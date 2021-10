Největší hrozbou pro naši zemi jsou Piráti. Už mají (obě koalice v průzkumech – pozn.red) 101 hlasů a rozdělují si funkce, všichni se třesou na statisícové příjmy. S takovým tvrzením přišel ve středeční premiérské debatě Deníku lídr ANO Andrej Babiš.

Závěrečné klání tři největších adeptů na budoucího premiéra opět sklouzlo k hádce. Bartoš obvinil Babiše z neustálého lhaní a zaútočil na jeho podnikání. „Celého jeho impérium (Babiše) je založené na korupci,“ prohlásil lídr Pirátů a STAN. „Co si to dovolujete?!“ opáčil Babiš. „Vy lžete o všem, o judistovi Krpálkovi, že jste se setkal se slovenským premiérem. Nikdy jste se s ním nesetkal. Proč tady není Rakušan, vždyť jste říkal, že se střídáte,“ zlobil se Babiš.

Podle něj koalice SPOLU i Piráti a STAN faulují v kampani. „Berou naše loga, zesměšňují mě, to jsou podrazy,“ rozčiloval se premiér a osočil obě koalice, že na mítinky ANO posílají lidi, kteří narušují jejich průběh a urážejí voliče ANO. To Bartoš i Fiala popřeli.

Podle nich se naopak Babiš na předvolebních akcích skrývá před kritiky. „Já bych doporučoval, aby (Babiš – pozn. red.) překročil hranice své ochranky, která ho brání od lidí. Lidi trápí drahota, bydlení, a to je problém. Neudělalo se nic pro to, aby se věci změnily,“ konstatoval lídr Spolu Petr Fiala. „V této kampani se odhodily rukavice. Andrej Babiš zavedl ve volební kampani lži, hulvátství, nenávist,“ dodal Bartoš.

Čtenáři Deníku jsou pro Fialu

V šesti unikátních minisoubojích nabídli nejžhavější kandidáti na předsedu české vlády svoje představy o vývoji země. Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti/STAN) a Petr Fiala (ODS, Spolu) se střetli v otázce povolebního vyjednávání, covidové pandemie, vzdělávacího systému, zadlužení ČR a daní či elektromobility. Ostře se proti sobě vymezovali hlavně Babiš a Bartoš. Fiala se prezentoval jako uvážlivý politik, jehož zájmem není útočit na druhé, ale přesvědčovat silou svých argumentů. Tento postoj mu evidentně zajistil přízeň čtenářů Deníku a denik.cz.

V aktuální anketě by lídra ODS i koalice Spolu rádo ve Strakově akademii vidělo 39 procent lidí. Druhý se umístil Bartoš a třetí Babiš. „Petr Fiala může vydělat na tom, co mu bylo zpočátku vyčítáno, tedy že je jaksi nemastný neslaný, pan profesor, který nestrhne davy. Teď se to může obrátit v jeho prospěch, protože bude vnímán jako slušný, klidný politik, který by mohl mít pozitivní vliv na politickou scénu,“ řekl Deníku Josef Mlejnek z Institutu politologických studií FSV UK.

Pozoruhodné přitom je, že Andrej Babiš na své soupeře útočí hlavně přes minulé hříchy, ať už je to nezvládnutá finanční krize za vlády Petra Nečase a Miroslava Kalouska nebo Bartošovy dávné výroky o muslimské Evropě. Spor o budoucnost zdaleka nebyl tak intenzivní.

Antibabiš dominuje

„V kampani se ukázalo, že tady není jedno ústřední téma, je to mix několika opakujících se otázek. Tou hlavní asi zůstává Andrej Babiš a snaha opozice ho porazit. S tím souvisí i zvládnutí covidové pandemie. Pak je tu migrace, která se účelově nafukuje, protože to na voliče zabírá. Všichni se ostře vymezují proti přijímání nelegálních migrantů, Zaznamenal jsem i výrok Ivana Bartoše, že svůj postoj na základě vývoje v Německu přehodnotil,“ řekl Deníku politolog Josef Mlejnek.

Připustil, že v zásadních tématech, jako jsou daně, vzdělávací systém, setrvání v EU bez referenda, podpora rodin s dětmi, stavba dálnic, dostupné bydlení, očkování proti covidu se všichni shodují, byť mají různé akcenty. „Žádná velká dělicí čára mezi nimi není. Občas to zajiskřilo v hodnotových záležitostech, jako jsou manželství stejnopohlavních párů,“ dodává Mlejnek.

Elektromobily jako nové téma

V souvislosti s debatami Deníku pak zmínil i nově nastolené téma elektromobility, které podle něj Babiš zvedl, protože v tom vycítil příležitost získat body. „Opakuje, že nedopustí, aby lidé přišli o svoje auta se spalovacími motory, což spojil s odporem proti diktátu Bruselu,“ říká politolog.

Podprahově tak premiér naznačuje, že verdikty EU kolem jeho střety zájmů jsou stejně nepřijatelné jako snaha eurokomisaře Franse Timmermanse zakázat prodej klasických vozů do roku 2035. „Relativně pěkné a cenově dostupné auto představuje pro mnoho lidí výdobytek polistopadové doby. Elektromobily vnímají jako své ohrožení, protože jsou drahé, nejsou tu nabíjecí stanice a nedojedou daleko,“ vysvětluje Mlejnek.

Na závěr upozornil, že kampaň teprve vrcholí, až třetina lidí ještě neví, komu dá hlas. „Poslední týden, respektive nálada ve společnosti může konečný výsledek voleb výrazně ovlivnit,“ míní Mlejnek.