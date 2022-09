Do volebního boje jdou na Slovácku tři tisícovky zájemců o zastupitelské pozice

Komunální volební mašinérie je opět tady. V pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin budou moct lidé oprávnění volit, odevzdat svůj volební lístek do volební urny a spolurozhodnout o tom, kdo v následujících čtyřech letech usedne do zastupitelských lavic.

Ilustrační foto. | Foto: Libor Plíhal