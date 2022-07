Pro slavného francouzského císaře znamenala drtivou porážku a pro Evropu zase konec napoleonských válek. V očích dnešních badatelů je pak bitva u Waterloo navíc zčásti i velkým otazníkem. Navzdory tomu, že na místě zemřely desítky tisíc vojáků, v zemi později vědci našli pouze pár ostatků, například amputované nohy a kostru, kterou objevili pod parkovištěm jižně od Bruselu. Teď se proto snaží zjistit, co se s ostatními těly stalo.

Profesor Tony Pollard, který pracuje jako ředitel centra pro archeologii bitevních polí na univerzitě v Glasgow, shromáždil popisy a kresby bojiště od lidí, již navštívili místo přímo po bitvě v roce 1815. Ty propojil s archeologickým výzkumem.

Svědectví vypovídají o spalování těl a o masových pohřbech. „Těla byla na některých místech pohřbívána po stovkách ve velkých jámách,“ uvedl expert. Velké masové hroby však nikdy nebyly objeveny, píše k tématu deník Daily Mail.

Kam zmizely masové hroby

Pokud by výpovědi o masových pohřbech byly pravdivé, lákaly by místní vykradače hrobů. S touto teorií se přitom pojí hrůzné vysvětlení, jež se dlouhodobě traduje. „Nejméně tři novinové články z dvacátých let devatenáctého století se zmiňují o dovozu lidských kostí z evropských bojišť za účelem výroby hnojiv,“ sdělil Pollard podle listu Daily Mail.

Doktor Kevin Linch pak pro Guardian uvedl, že vedle vykrádání a rozprodávání kostí může za zmizením značné části pozůstatků stát i mrchožroutství zvířat nebo orba půdy.

K případnému potvrzení uvedených teorií je ale podle Pollarda potřeba další výzkum. I proto se plánuje příští měsíc se svým týmem na místo bitvy vrátit a pokračovat tam v archeologickém výzkumu.

Bitva u Waterloo se odehrála 18. června 1815 na území dnešní Belgie. Střetla se v ní francouzská armáda vedená Napoleonem Bonapartem s částí vojsk takzvané Sedmé koalice evropských panovníků. Legendární francouzský panovník po drtivé porážce abdikoval a napoleonské války, které vzaly život stovkám tisíc lidí, tím byly definitivně u konce.