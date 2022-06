Agentura ESA hvězdné vibrace přirovnala k pozemské velkoplošné tsunami. Vlny měly dokonce zdánlivě měnit tvar hvězd. "To zapříčinil pohyb hvězdných plynů nahoru a dolů," informoval odborný web Science.com. „Díky tomuto jevu hvězdy mění v průběhu času jas, takže pak na obloze blikají,“ vysvětlila Aertsová.

In #GaiaDR3 @ESAGaia spotted starquakes that change the shapes of stars!

They cause a star's surface to move while it rotates as shown in this animation. The frequency of the rotations and pulsations was increased to make them audible for humans. https://t.co/bIFyhbgkgv pic.twitter.com/hhlM9bCOgw