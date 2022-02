Vědci vyřešili záhadu. Už vědí, jak přesně byly vyrobeny nejstarší kalhoty světa

Vědci rozlouskli, jakým způsobem byly zhotoveny nejstarší dochované kalhoty světa. Jejich tvůrci byli mimořádně zruční, použili totiž techniku tkaní, jaká se využívá dodnes - a jakou vznikají třeba současné džíny.

Nejstarší kalhoty světa. Vyrobeny byly před třemi tisíci let. | Foto: se svolením, M. Wagner et al/Archaeological Research in Asia 2022