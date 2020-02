Uherské Hradiště

Slovácká zabijačka a jiné masopustní tradice

Kdy: 15. února od 11.00

Kde: Uherské Hradiště, skanzen Rochus

Program: Během akce Slovácká zabijačka, která se uskuteční 15. 2. 2020 od 11:00 do 15:00 hodin, návštěvníci poznají, jak taková tradiční zabijačka probíhá a co všechno k ní patří – řeznické řemeslo, čerstvé jitrničky a jelítka, tlačenka, klobásky a uzené, ovarová polévka, sladké pečivo jako koblížky, boží milosti, báleše a patenty, dobré jídlo spláchneme jarošovským pivem, kvalitním vínem nebo něčím ostřejším. K masopustním tradicím patří také dobrá muzika a veselí fašankových masek v podání folklorního souboru tanců a písní Olšava z Uherského Brodu. Pro děti je přichystána tvořivá dílnička. Vstupné do areálu: dospělí 70,- děti 6 – 15 let, studenti, senioři 50,- rodinné vstupné (max. 2 dospělí a max. 4 děti do 15 let) 120,- děti do 6 let, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P vstup zdarma.