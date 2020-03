Vláda České republiky od pátku 13. března zakázala veškeré akce s účastí nad třicet osob. Zákaz se vztahuje i na stravovací zařízení, sportoviště a veškerá zábavní zařízení - a to až do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze veřejných orgánů.

Zakazuje se také přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb jako jsou hudební a společenské kluby, sportoviště, posilovny, přírodní i umělá koupaliště či veřejné knihovny a galerie.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje: 724 221 953 a 577 006 759. V provozu nepřetržitě od 7:00 do 19:00 hod. E-mail: covid19@khszlin.cz

- Číslo na celostátní nonstop infolinku: 724 810 106 nebo 725 191 367

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ZRUŠENÉ AKCE

Kulturní:



„V souvislosti s epidemiologickou situací a v souladu se sdělením našeho zřizovatele rušíme počínaje 10. březnem od 18 hodin, do odvolání veškeré programy v kině Hvězda Uherské Hradiště. Zájemce o navrácení peněz z již zakoupených vstupenek budeme brzy informovat o dalším postupu,“ uvedl mediální a programový pracovník Městských kin Uherské Hradiště Jaromír Orel.

Společenské:

Podobně se rozhodlo vedení Klubu kultury Uherské Hradiště (KKUH). Od úterý 10. března až do odvolání tam ruší všechny klubem pořádané kulturní akce.

Sportovní:

S definitivní platností je uzavřen Aquapark v Uherském Hradišti.

ÚŘADY

Městský úřad (Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště)

Telefon: (+420) 572 525 111

Fax: (+420) 572 551 071

E-mail (podatelna): epodatelna@mesto-uh.cz

Pondělí: 8.00 - 17.00

Úterý: 8.00 - 15.30

Středa: 8.00 - 17.00

Čtvrtek: 8.00 - 15.00

Pátek: 8.00 - 14.00

Úřední hodiny jsou zatím beze změny, občané by měli ovšem zvážit, zda je osobní návštěva nezbytná.

OTEVÍRACÍ DOBY OBCHODŮ

Všechna obchodní centra a supermarkety by zatím měly být otevřeny beze změn.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU