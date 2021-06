Sluneční kotouč částečně mizí za siluetou neviditelného Měsíce. Nebeský úkaz zpestří čtvrteční polední program lidem na celém území České republiky. „Po šesti letech, popřeje-li počasí, se dočkáme částečného zatmění Slunce,“ říká astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Částečné zatmění Slunce v ranních hodinách 13. září 2015, Botswana, na okraji pouště Kalahari. | Foto: se svolením Petra Horálka

Za unikátním úplným zatměním Slunce, které lidstvo fascinovalo od nepaměti, ale musí našinci cestovat až do roku 2135 do zahraničí. Horálek tak učinil již dvanáctkrát. Loni ale z jihoamerické Chile odjížděl zklamaný. „I za pandemie jsme se jako zázrakem dostali do pásu zatmění, ale už ne do oblasti s lepším počasím. Kvůli covidovým opatřením armáda v den D zakázala jakékoliv přesuny,“ lituje astronom.