železniční přejezd nedaleko bývalé Družby s přiléhajícími křižovatkami. Problém s dopravu omezujícím přejezdem měli například ještě před 20 lety také v Uherském Hradišti a vyřešit se jim ho podařilo podjezdem pod tratí. V Uherském Brodě naznali, že u nich bude řešením nadjezd a už nějaký pátek se touto variantou zabývají. Přeju jim, aby se jim podařilo přejezd co nejrychleji vyřešit, stejně tak, jako zatlačit na důležitých místech v souvislosti s obchvatem města. Ono se to nezdá, ale situace začíná být pozvolna kritická a pro řidiče čím dál častěji nebývá průjezd Uherským Brodem žádný med…

Pavel Bohun

Velké plány s obchvatem města Komenského

Obchvat Uherského Brodu byl už před časem blíž své realizaci. Cena úseku dlouhého přibližně čtyři kilometry měla stát v roce 2018 půl miliardy korun. Brodská radnice schválila investiční záměr už v roce 2015. Mezi podmínky, které kraj tehdy požadoval, spadal například podrobný hydrogeologický průzkum v koridoru, měření hlukové zátěže z dopravy u nejbližších obytných objektů nebo biologický dozor po dobu realizace.

„Podle dopravního průzkumu provedeného v roce 2014 byla intenzita dopravy v obou směrech od okružní křižovatky u pivovaru k místním částem Těšov, Újezdec asi 9100 vozidel za den,“ uvedla před čtyřmi lety mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká s tím, že se do toho započítávala i auta nad 3,5 tuny. Lidé si na hustou dopravu stěžují už dlouho.

„Je to hodně nepříjemné. Kolem našeho domu jezdí auta i kamiony. Netroufám si proto pořídit třeba kočku, určitě by ji do týdne něco srazilo,“ vrtěla před časem hlavou Lucie Bartošová, která bydlí poblíž inkriminované II/490.

Anketa: Která další záležitost, kromě dopravy, je pro Broďany v jejich městě problémem nutným rovněž k řešení?

Ladislav Kryštof, 64 let, Vstřícnost, slušnost, komunikace

Ladislav Kryštof, lídr kandidátky Vstřícnost, slušnost, komunikace.Zdroj: se svolením kandidátaS ohledem na rostoucí inflaci a nárůst cen energií, bude nutné použít daleko větší objem finančních prostředků na provoz příspěvkových organizací (základních a mateřských škol, domu dětí a mládeže, organizace v sociální, kulturní a sportovní oblasti). Navýšit bude potřeba také dotace na kulturu a sport pro mládež, protože s velkou pravděpodobností řada rodin si nebude moci dovolit vynakládat finanční prostředky na rozvoj dětí, jako doposud. Větší objem prostředků bude potřeba vynaložit také na podporu činností Charity a po skončení současné fixace úvěru města, dojde k navýšení úroků. To s sebou ponese snížení objemu prostředků na investice.

Marie Vaškovicová, 53 let, NEZÁVISLÍ za rozvoj města

Marie Vaškovicová, lídr kandidátky NEZÁVISLÍ za rozvoj městaZdroj: se svolením kandidátaZa mě je to nedostatečná komunikace a informovanost vůči občanům, organizacím či podnikatelům, větší naslouchání jejich podnětům a připomínkám a také zlepšení prezentace aktivit města. Ve své nynější práci jsem na komunikaci a informovanost ať už mezi zaměstnanci nebo vůči klientům či jejich rodinným příslušníkům zvyklá a věřím, že bych toto dokázala zlepšit i na radnici.

Miroslav Polášek, 55 let, Občanská demokratická strana

Miroslav Polášek, lídr kandidátky ODS.Zdroj: se svolením kandidátaDostupné bydlení v bytových domech a stavební místa pro rodinnou výstavbu. Oba požadavky zakotvujeme do nového územního plánu. Individuální bydlení plánujeme rozvíjet v lokalitách podél ulice Nivnická, na "staré Těšovské cestě" a u stávající Lokality Nad Zámkem, kde bude možno po vybudování infrastruktury nadále stavět nové rodinné domky. Bytovou výstavbu podpoříme prozatím v lokalitě Úlehly východním směrem. Město může být partnerem developera jako na současné akci "Comenius Towers" na sídlišti Olšava nebo spolustavebníkem s bytovým družstvem, možnosti jsou různé, uvidíme jak se povedou jednání.

Ferdinand Kubáník, 40 let, KDU – ČSL

Ferdinand Kubáník, lídr kandidátky KDU-ČSLZdroj: se svolením kandidátaUrčitě musíme více investovat do stavu komunikací a obecně zřizovat parkovací místa. Ale nechci vynechat problematiku městských hřbitovů. Zejména ten v Újezdci potřebuje celkovou rekonstrukci jako sůl. V rozpočtu města máme vyčleněnu částku 12 milionů korun. V letošním roce jsme tuto rekonstrukci soutěžili dvakrát, poprvé se nikdo nepřihlásil a podruhé vyhrál uchazeč, který nakonec odstoupil. Proto budeme soutěžit znovu na podzim a věřím, že již úspěšně. Ve městě na starém hřbitově připravujeme rovněž revitalizaci.