Jan Zapletal, 41 let, Nestraníci pro HradištěZdroj: Archiv Jana Zapletala"Zavedení plnohodnotné MHD. Na tom se, díky bohu, pracuje a fakticky vše finišuje. Místostarosta Zatloukal to prezentuje tak, že s tím lze jen souhlasit. Snad bychom měli být ještě trochu odvážnější a ty malé elektrobusy by mohly zastavovat i na náměstích."