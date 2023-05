Po čtyřech letech vpadlo jaro do Kalifornie s oblíbeným úkazem Superbloom. Jde o bujné kvetení zářivých rostlin, které prosvětlí i kalifornské pouště.

Antelope Valley v jižní Kalifornii poseté jarními květy | Foto: se svolením NASA/Jim Ross

Mezi všemi přírodními krásami americké Kalifornie je jedna, kterou lidé nevidí každý rok. Ale když přijde to správné jaro, září pestré plochy divoce rostoucích rozkvetlých jednoletek doslova až nad oblaky.

Jsou totiž k rozeznání i na satelitních snímcích.

Naposledy si Kaliforňané užívali barevné jaro před čtyřmi lety. Letošní žlutou či fialovou nádheru si museli notně zasloužit. Na jaře se totiž musí sejít několik různých faktorů. V praxi to znamená týdny a měsíce ošklivého počasí, konkrétně vytrvalé sněžení a po něm prudké deště.

„Květiny často spí v půdě jako semena, třeba i řadu let, a čekají na ty správné podmínky, aby zahájily svůj životní cyklus. Jsou to zimní jednoletky, reagují na zimní déšť. A když vám většina deště spadne v zimě, tohle je výsledek,“ řekla pro Washington Post ředitelka programu ochrany přírody v Kalifornské botanické zahradě v Claremontu Naomi Fragaová.

Jak dodala, potřeba jsou také chladnější teploty, které přispějí k tomu, že začne současně klíčit a poté kvést více druhů květin.

List připomíná, že většina druhů tvořících typický Superbloom jsou pouštní jednoletky, což znamená, že celý jejich životní cyklus se obvykle završí během pár měsíců. „Sucha pro ně sice mohou představovat problém, ale letos mohlo pomoci vytvořit v některých oblastech Kalifornie podmínky pro bohaté kvetení místních druhů,“ poznamenala Joan Dudneyová ze školy enviromentální vědy a managementu na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře.

Tři velmi suché roky

Před nedávnými prudkými dešti a sněžením prožila Kalifornie tři z nejsušších let za dobu existence záznamů. Sucho mohlo omezit množství invazních travních semen v krajině a pomoci vylepšit šance místních květin využít silných dešťů a rozšířit se.

Lidem, kterým pohled na gejzíry barev bere dech, znalci připomínají, že se možná dívají jen na mdlý stín toho, co zažívali zdejší obyvatelé ještě před pár staletími. „Jim by to asi přišlo jen jako pěkně nakvetlý kopeček, zatímco my to dnes prožíváme jako neuvěřitelnou událost. Vinou zavlečení invazních druhů jsme přišli o obrovské množství druhové rozmanitosti i o rozsah, ve kterém se tyhle květiny dříve vyskytovaly. Je to, když se nad tím zamyslíte, vlastně skoro tragédie,“ řekla Dudneyová.

Čas jarního květu podle ekologů přináší lidem i poučení, protože je přivádí i do pouštních oblastí Kalifornie. „Lidé obvykle pouště odbývají jako holé pustiny. Ale ony ve skutečnosti kypí biodiverzitou. A roky bujného jarního květu jim dávají příležitost tahle nepochopení konfrontovat se skutečností,“ citoval Guardian ekologa Camerona Barrowse z Kalifornské univerzity.