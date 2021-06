V souladu s přírodou. Domorodci v Amazonii po tisíce let nevyhubili jediný druh

ČTK





Dávní domorodí obyvatelé Amazonie dokázali v deštném pralese žít po tisíce let bez toho, aby vyhubili byť jen jediný druh nebo nějak významněji proměnili skladbu rostlin. Vyplývá to z nové vědecké studie, jejíž autoři zkoumali vývoj tří lokalit v Peru po dobu 5000 let. Díky analýze mikroskopických fosilních zbytků semen v půdě došli k závěru, že někdejší obyvatelé Amazonie se dokázali přizpůsobit prostředí a nevyvíjeli žádnou aktivitu, aby to bylo naopak.

Transamazonská dálnice v deštném pralese v brazilské Amazonii | Foto: ČTK