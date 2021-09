To by mohlo zaručit jak stále rostoucí mandatorní výdaje (penze, dávky, přídavky), tak adekvátní příjmy bez zvyšování daní. Zajisté je možné tisknout stále víc peněz a doufat, že se věřitelé spokojí jen se splácením úroků. Pokud se ale tzv. moderní měnová teorie nestane skutkem, může přijít státní bankrot.

V páté premiérské debatě se Andreje Babiše, Ivana Bartoše a Petra Fialy na tento hlavolam samozřejmě zeptáme. Už nyní však lze nahlédnout do jejich volebních programů, z nichž vyčteme, že spíš než na ověřené ekonomické recepty spoléhají na jakési novodobé finanční perpetuum mobile.

„Ptejte se politiků, jestli před volbami planě neslibují nízké daně a vysoké výdaje, když to nebudou moci splnit. Jako ekonom mohu říct, že na stávající velikost veřejného sektoru současné příjmy nestačí,“ uvedl v nedávném rozhovoru Deníku bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl.

Nahravá se anketa

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.