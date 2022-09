Podle něj je také třeba využít moderních technologií, které by pomohly lépe řídit světelné křižovatky mezi Kunovicemi a Starým Městem.

Problém je podle jedničky na kandidátce Pirátů, Jakuba Gróse, dvojí.

„Za prvé lidé projíždějící Hradištěm - zde by se měl akcelerovat plán nového mostu přes Moravu s napojením na dálnici. Za druhé - lidé jedoucí do centra. Vedení města neustále mluví o koncepci MHD, tu už má léta na stole, ale MHD je pořád organizováno jak v minulém století. My máme odborníky i plán, jak na to,“ upozorňuje Jakub Grós.

Mnohem palčivější téma je však podle něj parkování na sídlištích Východ, Štěpnice a v Jarošově.

„Nebojíme se říci, že občané Hradiště s trvalým pobytem mají být zvýhodněni a mít možnost zaparkovat,“ dodává.

Jan Zapletal z hnutí Nestraníci pro Hradiště preferuje zavedení plnohodnotné MHD.

„Na tom se, díky bohu, pracuje a fakticky vše finišuje. Místostarosta Zatloukal to prezentuje tak, že s tím lze jen souhlasit. Snad bychom měli být ještě trochu odvážnější a ty malé elektrobusy by mohly zastavovat i na náměstích,“ naznačil Jan Zapletal.

Lídr kandidátky KSČM, SPD a Trikolóra Ivan Mařák vidí zlepšení situace v Uherském Hradišti v dokončení dálnice D55.

„Svedení především tranzitní dopravy na tuto komunikaci by významně pomohlo městu, proto je třeba i nadále s podporou výstavby ze strany města pokračovat, i když se jedná o investici ŘSD,“ řekl Ivan Mařák.

Významnou pozitivní změnou je podle něj zatím odložená příprava i realizace tzv. severního obchvatu.

„Nedílnou součástí dopravy je také parkování, kde především na sídlištích se dá situace nazvat tragickou. Prostorově je složité najít plochy na úrovňová parkoviště, proto si myslím, že řešením by mohly být parkovací domy,“ dodal Ivan Mařák.

Seskupení Impuls pro Hradiště tvoří nezávislí kandidáti s podporou hnutí Starostové a nezávislí a v čele této kandidátky stojí Michal Brázdil.

„V Uherském Hradišti nyní řešíme řadu lokálních problémů jako je nedostatek bytů či parkovacích míst. Zároveň nás trápí globální problémy v rámci energetické krize, která se přímo dotýká nás všech,“ konstatoval Michal Brázdil.

První muž na kandidátce seskupení KRUH, Radovan Jančář, předpokládá, že odlehčení provozu na silnicích v Uherském Hradišti alespoň částečně pomůže připravovaný obchvat a nové napojení na silnici I/50 ve směru od Průmyslové ulice a dále potom realizace dálnice D55.

„Ve finální fázi je nová koncepce MHD, která má za cíl zkvalitnit přepravu v našem městě. Kolik občanů dá ale přednost autobusu před vlastním automobilem, je otázkou. Nejvíce by určitě pomohl obchvat Jarošova, který ale naše město samo neufinancuje, musel by se zapojit i kraj a stát,“ uvedl Radovan Jančář.

Podobně to vnímá i lídr KDU-ČSL Čestmír Bouda.

„Jednou z věcí, které určitě v budoucnu pomohou, je napojení města na obchvat. Jedná se o napojení ulice Průmyslové a následně vybudování spojnice na Štěpnice. Je to dlouhodobá záležitost, je to také o spolupráci města Uherského Hradiště s okolními městy. Bylo za tímto účelem sepsáno memorandum o spolupráci našeho města s Kunovicemi a Starým Městem,“ poznamenal Čestmír Bouda.

Starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha tvrdí, že si je vědom nakolik doprava a parkování nejsou v metropoli Slovácka ideální.

„Bohužel to jsou problémy, které nejdou vyřešit přes noc, za týden, ani za měsíc a my na jejich řešení usilovně pracujeme. Hradišťáky bych poprosil ještě o trochu trpělivosti, opravdu se začíná blýskat se na lepší časy,“ naznačil starosta.

Město má podle něj s Ředitelstvím silnic a dálnic, Zlínským krajem a Kunovicemi podepsané memorandum o stavbě křižovatky u obchvatu, která má ulevit Hradišti, Kunovicím i Starému městu.

„Intenzivně připravujeme napojení města, nemocnice, sídliště Štěpnice na silnici I/50 a stavbu obchvatu. Pro sídliště chystáme systém chytrého rezidentního parkování,“ dodal Stanislav Blaha.

Obnovy se dočká most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Jeho rekonstrukce v roce 2023 má také zlepšit dopravní obslužnost v části města Rybárny. Mělo by jít především o opravu povrchu vozovky na Moravním mostě a o řešení prostoru silnice I/55, která vede dál do Starého Města.

„Jednak dojde k rozšíření ulice, ale také k vybudování zastávky v Rybárnách a rekonstrukci křižovatky, která se nachází ihned za mostem. Tam by měly vzniknout nové přechody, nové chodníky i světelné signalizační zařízení, které bude synchronizováno se zelenou vlnou v Uherském Hradišti. Synchronizována by měla být také křižovatka u obchodní zóny ve Starém Městě a později i Kunovice,“ prozradil místostarosta Uherského Hradiště Jaroslav Zatloukal.

O celou věc se podle slov mluvčího uherskohradišťské radnice Jana Pášmy podělí tři investoři. Bude to Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), město Uherské Hradiště a Staré Město.

„Plán je takový, že ŘSD zrekonstruuje most včetně rozšíření silnice na mostě, postaví zastávkový záliv a rozšíří silnici I/55 v ulici Zerzavice. Město Uherské Hradiště bude mít na starosti především projektovou dokumentaci, zřízení světelné křižovatky silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží a vybudování chodníků a zpevněných ploch v návaznosti silnice I/55 ležící na katastrálním území Uherské Hradiště včetně veřejného osvětlení,“ upřesnil Jan Pášma.

Městu připadne také zřízení přechodů pro chodce přes místní komunikace a upravit napojení z hlavní silnice I/55 do ulice Šaňákovy.

Jak se zbavit dopravního frmolu?



Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel BohunZdroj: DENÍK/Jan KarásekDopravní kolaps v době špičky ráno i v pozdním odpoledni na Malinovského třídě, na Sokolovské nebo Velehradské ulici, znají nejen řidiči z Uherského Hradiště, ale také mnozí další z okolí, kteří tam v zácpách, tak jako já, už nesčíslněkrát zůstali viset. Provoz však s přibývajícími lety houstne také v ulicích města, kde navíc bývá čím dál obtížnější zaparkovat. Je možné, že dopravnímu tranzitu napříč metropolí Slovácka uleví zprovozněná dálnice D 55 kolem Starého Města, stejně tak, jako další napojení na obchvat silnice I/50 z Průmyslové ulice. Určitě přehuštěné dopravě ve městě napomůže i nová koncepce MHD. Všechno to jsou jakési střípky do skládačky co nejoptimálnějšího stavu. Obávám se však, že stav ideální, po kterém všichni prahneme, je spíše jakousi nedosažitelnou chimérou. Dopravního frmolu se totiž zbavíme až tehdy, pokud se zbavíme potřeby hromadit a kumulovat automobily. A ruku na srdce, jak velkou šanci tomu každý z nás sám za sebe dáváme?



Pavel Bohun, šéfredaktor Slováckého deníku